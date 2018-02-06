في60 ثانية

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تفجير قنبلة في النفيضة

فجرت وحدات من الجيش الوطني مصحوبة بتعزير من الحرس الوطني امس الاثنين، فنبلة تعود الى الحرب العالمية الثانية عثر عليها البارحة فلاح أثناء رعي الأغنام.

تونس فقيرة مائيا

اكد امس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أنه لم يتم إلى حدّ الآن اتخاذ أي قرار رسمي للترفيع في تعريفة استهلاك الماء الصالح للشرب.وقال الطيب: “تونس فقيرة مائيا والدولة تبذل مجهوداتها لإيصال الماء الصالح للشرب إلى كل المناطق..”.

إرهابي جزائري يُسلّم نفسه

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أنّ الإرهابي “ع. حاج قويدر” المكنّى بـ”الشعانبي” سلّم نفسه اول امس إلى إقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.