ايقاف 4 تكفيريين

أعلنت وزارة الداخليّة في بلاغ لها أنّه تمّ إلقاء القبض على 4 عناصر تكفيرية مفتش عنها من أجل تورطها في قضايا ذات صبغة إرهابية. كما تمّ إيقاف 15 عنصرا تكفيريا مُشتبها بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، خلال الفترة الممتدة من 28 جانفي 2018 إلى غاية يوم 3 فيفري 2018.