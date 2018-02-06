حجز طن من المعسل
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06 فيفري 2018
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21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
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21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
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20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
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20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
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19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
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19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
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-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
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19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
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19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
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18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
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18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
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18:25زلزال قوي يضرب تايوان
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عبد الحميد الرياحيتـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...المزيد >>
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حجز طن من المعسل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018
تمكنت فرقة الحدود البرية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث امس من حجز طنّ من المعسّل بين ولايتيْ قبلي وقابس على متن شاحنة خفيفة لا تحمل لوحات منجمية. وقد تمّ التحفظ على الشاحنة والبضاعة المهرّبة في حين لاذ صاحبها بالفرار. وقُدّرت قيمة المحجوز بـ 138 ألف دينار.
بعثة أعمال تونسية في آسيا
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين...المزيد >>
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تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بميناء حلق...المزيد >>
حجز طن من المعسل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018
تمكنت فرقة الحدود البرية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث امس من حجز طنّ من المعسّل بين ولايتيْ قبلي وقابس على متن شاحنة خفيفة لا تحمل لوحات منجمية. وقد تمّ التحفظ على الشاحنة والبضاعة المهرّبة في حين لاذ صاحبها بالفرار. وقُدّرت قيمة المحجوز بـ 138 ألف دينار.
بعثة أعمال تونسية في آسيا
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تتجه بعثة أعمال تونسية متعددة التخصصات يترأسها كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من 25 فيفري...المزيد >>
الباجي يستقبل أعضاء نقابة الصحفيين
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين...المزيد >>
زيادة في عدد الحجيج هذا العام
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم إنه تم الزيادة في عدد الحجيج لموسم سنة 2018 ليبلغ 10982 حاجا مقابل 10347 خلال...المزيد >>
القبض على 12 شخصا حاولوا «الحرقة»
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بميناء حلق...المزيد >>
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيتـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة