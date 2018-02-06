حجز طن من المعسل

تمكنت فرقة الحدود البرية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث امس من حجز طنّ من المعسّل بين ولايتيْ قبلي وقابس على متن شاحنة خفيفة لا تحمل لوحات منجمية. وقد تمّ التحفظ على الشاحنة والبضاعة المهرّبة في حين لاذ صاحبها بالفرار. وقُدّرت قيمة المحجوز بـ 138 ألف دينار.