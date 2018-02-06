شطب أسماء 4 نقابيين

قررت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شطب 4 نقابيين من النشاط وهم كلّ من كمال الرحيلي والحسين الكثيري وحمدة بوقلة ورضوان العياري. وأوضحت في بلاغ أنّ هذا القرار يأتي على خلفيّة حيادهم عن مبادئ العمل النقابي وعدم التزامهم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وتكرار تجاوزاتهم بإتيان تصرفات لا أخلاقية ولا علاقة لها بالنشاط النقابي.