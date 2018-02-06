زيادة في عدد الحجيج هذا العام

قال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم إنه تم الزيادة في عدد الحجيج لموسم سنة 2018 ليبلغ 10982 حاجا مقابل 10347 خلال السنة المنقضية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «وات».

وأضاف في تصريح على هامش زيارة اداها الى ولاية القيروان انه تم الترفيع في عدد المرافقين من 430 إلى 500 مرافق.