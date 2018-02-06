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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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الباجي يستقبل أعضاء نقابة الصحفيين
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
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الأخبار السياسية
الباجي يستقبل أعضاء نقابة الصحفيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتقدّمهم النقيب ناجي البغوري. وأفاد رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين أن اللقاء استعرض أوضاع حرية الصحافة في البلاد ومشاكل القطاع خاصة في علاقة بالأحداث الأخيرة.

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الأخبار السياسية
الباجي يستقبل أعضاء نقابة الصحفيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتقدّمهم النقيب ناجي البغوري. وأفاد رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين أن اللقاء استعرض أوضاع حرية الصحافة في البلاد ومشاكل القطاع خاصة في علاقة بالأحداث الأخيرة.

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين...
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زيادة في عدد الحجيج هذا العام
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم إنه تم الزيادة في عدد الحجيج لموسم سنة 2018 ليبلغ 10982 حاجا مقابل 10347 خلال...
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القبض على 12 شخصا حاولوا «الحرقة»
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بميناء حلق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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