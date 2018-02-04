حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة

الشروق اون لاين- صلاح حقي

علمت الشروق اون لاين استنادا الى مصدر أمني أن الحريق الذي نشب في ساعة متأخرة من ليلة أمس بمبيت معهد 25 جويلية بتالة اسفر عن اصابة العشرات من التلاميذ تم نقلهم الى المستشفى المحلي بتالة كما تم تسجيل 4 اصابات وصفتهم حالتهم بالحرجة تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين.