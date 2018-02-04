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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
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الأولى
صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018 | 01:03

أثار إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج لشاحنات تم بثه خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) انتقادات من المشاهدين الذين رأوه مسيئا لذكرى زعيم الحقوق المدنية الراحل.

ويستخدم الإعلان الترويجي لشاحنات (دودج رام)، الذي شاهده الملايين من محبي كرة القدم الأميركية، أجزاء من آخر خطاب رئيسي لكينغ قبل اغتياله عام 1968.

ومع جملة يقول فيها صوت كينغ "الأعظم بينكم هو خادمكم"، جاء الإعلان بلقطات لرجال إطفاء ومعلمين وعمال وعاملات في شاحنات (دودج رام) وهم يساعدون الآخرين.

وصدرت ردود الفعل حتى من قبل انتهاء المباراة. وقال مستخدم لتويتر عن الإعلان "أريد أن أوجه لكمة في الوجه لإعلان دودج".

وغرد شخص آخر على تويتر: "أنا لست خبيرا في الحقوق المدنية، لكنني واثق تماما من أن كينغ لم يكن يحلم أبدا بأن يشارك في إعلان لدودج رام".

ومن جهة أخرى، نشر آخرون رسائل دعما للإعلان على صفحة الشركة بموقع فيسبوك. وقال المستخدم جاستن نيومان: "عمل جيد وإعلان رائع".

وأكد ممثلون عن الشركة لقناة إيه.بي.سي نيوز ووسائل إعلام أخرى، بينها مجلة "فوربس"،  إن الشركة حصلت على كل التصاريح المطلوبة للاستعانة بخطاب كينغ في الإعلان.

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الأولى
صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018 | 01:03

أثار إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج لشاحنات تم بثه خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) انتقادات من المشاهدين الذين رأوه مسيئا لذكرى زعيم الحقوق المدنية الراحل.

ويستخدم الإعلان الترويجي لشاحنات (دودج رام)، الذي شاهده الملايين من محبي كرة القدم الأميركية، أجزاء من آخر خطاب رئيسي لكينغ قبل اغتياله عام 1968.

ومع جملة يقول فيها صوت كينغ "الأعظم بينكم هو خادمكم"، جاء الإعلان بلقطات لرجال إطفاء ومعلمين وعمال وعاملات في شاحنات (دودج رام) وهم يساعدون الآخرين.

وصدرت ردود الفعل حتى من قبل انتهاء المباراة. وقال مستخدم لتويتر عن الإعلان "أريد أن أوجه لكمة في الوجه لإعلان دودج".

وغرد شخص آخر على تويتر: "أنا لست خبيرا في الحقوق المدنية، لكنني واثق تماما من أن كينغ لم يكن يحلم أبدا بأن يشارك في إعلان لدودج رام".

ومن جهة أخرى، نشر آخرون رسائل دعما للإعلان على صفحة الشركة بموقع فيسبوك. وقال المستخدم جاستن نيومان: "عمل جيد وإعلان رائع".

وأكد ممثلون عن الشركة لقناة إيه.بي.سي نيوز ووسائل إعلام أخرى، بينها مجلة "فوربس"،  إن الشركة حصلت على كل التصاريح المطلوبة للاستعانة بخطاب كينغ في الإعلان.

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