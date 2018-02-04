صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب

-
09:13بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة
06 فيفري 2018
-
09:07هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018
-
09:00صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018
-
08:30طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018
-
08:00حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018
-
01:03صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018
-
00:13فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
06 فيفري 2018
-
23:55تأجيل اضراب أعوان النقل
05 فيفري 2018
-
23:32البئر الاحمر: سيارة تهريب تتسبب في حالة من الفوضى
05 فيفري 2018
-
23:20وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
05 فيفري 2018
-
23:08المشتبه به في هجمات باريس يرفض التعاون مع المحكمة
05 فيفري 2018
-
23:03عدد التونسيين الذين يشتغلون عن طريق التعاون الفني مقدر ب 14 ألفا
05 فيفري 2018
-
22:39حمة الهمامي: "عوائق سياسية تعطّل الوصول إلى حقيقة اغتيال بلعيد"
05 فيفري 2018
-
22:32بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018
-
-
21:39الجهيناوي: 2018 ستكون سنة هامة جدا بالنسبة للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي
05 فيفري 2018
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
أثار إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج لشاحنات تم بثه خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) انتقادات من المشاهدين الذين رأوه مسيئا لذكرى زعيم الحقوق المدنية الراحل.
ويستخدم الإعلان الترويجي لشاحنات (دودج رام)، الذي شاهده الملايين من محبي كرة القدم الأميركية، أجزاء من آخر خطاب رئيسي لكينغ قبل اغتياله عام 1968.
ومع جملة يقول فيها صوت كينغ "الأعظم بينكم هو خادمكم"، جاء الإعلان بلقطات لرجال إطفاء ومعلمين وعمال وعاملات في شاحنات (دودج رام) وهم يساعدون الآخرين.
وصدرت ردود الفعل حتى من قبل انتهاء المباراة. وقال مستخدم لتويتر عن الإعلان "أريد أن أوجه لكمة في الوجه لإعلان دودج".
وغرد شخص آخر على تويتر: "أنا لست خبيرا في الحقوق المدنية، لكنني واثق تماما من أن كينغ لم يكن يحلم أبدا بأن يشارك في إعلان لدودج رام".
ومن جهة أخرى، نشر آخرون رسائل دعما للإعلان على صفحة الشركة بموقع فيسبوك. وقال المستخدم جاستن نيومان: "عمل جيد وإعلان رائع".
وأكد ممثلون عن الشركة لقناة إيه.بي.سي نيوز ووسائل إعلام أخرى، بينها مجلة "فوربس"، إن الشركة حصلت على كل التصاريح المطلوبة للاستعانة بخطاب كينغ في الإعلان.
أثار إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج لشاحنات تم بثه خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) انتقادات من المشاهدين الذين رأوه مسيئا لذكرى زعيم الحقوق المدنية الراحل.
ويستخدم الإعلان الترويجي لشاحنات (دودج رام)، الذي شاهده الملايين من محبي كرة القدم الأميركية، أجزاء من آخر خطاب رئيسي لكينغ قبل اغتياله عام 1968.
ومع جملة يقول فيها صوت كينغ "الأعظم بينكم هو خادمكم"، جاء الإعلان بلقطات لرجال إطفاء ومعلمين وعمال وعاملات في شاحنات (دودج رام) وهم يساعدون الآخرين.
وصدرت ردود الفعل حتى من قبل انتهاء المباراة. وقال مستخدم لتويتر عن الإعلان "أريد أن أوجه لكمة في الوجه لإعلان دودج".
وغرد شخص آخر على تويتر: "أنا لست خبيرا في الحقوق المدنية، لكنني واثق تماما من أن كينغ لم يكن يحلم أبدا بأن يشارك في إعلان لدودج رام".
ومن جهة أخرى، نشر آخرون رسائل دعما للإعلان على صفحة الشركة بموقع فيسبوك. وقال المستخدم جاستن نيومان: "عمل جيد وإعلان رائع".
وأكد ممثلون عن الشركة لقناة إيه.بي.سي نيوز ووسائل إعلام أخرى، بينها مجلة "فوربس"، إن الشركة حصلت على كل التصاريح المطلوبة للاستعانة بخطاب كينغ في الإعلان.
-
09:13بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة
06 فيفري 2018
-
09:07هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018
-
09:00صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018
-
08:30طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018
-
08:00حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018
-
01:03صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018
-
00:13فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
06 فيفري 2018
-
23:55تأجيل اضراب أعوان النقل
05 فيفري 2018
-
23:32البئر الاحمر: سيارة تهريب تتسبب في حالة من الفوضى
05 فيفري 2018
-
23:20وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
05 فيفري 2018
-
23:08المشتبه به في هجمات باريس يرفض التعاون مع المحكمة
05 فيفري 2018
-
23:03عدد التونسيين الذين يشتغلون عن طريق التعاون الفني مقدر ب 14 ألفا
05 فيفري 2018
-
22:39حمة الهمامي: "عوائق سياسية تعطّل الوصول إلى حقيقة اغتيال بلعيد"
05 فيفري 2018
-
22:32بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018
-
-
21:39الجهيناوي: 2018 ستكون سنة هامة جدا بالنسبة للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي
05 فيفري 2018
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-