فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
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09:13بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة
06 فيفري 2018
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09:07هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018
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09:00صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018
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08:30طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018
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08:00حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018
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01:03صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018
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00:13فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
06 فيفري 2018
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23:55تأجيل اضراب أعوان النقل
05 فيفري 2018
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23:32البئر الاحمر: سيارة تهريب تتسبب في حالة من الفوضى
05 فيفري 2018
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23:20وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
05 فيفري 2018
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23:08المشتبه به في هجمات باريس يرفض التعاون مع المحكمة
05 فيفري 2018
-
23:03عدد التونسيين الذين يشتغلون عن طريق التعاون الفني مقدر ب 14 ألفا
05 فيفري 2018
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22:39حمة الهمامي: "عوائق سياسية تعطّل الوصول إلى حقيقة اغتيال بلعيد"
05 فيفري 2018
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22:32بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018
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21:39الجهيناوي: 2018 ستكون سنة هامة جدا بالنسبة للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي
05 فيفري 2018
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
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النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
نشب منذ قليل حريق بمعهد 25 جويلية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، وقد تدخلت على اثره وحدات الحماية المدنية صحبة عدد من الاولياء لإجلاء التلاميذ فيما لاتزال اسباب الحريق مجهولة.
هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018 السّاعة 09:07
اعلن بلاغ للهيئة التسييرية للنادي الإفريقي أن تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة سيكون يوم 20 فيفري...المزيد >>
صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018 السّاعة 09:00
ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الثلاثاء أن مستقبل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي...المزيد >>
طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018 السّاعة 08:30
تكون السماء، الثلاثاء، مغشاة بضباب محلي في الصباح يعقبه ظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا...المزيد >>
حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018 السّاعة 08:00
علمت الشروق اون لاين استنادا الى مصدر أمني أن الحريق الذي نشب في ساعة متأخرة من ليلة أمس بمبيت معهد 25 جويلية...المزيد >>
فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
نشب منذ قليل حريق بمعهد 25 جويلية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، وقد تدخلت على اثره وحدات الحماية المدنية صحبة عدد من الاولياء لإجلاء التلاميذ فيما لاتزال اسباب الحريق مجهولة.
هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018 السّاعة 09:07
اعلن بلاغ للهيئة التسييرية للنادي الإفريقي أن تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة سيكون يوم 20 فيفري...المزيد >>
صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018 السّاعة 09:00
ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الثلاثاء أن مستقبل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي...المزيد >>
طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018 السّاعة 08:30
تكون السماء، الثلاثاء، مغشاة بضباب محلي في الصباح يعقبه ظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا...المزيد >>
حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018 السّاعة 08:00
علمت الشروق اون لاين استنادا الى مصدر أمني أن الحريق الذي نشب في ساعة متأخرة من ليلة أمس بمبيت معهد 25 جويلية...المزيد >>
-
09:13بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة
06 فيفري 2018
-
09:07هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018
-
09:00صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018
-
08:30طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018
-
08:00حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018
-
01:03صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018
-
00:13فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
06 فيفري 2018
-
23:55تأجيل اضراب أعوان النقل
05 فيفري 2018
-
23:32البئر الاحمر: سيارة تهريب تتسبب في حالة من الفوضى
05 فيفري 2018
-
23:20وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
05 فيفري 2018
-
23:08المشتبه به في هجمات باريس يرفض التعاون مع المحكمة
05 فيفري 2018
-
23:03عدد التونسيين الذين يشتغلون عن طريق التعاون الفني مقدر ب 14 ألفا
05 فيفري 2018
-
22:39حمة الهمامي: "عوائق سياسية تعطّل الوصول إلى حقيقة اغتيال بلعيد"
05 فيفري 2018
-
22:32بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018
-
-
21:39الجهيناوي: 2018 ستكون سنة هامة جدا بالنسبة للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي
05 فيفري 2018
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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