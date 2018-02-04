فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نشب منذ قليل حريق بمعهد 25 جويلية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، وقد تدخلت على اثره وحدات الحماية المدنية صحبة عدد من الاولياء لإجلاء التلاميذ فيما لاتزال اسباب الحريق مجهولة.