التداوي الطبيعي .. أعشاب تقاوم الأرق وتساعد على النوم

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للتغلب على مشكلة الأرق هناك أعشاب تساعد على النوم الهادئ بدلاً عن الأدوية والعقاقير المنوّمة والتي تؤدي إلى الإدمان، فلا يتمكن الشخص من النوم إلا بتناولها، ومن هذه الأعشاب ما يأتي:
- البابونج: وهو من الأعشاب التي تساعد على النوم بسبب خصائصه المهدّئة للأعصاب، عن طريق شرب فنجان من البابونج المركز في المساء.
- التُرُنجية والمعروفة أيضاً باسم المليسا، وتُعتبر الميلسا من الأعشاب المهدّئة والتي تساعد على النوم، بسبب التركيبات الكيميائيّة التي تحتوي عليها والمعروفة بالتيربينات، لذا يُنصح بتناول مغلي الترنجية عن طريق إضافة 3-4 ملاعق من اوراقها الجافّة إلى كل كوب من الماء المغلي، وتناوله قبل النوم.
- الناردين: وتُعرف هذه العشبة بأنّها آمنة الاستعمال، وتحدّ من التوتر والعصبيّة والقلق، لذا يُنصح بشرب شراب الناردين المحضّر من خلط ملعقة إلى ملعقتين من جذور الناردين مع الماء قبل وقت قصير من الذهاب إلى النوم
- الخزامى: (Lavender) زيت الخزامى يساعد على النوم، فالمستشفيات البريطانيّة تستخدم زيت الخزامى لمساعدة المرضى على النوم في المساء، حيث إنّه يؤثر في غشاء الخلايا، ممّا يعوّق تفاعل الخلايا مع بعضها، ويبطئ من انتقال النبضة العصبيّة، لذا فإنه يساعد على النوم، ويقلّل من التوتر
- النعناع البري: يحتوي النعناع البري على مواد كيميائيّة مشابهة للمواد المهدّئة الموجودة في الناردين، ويمكن شرب كوب من النعناع البرّي قبل الذهاب إلى النوم بـ45 دقيقة؛ للاستفادة من خصائصه المهدّئة.
- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على 11 مركباً مهدّئاً مختلفاً، وهو علاج نافع للأرق، لذا يمكن شربه قبل الذهاب للنوم.
- الريحان والزعتر: تحتوي هاتان العشبتان على أكثر من 8 مواد مهدّئة، لذا يمكن شربها قبل النوم أيضاً.
للتغلب على مشكلة الأرق هناك أعشاب تساعد على النوم الهادئ بدلاً عن الأدوية والعقاقير المنوّمة والتي تؤدي إلى الإدمان، فلا يتمكن الشخص من النوم إلا بتناولها، ومن هذه الأعشاب ما يأتي:
- البابونج: وهو من الأعشاب التي تساعد على النوم بسبب خصائصه المهدّئة للأعصاب، عن طريق شرب فنجان من البابونج المركز في المساء.
- التُرُنجية والمعروفة أيضاً باسم المليسا، وتُعتبر الميلسا من الأعشاب المهدّئة والتي تساعد على النوم، بسبب التركيبات الكيميائيّة التي تحتوي عليها والمعروفة بالتيربينات، لذا يُنصح بتناول مغلي الترنجية عن طريق إضافة 3-4 ملاعق من اوراقها الجافّة إلى كل كوب من الماء المغلي، وتناوله قبل النوم.
- الناردين: وتُعرف هذه العشبة بأنّها آمنة الاستعمال، وتحدّ من التوتر والعصبيّة والقلق، لذا يُنصح بشرب شراب الناردين المحضّر من خلط ملعقة إلى ملعقتين من جذور الناردين مع الماء قبل وقت قصير من الذهاب إلى النوم
- الخزامى: (Lavender) زيت الخزامى يساعد على النوم، فالمستشفيات البريطانيّة تستخدم زيت الخزامى لمساعدة المرضى على النوم في المساء، حيث إنّه يؤثر في غشاء الخلايا، ممّا يعوّق تفاعل الخلايا مع بعضها، ويبطئ من انتقال النبضة العصبيّة، لذا فإنه يساعد على النوم، ويقلّل من التوتر
- النعناع البري: يحتوي النعناع البري على مواد كيميائيّة مشابهة للمواد المهدّئة الموجودة في الناردين، ويمكن شرب كوب من النعناع البرّي قبل الذهاب إلى النوم بـ45 دقيقة؛ للاستفادة من خصائصه المهدّئة.
- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على 11 مركباً مهدّئاً مختلفاً، وهو علاج نافع للأرق، لذا يمكن شربه قبل الذهاب للنوم.
- الريحان والزعتر: تحتوي هاتان العشبتان على أكثر من 8 مواد مهدّئة، لذا يمكن شربها قبل النوم أيضاً.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018