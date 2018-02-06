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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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التداوي الطبيعي .. أعشاب تقاوم الأرق وتساعد على النوم
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الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي .. أعشاب تقاوم الأرق وتساعد على النوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

للتغلب على مشكلة الأرق هناك أعشاب تساعد على النوم الهادئ بدلاً عن الأدوية والعقاقير المنوّمة والتي تؤدي إلى الإدمان، فلا يتمكن الشخص من النوم إلا بتناولها، ومن هذه الأعشاب ما يأتي:
- البابونج: وهو من الأعشاب التي تساعد على النوم بسبب خصائصه المهدّئة للأعصاب، عن طريق شرب فنجان من البابونج المركز في المساء.
- التُرُنجية والمعروفة أيضاً باسم المليسا، وتُعتبر الميلسا من الأعشاب المهدّئة والتي تساعد على النوم، بسبب التركيبات الكيميائيّة التي تحتوي عليها والمعروفة بالتيربينات، لذا يُنصح بتناول مغلي الترنجية عن طريق إضافة 3-4 ملاعق من اوراقها الجافّة إلى كل كوب من الماء المغلي، وتناوله قبل النوم.
- الناردين: وتُعرف هذه العشبة بأنّها آمنة الاستعمال، وتحدّ من التوتر والعصبيّة والقلق، لذا يُنصح بشرب شراب الناردين المحضّر من خلط ملعقة إلى ملعقتين من جذور الناردين مع الماء قبل وقت قصير من الذهاب إلى النوم
- الخزامى: (Lavender) زيت الخزامى يساعد على النوم، فالمستشفيات البريطانيّة تستخدم زيت الخزامى لمساعدة المرضى على النوم في المساء، حيث إنّه يؤثر في غشاء الخلايا، ممّا يعوّق تفاعل الخلايا مع بعضها، ويبطئ من انتقال النبضة العصبيّة، لذا فإنه يساعد على النوم، ويقلّل من التوتر
- النعناع البري: يحتوي النعناع البري على مواد كيميائيّة مشابهة للمواد المهدّئة الموجودة في الناردين، ويمكن شرب كوب من النعناع البرّي قبل الذهاب إلى النوم بـ45 دقيقة؛ للاستفادة من خصائصه المهدّئة.
- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على 11 مركباً مهدّئاً مختلفاً، وهو علاج نافع للأرق، لذا يمكن شربه قبل الذهاب للنوم.
- الريحان والزعتر: تحتوي هاتان العشبتان على أكثر من 8 مواد مهدّئة، لذا يمكن شربها قبل النوم أيضاً.

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التداوي الطبيعي .. أعشاب تقاوم الأرق وتساعد على النوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

للتغلب على مشكلة الأرق هناك أعشاب تساعد على النوم الهادئ بدلاً عن الأدوية والعقاقير المنوّمة والتي تؤدي إلى الإدمان، فلا يتمكن الشخص من النوم إلا بتناولها، ومن هذه الأعشاب ما يأتي:
- البابونج: وهو من الأعشاب التي تساعد على النوم بسبب خصائصه المهدّئة للأعصاب، عن طريق شرب فنجان من البابونج المركز في المساء.
- التُرُنجية والمعروفة أيضاً باسم المليسا، وتُعتبر الميلسا من الأعشاب المهدّئة والتي تساعد على النوم، بسبب التركيبات الكيميائيّة التي تحتوي عليها والمعروفة بالتيربينات، لذا يُنصح بتناول مغلي الترنجية عن طريق إضافة 3-4 ملاعق من اوراقها الجافّة إلى كل كوب من الماء المغلي، وتناوله قبل النوم.
- الناردين: وتُعرف هذه العشبة بأنّها آمنة الاستعمال، وتحدّ من التوتر والعصبيّة والقلق، لذا يُنصح بشرب شراب الناردين المحضّر من خلط ملعقة إلى ملعقتين من جذور الناردين مع الماء قبل وقت قصير من الذهاب إلى النوم
- الخزامى: (Lavender) زيت الخزامى يساعد على النوم، فالمستشفيات البريطانيّة تستخدم زيت الخزامى لمساعدة المرضى على النوم في المساء، حيث إنّه يؤثر في غشاء الخلايا، ممّا يعوّق تفاعل الخلايا مع بعضها، ويبطئ من انتقال النبضة العصبيّة، لذا فإنه يساعد على النوم، ويقلّل من التوتر
- النعناع البري: يحتوي النعناع البري على مواد كيميائيّة مشابهة للمواد المهدّئة الموجودة في الناردين، ويمكن شرب كوب من النعناع البرّي قبل الذهاب إلى النوم بـ45 دقيقة؛ للاستفادة من خصائصه المهدّئة.
- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على 11 مركباً مهدّئاً مختلفاً، وهو علاج نافع للأرق، لذا يمكن شربه قبل الذهاب للنوم.
- الريحان والزعتر: تحتوي هاتان العشبتان على أكثر من 8 مواد مهدّئة، لذا يمكن شربها قبل النوم أيضاً.

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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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