الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مشروبات شتويّة لصحّة الحامل
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
منوعات
مشروبات شتويّة لصحّة الحامل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

في ظل تزايد المخاوف من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء الحمل، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى تشكل خطورة على الجنين أو الولادة المبكرة، نقدم لكِ قائمة بالمشروبات الساخنة الآمنة للتدفئة أثناء الحمل.
فوائد شرب أنواع شاي الأعشاب
فى المجمل المشروبات التى تحتوى على الكافيين تقلل من كفاءة الجسم فى امتصاص العناصر الغذائية، كما أنها مدرة للبول، أما شاي الأعشاب فهو يرطب الجسم، ويوفر للجسم عناصر غذائية سهلة الامتصاص، كما أنه ملىء بمضادات الأكسدة وفيتامينات التي من شأنها أن تقلل من حدة التوتر والقلق، العديد من أنواع شاي الأعشاب تساعدك على تخطى الغثيان فى الصباح، وأخرى تعد الرحم للولادة.
أصناف شاي الأعشاب الآمنة للحوامل
- شاى الزنجبيل.. يقلل من الغثيان، ويساعد على الهضم، ويريح مشاكل المعدة، اشربى ثلاث أكواب في اليوم على الأكثر.
- شاي نبات القراص.. يعطيكِ كمية كبيرة من الحديد والكالسيوم والمغنسيوم، اشربى من كوب إلى اثنين فى اليوم على الأكثر.
- شاى ورقة توت العليق «الراسبرى».. يؤهل الرحم للولادة، ويقلل من خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة، يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم، وتناوله آمن بدءاً من الثلث الثاني من الحمل، اشربى كوبا واحدا يومياً من الأسبوع الـ24، وكوبان فى اليوم من الأسبوع الـ30، ثم ثلاثة أكواب فى اليوم فى الأسبوع الـ36 و 3-4 أكواب يومياً من الأسبوع الـ37.
أكلات هامة للحامل لنمو الجنين بشكل صحي
- شاى ورقة الهندباء.. ممتاز فى حالة احتباس الماء فى الجسم أثناء الحمل، و هو يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له أثر لطيف فى إدرار البول.
- النعناع.. مفيد جداً ليريح عضلة المعدة والغثيان والقىء.
- شاى المريمية.. يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة. كما أن له آثار إيجابية على الهضم والقولون والارتجاع.

تقرؤون أيضا
مشروبات شتويّة لصحّة الحامل
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في ظل تزايد المخاوف من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء الحمل، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى...
المزيد >>
يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018 السّاعة 17:52
أثبت علماء أمريكيون منذ مدة قصيرة فعالية المركبات العضوية الموجودة في فاكهة العنب الصيفية في علاج أكثر...
المزيد >>
صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018 السّاعة 01:03
أثار إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج لشاحنات تم بثه خلال المباراة النهائية في دوري كرة...
المزيد >>
بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018 السّاعة 22:32
ردّت الفنانة شيرين عبد الوهّاب على شائعة زواجها من الملحن المصري حسام حبيب، في موقف طريف واجهته بعفويتها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
منوعات
مشروبات شتويّة لصحّة الحامل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

في ظل تزايد المخاوف من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء الحمل، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى تشكل خطورة على الجنين أو الولادة المبكرة، نقدم لكِ قائمة بالمشروبات الساخنة الآمنة للتدفئة أثناء الحمل.
فوائد شرب أنواع شاي الأعشاب
فى المجمل المشروبات التى تحتوى على الكافيين تقلل من كفاءة الجسم فى امتصاص العناصر الغذائية، كما أنها مدرة للبول، أما شاي الأعشاب فهو يرطب الجسم، ويوفر للجسم عناصر غذائية سهلة الامتصاص، كما أنه ملىء بمضادات الأكسدة وفيتامينات التي من شأنها أن تقلل من حدة التوتر والقلق، العديد من أنواع شاي الأعشاب تساعدك على تخطى الغثيان فى الصباح، وأخرى تعد الرحم للولادة.
أصناف شاي الأعشاب الآمنة للحوامل
- شاى الزنجبيل.. يقلل من الغثيان، ويساعد على الهضم، ويريح مشاكل المعدة، اشربى ثلاث أكواب في اليوم على الأكثر.
- شاي نبات القراص.. يعطيكِ كمية كبيرة من الحديد والكالسيوم والمغنسيوم، اشربى من كوب إلى اثنين فى اليوم على الأكثر.
- شاى ورقة توت العليق «الراسبرى».. يؤهل الرحم للولادة، ويقلل من خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة، يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم، وتناوله آمن بدءاً من الثلث الثاني من الحمل، اشربى كوبا واحدا يومياً من الأسبوع الـ24، وكوبان فى اليوم من الأسبوع الـ30، ثم ثلاثة أكواب فى اليوم فى الأسبوع الـ36 و 3-4 أكواب يومياً من الأسبوع الـ37.
أكلات هامة للحامل لنمو الجنين بشكل صحي
- شاى ورقة الهندباء.. ممتاز فى حالة احتباس الماء فى الجسم أثناء الحمل، و هو يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له أثر لطيف فى إدرار البول.
- النعناع.. مفيد جداً ليريح عضلة المعدة والغثيان والقىء.
- شاى المريمية.. يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة. كما أن له آثار إيجابية على الهضم والقولون والارتجاع.

تقرؤون أيضا
مشروبات شتويّة لصحّة الحامل
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في ظل تزايد المخاوف من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء الحمل، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى...
المزيد >>
يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018 السّاعة 17:52
أثبت علماء أمريكيون منذ مدة قصيرة فعالية المركبات العضوية الموجودة في فاكهة العنب الصيفية في علاج أكثر...
المزيد >>
صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018 السّاعة 01:03
أثار إعلان تلفزيوني يستخدم صوت مارتن لوثر كينغ للترويج لشاحنات تم بثه خلال المباراة النهائية في دوري كرة...
المزيد >>
بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018 السّاعة 22:32
ردّت الفنانة شيرين عبد الوهّاب على شائعة زواجها من الملحن المصري حسام حبيب، في موقف طريف واجهته بعفويتها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
﻿