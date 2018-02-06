مشروبات شتويّة لصحّة الحامل

في ظل تزايد المخاوف من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء الحمل، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى تشكل خطورة على الجنين أو الولادة المبكرة، نقدم لكِ قائمة بالمشروبات الساخنة الآمنة للتدفئة أثناء الحمل.

فوائد شرب أنواع شاي الأعشاب

فى المجمل المشروبات التى تحتوى على الكافيين تقلل من كفاءة الجسم فى امتصاص العناصر الغذائية، كما أنها مدرة للبول، أما شاي الأعشاب فهو يرطب الجسم، ويوفر للجسم عناصر غذائية سهلة الامتصاص، كما أنه ملىء بمضادات الأكسدة وفيتامينات التي من شأنها أن تقلل من حدة التوتر والقلق، العديد من أنواع شاي الأعشاب تساعدك على تخطى الغثيان فى الصباح، وأخرى تعد الرحم للولادة.

أصناف شاي الأعشاب الآمنة للحوامل

- شاى الزنجبيل.. يقلل من الغثيان، ويساعد على الهضم، ويريح مشاكل المعدة، اشربى ثلاث أكواب في اليوم على الأكثر.

- شاي نبات القراص.. يعطيكِ كمية كبيرة من الحديد والكالسيوم والمغنسيوم، اشربى من كوب إلى اثنين فى اليوم على الأكثر.

- شاى ورقة توت العليق «الراسبرى».. يؤهل الرحم للولادة، ويقلل من خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة، يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم، وتناوله آمن بدءاً من الثلث الثاني من الحمل، اشربى كوبا واحدا يومياً من الأسبوع الـ24، وكوبان فى اليوم من الأسبوع الـ30، ثم ثلاثة أكواب فى اليوم فى الأسبوع الـ36 و 3-4 أكواب يومياً من الأسبوع الـ37.

أكلات هامة للحامل لنمو الجنين بشكل صحي

- شاى ورقة الهندباء.. ممتاز فى حالة احتباس الماء فى الجسم أثناء الحمل، و هو يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له أثر لطيف فى إدرار البول.

- النعناع.. مفيد جداً ليريح عضلة المعدة والغثيان والقىء.

- شاى المريمية.. يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة. كما أن له آثار إيجابية على الهضم والقولون والارتجاع.