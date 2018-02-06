مشروبات شتويّة لصحّة الحامل

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في ظل تزايد المخاوف من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء الحمل، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى تشكل خطورة على الجنين أو الولادة المبكرة، نقدم لكِ قائمة بالمشروبات الساخنة الآمنة للتدفئة أثناء الحمل.
فوائد شرب أنواع شاي الأعشاب
فى المجمل المشروبات التى تحتوى على الكافيين تقلل من كفاءة الجسم فى امتصاص العناصر الغذائية، كما أنها مدرة للبول، أما شاي الأعشاب فهو يرطب الجسم، ويوفر للجسم عناصر غذائية سهلة الامتصاص، كما أنه ملىء بمضادات الأكسدة وفيتامينات التي من شأنها أن تقلل من حدة التوتر والقلق، العديد من أنواع شاي الأعشاب تساعدك على تخطى الغثيان فى الصباح، وأخرى تعد الرحم للولادة.
أصناف شاي الأعشاب الآمنة للحوامل
- شاى الزنجبيل.. يقلل من الغثيان، ويساعد على الهضم، ويريح مشاكل المعدة، اشربى ثلاث أكواب في اليوم على الأكثر.
- شاي نبات القراص.. يعطيكِ كمية كبيرة من الحديد والكالسيوم والمغنسيوم، اشربى من كوب إلى اثنين فى اليوم على الأكثر.
- شاى ورقة توت العليق «الراسبرى».. يؤهل الرحم للولادة، ويقلل من خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة، يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم، وتناوله آمن بدءاً من الثلث الثاني من الحمل، اشربى كوبا واحدا يومياً من الأسبوع الـ24، وكوبان فى اليوم من الأسبوع الـ30، ثم ثلاثة أكواب فى اليوم فى الأسبوع الـ36 و 3-4 أكواب يومياً من الأسبوع الـ37.
أكلات هامة للحامل لنمو الجنين بشكل صحي
- شاى ورقة الهندباء.. ممتاز فى حالة احتباس الماء فى الجسم أثناء الحمل، و هو يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له أثر لطيف فى إدرار البول.
- النعناع.. مفيد جداً ليريح عضلة المعدة والغثيان والقىء.
- شاى المريمية.. يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة. كما أن له آثار إيجابية على الهضم والقولون والارتجاع.
في ظل تزايد المخاوف من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أثناء الحمل، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى تشكل خطورة على الجنين أو الولادة المبكرة، نقدم لكِ قائمة بالمشروبات الساخنة الآمنة للتدفئة أثناء الحمل.
فوائد شرب أنواع شاي الأعشاب
فى المجمل المشروبات التى تحتوى على الكافيين تقلل من كفاءة الجسم فى امتصاص العناصر الغذائية، كما أنها مدرة للبول، أما شاي الأعشاب فهو يرطب الجسم، ويوفر للجسم عناصر غذائية سهلة الامتصاص، كما أنه ملىء بمضادات الأكسدة وفيتامينات التي من شأنها أن تقلل من حدة التوتر والقلق، العديد من أنواع شاي الأعشاب تساعدك على تخطى الغثيان فى الصباح، وأخرى تعد الرحم للولادة.
أصناف شاي الأعشاب الآمنة للحوامل
- شاى الزنجبيل.. يقلل من الغثيان، ويساعد على الهضم، ويريح مشاكل المعدة، اشربى ثلاث أكواب في اليوم على الأكثر.
- شاي نبات القراص.. يعطيكِ كمية كبيرة من الحديد والكالسيوم والمغنسيوم، اشربى من كوب إلى اثنين فى اليوم على الأكثر.
- شاى ورقة توت العليق «الراسبرى».. يؤهل الرحم للولادة، ويقلل من خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة، يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم، وتناوله آمن بدءاً من الثلث الثاني من الحمل، اشربى كوبا واحدا يومياً من الأسبوع الـ24، وكوبان فى اليوم من الأسبوع الـ30، ثم ثلاثة أكواب فى اليوم فى الأسبوع الـ36 و 3-4 أكواب يومياً من الأسبوع الـ37.
أكلات هامة للحامل لنمو الجنين بشكل صحي
- شاى ورقة الهندباء.. ممتاز فى حالة احتباس الماء فى الجسم أثناء الحمل، و هو يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له أثر لطيف فى إدرار البول.
- النعناع.. مفيد جداً ليريح عضلة المعدة والغثيان والقىء.
- شاى المريمية.. يحتوى على المغنسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة. كما أن له آثار إيجابية على الهضم والقولون والارتجاع.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018