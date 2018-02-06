فيلم «أميرة» يتوّج في الملتقى الجهوي للسينما بالمدارس الابتدائية

الرقاب : الشروق

تحت اشراف الادارة العامّة للمرحلة الابتدائية نظّمت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بالتعاون مع الجمعية التونسية للحراك الثقافي بالرقاب، الملتقى الجهوي للسنما بالمدارس الابتدائية يوم الأحد 4 فيفري 2018 بدار الشباب بالرقاب. واكب هذه التظاهرة عدد من التلاميذ والاولياء والاعلاميين ورجال التربية ومؤطري نوادي السينما بالمدارس الابتدائية ..وحسب القائمين على هذه التظاهرة بانها ترمي الى تحفيز التلاميذ الى استخدام السينما كوسيلة للتغيير خاصة من خلال انشاء نوادي قارة ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان بين الاطفال واحترام الراي المخالف ، الى جانب تنيمة الابداع لدى التلاميذ الذين شاركوا في 8 افلام قصيرة انتجتها المدراس المشاركة . وعلى انغام الموسيقى التي قدمها اطفال الفضاء الثقافي نلسون منديلا بالرقاب التابع لجمعية الحراك الثقافي اختتت التظاهرة بتتويج فيلم «اميرة» للمدرسة الابتدائية بئر خليفة والذي سيمثل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في الملتقى الوطني للسينما وفنون الصورة الذي ستحتضنه مدينة تطاوين لاحقا.





زهير المليكي