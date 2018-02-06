فيلم «أميرة» يتوّج في الملتقى الجهوي للسينما بالمدارس الابتدائية

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الرقاب : الشروق
تحت اشراف الادارة العامّة للمرحلة الابتدائية نظّمت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بالتعاون مع الجمعية التونسية للحراك الثقافي بالرقاب، الملتقى الجهوي للسنما بالمدارس الابتدائية يوم الأحد 4 فيفري 2018 بدار الشباب بالرقاب. واكب هذه التظاهرة عدد من التلاميذ والاولياء والاعلاميين ورجال التربية ومؤطري نوادي السينما بالمدارس الابتدائية ..وحسب القائمين على هذه التظاهرة بانها ترمي الى تحفيز التلاميذ الى استخدام السينما كوسيلة للتغيير خاصة من خلال انشاء نوادي قارة ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان بين الاطفال واحترام الراي المخالف ، الى جانب تنيمة الابداع لدى التلاميذ الذين شاركوا في 8 افلام قصيرة انتجتها المدراس المشاركة . وعلى انغام الموسيقى التي قدمها اطفال الفضاء الثقافي نلسون منديلا بالرقاب التابع لجمعية الحراك الثقافي اختتت التظاهرة بتتويج فيلم «اميرة» للمدرسة الابتدائية بئر خليفة والذي سيمثل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في الملتقى الوطني للسينما وفنون الصورة الذي ستحتضنه مدينة تطاوين لاحقا.
الرقاب : الشروق
تحت اشراف الادارة العامّة للمرحلة الابتدائية نظّمت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بالتعاون مع الجمعية التونسية للحراك الثقافي بالرقاب، الملتقى الجهوي للسنما بالمدارس الابتدائية يوم الأحد 4 فيفري 2018 بدار الشباب بالرقاب. واكب هذه التظاهرة عدد من التلاميذ والاولياء والاعلاميين ورجال التربية ومؤطري نوادي السينما بالمدارس الابتدائية ..وحسب القائمين على هذه التظاهرة بانها ترمي الى تحفيز التلاميذ الى استخدام السينما كوسيلة للتغيير خاصة من خلال انشاء نوادي قارة ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان بين الاطفال واحترام الراي المخالف ، الى جانب تنيمة الابداع لدى التلاميذ الذين شاركوا في 8 افلام قصيرة انتجتها المدراس المشاركة . وعلى انغام الموسيقى التي قدمها اطفال الفضاء الثقافي نلسون منديلا بالرقاب التابع لجمعية الحراك الثقافي اختتت التظاهرة بتتويج فيلم «اميرة» للمدرسة الابتدائية بئر خليفة والذي سيمثل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في الملتقى الوطني للسينما وفنون الصورة الذي ستحتضنه مدينة تطاوين لاحقا.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018