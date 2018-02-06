في عمل تربوي اجتماعي خيري.. 150 نظارة طبية لأبناء العائلات المعوزة

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مكتب الشروق ـ قابس
يتواصل في جهة قابس جني نتائج المهرجان الأورومتوسطي للصحة البصرية الذي نظمته الغرفة الجهوية للنظاراتيين المبصريين في مدينة قابس وسط شهر أكتوبر الماضي، كانت احدى الفقرات الأساسية لبرنامج المهرجان اجراء الفحوص البصرية لتلاميذ المدارس الابتدائية وهو ما نجح فيه المهرجان بامتياز اذ تم قبله وخلاله وبعده انجاز 21 ألف فحص بكل مناطق ولاية قابس وهو ما كان له أثر عميق في نفوس العائلات المعوزة.
المهرجان الأورومتوسطي للصحة البصرية كان قد كون لجنة طبية أشرفت على الفحوص ودرست الملفات بعناية وحددت التلاميذ الذين تستدعي صحة بصرهم التمتع بنظارات طبية وتم ترتيب قائمة المنتفعين حسب الأولوية اعتمادا على الوضع الاجتماعي لعائلة التلميذ وقد وجد المهرجان دعما فنيا وماديا من عديد الأطراف الداعمة للمجهود من أطباء وهياكل مهنية وهو ما مكن إلى حد الآن من توزيع 800 نظارة.
هذا وقد نظم المشرفون نهاية الأسبوع حفلا بالمركز الثقافي الجامعي لتوزيع قسط جديد من 150 نظارة لبعض تلاميذ قابس المدينة وقد عبر قصي حيدر مدير التظاهرة عن سعادته بتواصل نتائج المهرجان المتمثلة في العمل الخيري الاجتماعي والتي تهتم بأبنائنا من العائلات المعوزة مؤكدا أن الصحة البصرية لها تأثير مباشر في النجاح المدرسي مضيفا '' نحن اليوم نتطوع من أجل مساعدتهم للمحافظة على صحة بصرهم وقائمة المنتفعين ستتجاوز الألف في الأيام القادمة وعملنا سيتواصل ليشمل كل مناطق وأرياف ولاية قابس'' .
مكتب الشروق ـ قابس
يتواصل في جهة قابس جني نتائج المهرجان الأورومتوسطي للصحة البصرية الذي نظمته الغرفة الجهوية للنظاراتيين المبصريين في مدينة قابس وسط شهر أكتوبر الماضي، كانت احدى الفقرات الأساسية لبرنامج المهرجان اجراء الفحوص البصرية لتلاميذ المدارس الابتدائية وهو ما نجح فيه المهرجان بامتياز اذ تم قبله وخلاله وبعده انجاز 21 ألف فحص بكل مناطق ولاية قابس وهو ما كان له أثر عميق في نفوس العائلات المعوزة.
المهرجان الأورومتوسطي للصحة البصرية كان قد كون لجنة طبية أشرفت على الفحوص ودرست الملفات بعناية وحددت التلاميذ الذين تستدعي صحة بصرهم التمتع بنظارات طبية وتم ترتيب قائمة المنتفعين حسب الأولوية اعتمادا على الوضع الاجتماعي لعائلة التلميذ وقد وجد المهرجان دعما فنيا وماديا من عديد الأطراف الداعمة للمجهود من أطباء وهياكل مهنية وهو ما مكن إلى حد الآن من توزيع 800 نظارة.
هذا وقد نظم المشرفون نهاية الأسبوع حفلا بالمركز الثقافي الجامعي لتوزيع قسط جديد من 150 نظارة لبعض تلاميذ قابس المدينة وقد عبر قصي حيدر مدير التظاهرة عن سعادته بتواصل نتائج المهرجان المتمثلة في العمل الخيري الاجتماعي والتي تهتم بأبنائنا من العائلات المعوزة مؤكدا أن الصحة البصرية لها تأثير مباشر في النجاح المدرسي مضيفا '' نحن اليوم نتطوع من أجل مساعدتهم للمحافظة على صحة بصرهم وقائمة المنتفعين ستتجاوز الألف في الأيام القادمة وعملنا سيتواصل ليشمل كل مناطق وأرياف ولاية قابس'' .
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018