في عمل تربوي اجتماعي خيري.. 150 نظارة طبية لأبناء العائلات المعوزة

مكتب الشروق ـ قابس

يتواصل في جهة قابس جني نتائج المهرجان الأورومتوسطي للصحة البصرية الذي نظمته الغرفة الجهوية للنظاراتيين المبصريين في مدينة قابس وسط شهر أكتوبر الماضي، كانت احدى الفقرات الأساسية لبرنامج المهرجان اجراء الفحوص البصرية لتلاميذ المدارس الابتدائية وهو ما نجح فيه المهرجان بامتياز اذ تم قبله وخلاله وبعده انجاز 21 ألف فحص بكل مناطق ولاية قابس وهو ما كان له أثر عميق في نفوس العائلات المعوزة.

المهرجان الأورومتوسطي للصحة البصرية كان قد كون لجنة طبية أشرفت على الفحوص ودرست الملفات بعناية وحددت التلاميذ الذين تستدعي صحة بصرهم التمتع بنظارات طبية وتم ترتيب قائمة المنتفعين حسب الأولوية اعتمادا على الوضع الاجتماعي لعائلة التلميذ وقد وجد المهرجان دعما فنيا وماديا من عديد الأطراف الداعمة للمجهود من أطباء وهياكل مهنية وهو ما مكن إلى حد الآن من توزيع 800 نظارة.

هذا وقد نظم المشرفون نهاية الأسبوع حفلا بالمركز الثقافي الجامعي لتوزيع قسط جديد من 150 نظارة لبعض تلاميذ قابس المدينة وقد عبر قصي حيدر مدير التظاهرة عن سعادته بتواصل نتائج المهرجان المتمثلة في العمل الخيري الاجتماعي والتي تهتم بأبنائنا من العائلات المعوزة مؤكدا أن الصحة البصرية لها تأثير مباشر في النجاح المدرسي مضيفا '' نحن اليوم نتطوع من أجل مساعدتهم للمحافظة على صحة بصرهم وقائمة المنتفعين ستتجاوز الألف في الأيام القادمة وعملنا سيتواصل ليشمل كل مناطق وأرياف ولاية قابس'' .





نورة الأحولي