قفصة.. فريق للسلامة المدرسية في مدرسة حي النور

مكتب قفصة ـ الشروق :

تعد المدرسة الابتدائية حي النور بمدينة قفصة من اكبر المدراس من حيث عدد التلاميذ الذي بلغ هذه السنة الدراسية 1323 تلميذا وعليه قامت ادارة هذه المؤسسة ببعث نواة هي الاولى من نوعها بالجهة اطلق عليها اسم فريق السلامة المدرسية و هو يتكون من تلاميذ منتخبين من قبل زملائهم في كل فصل ويبلغ عدد هذا الفريق حوالي 28 تلميذا مهمته حسب ما اكده السيد جمال حاجي مدير المدرسة تسيير ذاتي للتلاميذ اثناء الراحة للحد من الحوادث في الساحة بالاضافة الى دور الفريق في تحسيس التلاميذ بضرورة المحافظة على ممتلكات المدرسة وتجهيزاتها والحدائق وقد اشار الحاجي الى ان الفريق يهتم ايضا بالسلامة المرورية خلال الايام المفتوحة وفي المناسبات وان هذه المبادرة ستجعل التلميذ يتدرب على تحمل المسؤولية كما اكد حاجي انه تم توفير ازياء موحدة للفريق الذي لن يكون حكرا على مجموعة فقط بل سيتم كل اسبوع انتخاب مجموعة من كل الفصول ومن هنا يتعود التلميذ كذلك على ممارسة الديمقراطية وللاشارة فان المدرسة نظمت تظاهرة تم من خلالها تقديم فريق السلامة بمشاركة اعوان من الحماية المدنية ووحدات من الامن كما تم ايضا تدشين ساحة العلم الجديدة .





عبد الملك زعلاني