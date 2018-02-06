قفصة.. فريق للسلامة المدرسية في مدرسة حي النور

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مكتب قفصة ـ الشروق :
تعد المدرسة الابتدائية حي النور بمدينة قفصة من اكبر المدراس من حيث عدد التلاميذ الذي بلغ هذه السنة الدراسية 1323 تلميذا وعليه قامت ادارة هذه المؤسسة ببعث نواة هي الاولى من نوعها بالجهة اطلق عليها اسم فريق السلامة المدرسية و هو يتكون من تلاميذ منتخبين من قبل زملائهم في كل فصل ويبلغ عدد هذا الفريق حوالي 28 تلميذا مهمته حسب ما اكده السيد جمال حاجي مدير المدرسة تسيير ذاتي للتلاميذ اثناء الراحة للحد من الحوادث في الساحة بالاضافة الى دور الفريق في تحسيس التلاميذ بضرورة المحافظة على ممتلكات المدرسة وتجهيزاتها والحدائق وقد اشار الحاجي الى ان الفريق يهتم ايضا بالسلامة المرورية خلال الايام المفتوحة وفي المناسبات وان هذه المبادرة ستجعل التلميذ يتدرب على تحمل المسؤولية كما اكد حاجي انه تم توفير ازياء موحدة للفريق الذي لن يكون حكرا على مجموعة فقط بل سيتم كل اسبوع انتخاب مجموعة من كل الفصول ومن هنا يتعود التلميذ كذلك على ممارسة الديمقراطية وللاشارة فان المدرسة نظمت تظاهرة تم من خلالها تقديم فريق السلامة بمشاركة اعوان من الحماية المدنية ووحدات من الامن كما تم ايضا تدشين ساحة العلم الجديدة .
مكتب قفصة ـ الشروق :
تعد المدرسة الابتدائية حي النور بمدينة قفصة من اكبر المدراس من حيث عدد التلاميذ الذي بلغ هذه السنة الدراسية 1323 تلميذا وعليه قامت ادارة هذه المؤسسة ببعث نواة هي الاولى من نوعها بالجهة اطلق عليها اسم فريق السلامة المدرسية و هو يتكون من تلاميذ منتخبين من قبل زملائهم في كل فصل ويبلغ عدد هذا الفريق حوالي 28 تلميذا مهمته حسب ما اكده السيد جمال حاجي مدير المدرسة تسيير ذاتي للتلاميذ اثناء الراحة للحد من الحوادث في الساحة بالاضافة الى دور الفريق في تحسيس التلاميذ بضرورة المحافظة على ممتلكات المدرسة وتجهيزاتها والحدائق وقد اشار الحاجي الى ان الفريق يهتم ايضا بالسلامة المرورية خلال الايام المفتوحة وفي المناسبات وان هذه المبادرة ستجعل التلميذ يتدرب على تحمل المسؤولية كما اكد حاجي انه تم توفير ازياء موحدة للفريق الذي لن يكون حكرا على مجموعة فقط بل سيتم كل اسبوع انتخاب مجموعة من كل الفصول ومن هنا يتعود التلميذ كذلك على ممارسة الديمقراطية وللاشارة فان المدرسة نظمت تظاهرة تم من خلالها تقديم فريق السلامة بمشاركة اعوان من الحماية المدنية ووحدات من الامن كما تم ايضا تدشين ساحة العلم الجديدة .
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018