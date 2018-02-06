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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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ذاكرة صورة.. مدرسة الهادي بن حسين
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شروق الجهات
ذاكرة صورة.. مدرسة الهادي بن حسين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

جندوبة ـ الشروق :
تعود الصورة للسنة الدراسية 1994 / 1995 و المكان المدرسة الابتدائية الهادي بن حسين جندوبة الشمالية قسم السنة السادسة ب .
يظهر في الصورة المربي الفاضل عبد الرحمان البولاهمي وسط أبنائه التلاميذ الذين يكتون له الى اليوم كل المحبة و التقدير .
الصورة تختصر مسيرة جيل من تلاميذ نبغوا و شرفوا المدرسة كأفضل ما يكون عندما كان النجاح في مناظرة " السيزيام " الملاذ الوحيد للالتحاق بالمعهد و محت مسيرة جديدة من التعلم .
هو جيل أصبح اليوم يحمل المشعل في الحياة العامة بمدينة جندوبة وخارجها و كلهم شوق الى ذكريات أيام الدراسة ذكريات مر عليها حوالي عقدين و نصف لتبقى أفضل الذكريات لسنوات براءة الاطفال والتنافس الشريف من أجل النجاح و التفوق .

عبد الكريم السلطاني
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شروق الجهات
ذاكرة صورة.. مدرسة الهادي بن حسين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

جندوبة ـ الشروق :
تعود الصورة للسنة الدراسية 1994 / 1995 و المكان المدرسة الابتدائية الهادي بن حسين جندوبة الشمالية قسم السنة السادسة ب .
يظهر في الصورة المربي الفاضل عبد الرحمان البولاهمي وسط أبنائه التلاميذ الذين يكتون له الى اليوم كل المحبة و التقدير .
الصورة تختصر مسيرة جيل من تلاميذ نبغوا و شرفوا المدرسة كأفضل ما يكون عندما كان النجاح في مناظرة " السيزيام " الملاذ الوحيد للالتحاق بالمعهد و محت مسيرة جديدة من التعلم .
هو جيل أصبح اليوم يحمل المشعل في الحياة العامة بمدينة جندوبة وخارجها و كلهم شوق الى ذكريات أيام الدراسة ذكريات مر عليها حوالي عقدين و نصف لتبقى أفضل الذكريات لسنوات براءة الاطفال والتنافس الشريف من أجل النجاح و التفوق .

عبد الكريم السلطاني
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ساقية سيدي يوسف.. مدرسة الخروبة .. غياب كلّي للأنشطة الرياضيّة والثقافيّة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية بالخروبة من معتمدية ساقية
المزيد >>
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06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصبحت الانشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية
المزيد >>
أخبار الطلبة .. طالبتان في مسابقة الإبداع والابتكار
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستعد طالبتان بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة للمشاركة في مسابقة «HULT PRIZE « التي ينظمها ينظمها رئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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