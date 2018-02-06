ذاكرة صورة.. مدرسة الهادي بن حسين

جندوبة ـ الشروق :

تعود الصورة للسنة الدراسية 1994 / 1995 و المكان المدرسة الابتدائية الهادي بن حسين جندوبة الشمالية قسم السنة السادسة ب .

يظهر في الصورة المربي الفاضل عبد الرحمان البولاهمي وسط أبنائه التلاميذ الذين يكتون له الى اليوم كل المحبة و التقدير .

الصورة تختصر مسيرة جيل من تلاميذ نبغوا و شرفوا المدرسة كأفضل ما يكون عندما كان النجاح في مناظرة " السيزيام " الملاذ الوحيد للالتحاق بالمعهد و محت مسيرة جديدة من التعلم .

هو جيل أصبح اليوم يحمل المشعل في الحياة العامة بمدينة جندوبة وخارجها و كلهم شوق الى ذكريات أيام الدراسة ذكريات مر عليها حوالي عقدين و نصف لتبقى أفضل الذكريات لسنوات براءة الاطفال والتنافس الشريف من أجل النجاح و التفوق .





عبد الكريم السلطاني