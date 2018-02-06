نظام السداسي .. أربـــــك التلاميـــــــــذ وأرهق الأوليــــــــــاء

مازال نظام السداسي يشهد جدلا واسعا في الوسط التربوي حيث يرفض الأولياء والتلاميذ هذا الزمن الذي اثبتت التجربة عدم نجاعته مطالبين بالعودة الى نظام الثلاثي .

تونس ـ الشروق: ابتسام جمال

نظام السداسي تحطيم للأعصاب.. وضار بالتلاميذ والاسرة هي عبارات طالما نستمع إليها من الأولياء والأهالي الذين أربكهم العمل بنظام دراسي جديد. وقد عبرت الجمعيات المهتمة بالشأن التربوي والأولياء عن رفض الزمن المدرسي الذي انطلق مع وزارة ناجي جلول والذي أدخل ارتباكا في سيرورة الحياة اليومية والمدرسية للولي والتلميذ.

الثلاثي مطلوب

يؤكد المربون والأطراف النقابية على الدعوة إلى نظام الثلاثي. وقد عبر الاتحاد العام التونسيللشغل عن دعمه للعودة الى نظام الثلاثي والتراجع عن نظام السداسي حتى وإن كان ضمن برنامج اصلاحات لجنة الزمن المدرسي وان كان طرفا فيها. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعةالعامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي معتبرا أن النظام المعتمد أثبت عدم ملاءمتهللتلميذ والأولياء والاسرة التربوية والانتظارات المطروحة.

من جهتها عبرت جمعية فضاء المربي عن رفضها للزمن الدراسي واصفة في رسالة إلى وزارة التربية «نظام السداسي نظام فاشل بامتياز خاصة هذه السنة إلى جانب نظام العطل غيرالمنطقي باعتبار أن التلميذ لم يستمتع بالعطلة ولم يفلح في المراجعة للامتحانات والنتائج لنتكون إلا مخيبة للآمال مثلما هو الشأن بالنسبة للإصلاح التربوي المزعوم». وما زال هذا الرفض لنظام الثلاثي بارز في مواقع التواصل الاجتماعي حيث برزت صفحات تحمل اسم «لا لنظام السداسي» ومواقع حوار عبر فيها الأولياء والتلاميذ عن استيائهم من نظام السداسي.

مراجعة الزمن المدرسي

اعتبر رئيس جمعية جودة التعليم سليم قاسم أن الحديث عن مراجعة نظام السداسي يندرج ضمن مراجعة للزمن المدرسي. وقال :»قبل أن نتحدّث عن العودة إلى نظام الثّلاثيّات، فإنّنا في حاجة ماسّة إلى أن نستحضر ما شهده الزّمن المدرسيّ خلال السّنوات الفارطة من اضطراب وأن نطرح ثلاثة أسئلة: لماذا حدث ما حدث؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وكيف نضمن، بالخصوص، عدم تكراره في هذا الملفّ أو في غيره من ملفّات إصلاح المنظومة التّعليميّة؟»

وأرجع أسباب هذا الاضطراب الذي دفع ثمنه التّلاميذ والأولياء والمدرّسون، ومن ورائهم جودة التّعليم، إلى خلل هيكليّ في منظومة أخذ القرار، بسبب غياب مطلق لقواعد الحوكمة الرّشيدة من شفافيّة ومشاركة ومساءلة وعلويّة للقانون، وعجز مزمن عن بناء مقاربة منظوميّة لا تعالج الملفّات بصورة مجزّأة بل باعتبارها مكوّنات مترابطة يؤثّر بعضها في بعض. واعتبر» قرار اعتماد نظام السّداسيّات وتفتيت العام الدّراسيّ وجعله مجرّد جزر تعوم في بحر من العطل،بلا أسسَ علميّةَ و في خانة التّغييرات المزاجيّة والاعتباطيّة التي ترفع شعار التّغيير من أجل التّغيير.» داعيا إلى القطع مع التعامل بهذه الطريقة في الملف التربوي.

وذكر أن الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم قد قدّمت منذ أوائل 2015 مشروعا متكاملا لإصلاح المنظومة التّعليميّة يرتكز على أسس ثلاثة هي المقاربة المنظوميّة، والحوكمة الرّشيدة، والإدارة العلميّة للمشاريع. وقد تمّ التّعامل مع الزّمن المدرسيّ ضمن هذا المشروع في ارتباط مع ثلاثة ملفّات رئيسيّة أخرى هي البرامج التّعليميّة ومنظومة التّقييم والحياة المدرسيّة، وبالعودة إلى ملامح المتعلّم الذي ننشد تكوينه. كما تمّ تفريع المسألة إلى ثلاثة مكوّنات هي هيكلة العام الدّراسيّ، وهيكلة الأسبوع الدّراسيّ وهيكلة اليوم الدّراسيّ.

وتم اقتراح إعادة هيكلة العام الدّراسيّ وفقا لنظام الثّلاثيّات، لا بالعودة بالوضع إلى ما كان عليه سابقا، بل باعتماد ثلاثيّة أولى مدّتها شهران اثنان وبضارب (1)، يتمّ العمل خلالها بنظام المراقبة المستمرّة أي دون أسبوع مغلق، وثلاثيّتين ثانية وثالثة متساويتين في الطّول وبضارب (2)، يتمّ العودة فيهما إلى الأسبوع المغلق بشرط أن يسبق العطلة مباشرة. وقال :»بذلك نكون قد أعدنا إلى العام الدّراسيّ توازنه وانسجامه، وكسبنا أيّام دراسة إضافيّة دون أن نزيد من أيّام العمل، وضمنّا نسقا تعليميّا محترما ينسينا النّسق المفكّك الذي تمّ فرضه خلال الأعوام الفارطة، والذي ذهب بقسط كبير من مجهودات المتعلّمين والمدرّسين على حدّ سواء.»

وتم اقتراح أن تكون فترة بعد الظّهر ليوم الجمعة فترة دراسة عاديّة، وتخصيص يوم السّبت للأنشطة الثّقافيّة والاجتماعيّة والرّياضيّة، مع دعم منزلة عدد من النّوادي التي تكسب المتعلّمين مهارات القرن الحادي والعشرين بإدراجها ضمن جداول الأوقات كنواد يختار المتعلّم وجوبا واحدا منها أو اكثر.

ودعا سليم قاسم الطّرف الاجتماعيّ إلى وقفة تأمّل، لمساءلة نفسه بكلّ موضوعيّة عن مسؤوليّته في الاضطراب الذي شهدته المنظومة التّعليميّة بسبب سوء حوكمة هذا الملف، وذلك حرصا على استخلاص الدّروس المناسبة والوصول بالمدرسة العموميّة إلى برّ الأمان، حسب تعبيره.

المراجعة على الطاولة

أكدت مصادر مطلعة من وزارة التربية أن إلغاء نظام السداسي والعودة إلى نظامالثلاثيات وتعميم راحة يوم السبت على التعليم الإبتدائي أمر مطروح للسنة الدراسية القادمة(2018 – 2019). ويندرج هذا المقترح في إطار مشروع واستراتيجية وزارة التربية. ولم تعمل الوزارة بتنفيذ هذه التغييرات هذا العام تجنبا لإرباك التلاميذ. وتشير مصادرنا إلى ان تغييرمسار الزمن المدرسي ليس مسألة عادية أو يسيرة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات بالتنسيقمع الاتحاد العام التونسي للشغل والأسرة التربوية.

ويبقى الزمن المدرسي في قلب إشكاليات الملف التربوي واهتمامات الاسرة التونسية التي تسعى لتحسين مستوى ابنائها العلمي دون انهاك للتلميذ وتشتيت لمجهوداته فهو محور العملية التربوية، ودون إرباك لعمل الأسرة التي تتأثر بدورها بالتغييرات الحاصلة في برامج الأبناء وتربكهم.

- تعمل وزارة التربية على تقييم نظام السداسي والقيام باستشارة تشمل المربينوالاولياء والتلاميذ في المجال وتؤكد ان القرار في تغيير الزمن المدرسي تشاركيا

- يقوم نظام الثلاثيات على تقسيم العام الدراسي على ثلاث فترات تختتم بإنجاز الامتحانات في نهاية كل منها، بينما يقوم نظام السداسيات على تقسيم العامالدراسي على مرحلتين فقط تنجز الامتحانات في نهاية كل منهما.