أخبار الطلبة .. طالبتان في مسابقة الإبداع والابتكار

جندوبة ـ الشروق:

تستعد طالبتان بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة للمشاركة في مسابقة «HULT PRIZE « التي ينظمها ينظمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق بيل كلينتون وذلك من 15 إلى 18 مارس 2018 بتونس العاصمة و يتنافس فيها 55 فريق يمثلون جامعات من كافة أنحاء العالم و موضوعها تقديم مشروع يوظف أنواع الطاقات المتجددة لاستغلالها في تحسين معيشة الإنسان حول العالم .

الطالبتان وجدتا كل الدعم من طرف ادارة الكلية و جامعة جندوبة والاساتذة والسلط الجهوية حيث استقبلهما المعتمد الأول للولاية وأبدى دعمه المطلق لتسهيل مشاركة الفريق لتمثيل الجهة بصفة خاصة وتونس بصفة عامة وتحقيق النتائج المرجوة.





عبد الكريم السلطاني