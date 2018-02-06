أخبار الطلبة .. طالبتان في مسابقة الإبداع والابتكار

-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
جندوبة ـ الشروق:
تستعد طالبتان بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة للمشاركة في مسابقة «HULT PRIZE « التي ينظمها ينظمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق بيل كلينتون وذلك من 15 إلى 18 مارس 2018 بتونس العاصمة و يتنافس فيها 55 فريق يمثلون جامعات من كافة أنحاء العالم و موضوعها تقديم مشروع يوظف أنواع الطاقات المتجددة لاستغلالها في تحسين معيشة الإنسان حول العالم .
الطالبتان وجدتا كل الدعم من طرف ادارة الكلية و جامعة جندوبة والاساتذة والسلط الجهوية حيث استقبلهما المعتمد الأول للولاية وأبدى دعمه المطلق لتسهيل مشاركة الفريق لتمثيل الجهة بصفة خاصة وتونس بصفة عامة وتحقيق النتائج المرجوة.
جندوبة ـ الشروق:
تستعد طالبتان بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة للمشاركة في مسابقة «HULT PRIZE « التي ينظمها ينظمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق بيل كلينتون وذلك من 15 إلى 18 مارس 2018 بتونس العاصمة و يتنافس فيها 55 فريق يمثلون جامعات من كافة أنحاء العالم و موضوعها تقديم مشروع يوظف أنواع الطاقات المتجددة لاستغلالها في تحسين معيشة الإنسان حول العالم .
الطالبتان وجدتا كل الدعم من طرف ادارة الكلية و جامعة جندوبة والاساتذة والسلط الجهوية حيث استقبلهما المعتمد الأول للولاية وأبدى دعمه المطلق لتسهيل مشاركة الفريق لتمثيل الجهة بصفة خاصة وتونس بصفة عامة وتحقيق النتائج المرجوة.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018