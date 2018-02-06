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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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جندوبة.. 5 مسارح مدرسية لاثراء الأنشطة الثقافية
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شروق الجهات
جندوبة.. 5 مسارح مدرسية لاثراء الأنشطة الثقافية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

طبرقة ـ الشروق: 

أصبحت الانشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية من الأنشطة الهامة التي أثرت المشهد التربوي و لاقت اقبالا من طرف المتعلمين لكن الانشطة الثقافية على أهميتها تتطلب توفير تجهيزات و بنية تحتية تساعد على مزيد التأسيس لمستقبل أفضل للتعلم و التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية . ومن هذه النوادي الثقافية نادي المسرح الذي عرف مبادرات في بناء مسارح بعدد من المدارس الابتدائية بمجهودات خاصة من المربين و مديري المدارس الابتدائية أو عن طريق مشاريع في التهئية تابعة لوزارة التربية أو بعض الجمعيات التي تدخلت بعدد من المدارس وفي اطار تشييد مسارح بالمدارس ستشهد مدارس معتمدية طبرقة احداث خمسة مسارح سيكون لها الأثر الايجابي في صقل المواهب و فتح باب التنافس بين المدارس سيكون له الأثر الايجابي خلال احتفالات مهاية السنة الدراسية و ما يتضمنه من عروض مسرحية و كذلك خلال الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي والذي سيكون بوابة للمرور للملتقى الوطني للمسرح
بادرة بناء خمسة مدارس بطبرقة ستكون بوابة نحو الابداع و صقل المواهب و حرية بالنسج على منوالها حتى يصبح بكل مدرسة مسرحا وبصبح المثل القائل «اعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق» شعار المستقبل.

عبد الكريم السلطاني
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شروق الجهات
جندوبة.. 5 مسارح مدرسية لاثراء الأنشطة الثقافية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

طبرقة ـ الشروق: 

أصبحت الانشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية من الأنشطة الهامة التي أثرت المشهد التربوي و لاقت اقبالا من طرف المتعلمين لكن الانشطة الثقافية على أهميتها تتطلب توفير تجهيزات و بنية تحتية تساعد على مزيد التأسيس لمستقبل أفضل للتعلم و التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية . ومن هذه النوادي الثقافية نادي المسرح الذي عرف مبادرات في بناء مسارح بعدد من المدارس الابتدائية بمجهودات خاصة من المربين و مديري المدارس الابتدائية أو عن طريق مشاريع في التهئية تابعة لوزارة التربية أو بعض الجمعيات التي تدخلت بعدد من المدارس وفي اطار تشييد مسارح بالمدارس ستشهد مدارس معتمدية طبرقة احداث خمسة مسارح سيكون لها الأثر الايجابي في صقل المواهب و فتح باب التنافس بين المدارس سيكون له الأثر الايجابي خلال احتفالات مهاية السنة الدراسية و ما يتضمنه من عروض مسرحية و كذلك خلال الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي والذي سيكون بوابة للمرور للملتقى الوطني للمسرح
بادرة بناء خمسة مدارس بطبرقة ستكون بوابة نحو الابداع و صقل المواهب و حرية بالنسج على منوالها حتى يصبح بكل مدرسة مسرحا وبصبح المثل القائل «اعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق» شعار المستقبل.

عبد الكريم السلطاني
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