جندوبة.. 5 مسارح مدرسية لاثراء الأنشطة الثقافية

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طبرقة ـ الشروق:
أصبحت الانشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية من الأنشطة الهامة التي أثرت المشهد التربوي و لاقت اقبالا من طرف المتعلمين لكن الانشطة الثقافية على أهميتها تتطلب توفير تجهيزات و بنية تحتية تساعد على مزيد التأسيس لمستقبل أفضل للتعلم و التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية . ومن هذه النوادي الثقافية نادي المسرح الذي عرف مبادرات في بناء مسارح بعدد من المدارس الابتدائية بمجهودات خاصة من المربين و مديري المدارس الابتدائية أو عن طريق مشاريع في التهئية تابعة لوزارة التربية أو بعض الجمعيات التي تدخلت بعدد من المدارس وفي اطار تشييد مسارح بالمدارس ستشهد مدارس معتمدية طبرقة احداث خمسة مسارح سيكون لها الأثر الايجابي في صقل المواهب و فتح باب التنافس بين المدارس سيكون له الأثر الايجابي خلال احتفالات مهاية السنة الدراسية و ما يتضمنه من عروض مسرحية و كذلك خلال الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي والذي سيكون بوابة للمرور للملتقى الوطني للمسرح
بادرة بناء خمسة مدارس بطبرقة ستكون بوابة نحو الابداع و صقل المواهب و حرية بالنسج على منوالها حتى يصبح بكل مدرسة مسرحا وبصبح المثل القائل «اعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق» شعار المستقبل.
طبرقة ـ الشروق:
أصبحت الانشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية من الأنشطة الهامة التي أثرت المشهد التربوي و لاقت اقبالا من طرف المتعلمين لكن الانشطة الثقافية على أهميتها تتطلب توفير تجهيزات و بنية تحتية تساعد على مزيد التأسيس لمستقبل أفضل للتعلم و التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية . ومن هذه النوادي الثقافية نادي المسرح الذي عرف مبادرات في بناء مسارح بعدد من المدارس الابتدائية بمجهودات خاصة من المربين و مديري المدارس الابتدائية أو عن طريق مشاريع في التهئية تابعة لوزارة التربية أو بعض الجمعيات التي تدخلت بعدد من المدارس وفي اطار تشييد مسارح بالمدارس ستشهد مدارس معتمدية طبرقة احداث خمسة مسارح سيكون لها الأثر الايجابي في صقل المواهب و فتح باب التنافس بين المدارس سيكون له الأثر الايجابي خلال احتفالات مهاية السنة الدراسية و ما يتضمنه من عروض مسرحية و كذلك خلال الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي والذي سيكون بوابة للمرور للملتقى الوطني للمسرح
بادرة بناء خمسة مدارس بطبرقة ستكون بوابة نحو الابداع و صقل المواهب و حرية بالنسج على منوالها حتى يصبح بكل مدرسة مسرحا وبصبح المثل القائل «اعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق» شعار المستقبل.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018