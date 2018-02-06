ساقية سيدي يوسف.. مدرسة الخروبة .. غياب كلّي للأنشطة الرياضيّة والثقافيّة

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يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية بالخروبة من معتمدية ساقية سيدي يوسف من الغياب الكلي للانشطة الثقافية والرياضية وتقتصر مشاركة المدرسة في الاحتفال باحداث 8 فيفري 1958 ويعود نقص التجهيزات وغياب الفضاءات الرياضية والملاعب من ابرز العوائق التي تحرم تلاميذ المدرسة المذكورة من ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية مثل تلاميذ المدارس الاخرى وخاصة بالمدن كما تفتقر المدرسة الى المؤطرين والمنشطين بالاضافة الى غياب الدعم المعنوي من طرف الاولياء .
ويشعر تلاميذ المدرسة بالحقرة والملل في غياب اي متنفس رياضي كان او فكري وتستحق المدرسة المذكورة لفتة من السلط الجهوية وخاصة المندوبية الجهوية للتعليم بالكاف .
يذكر بان المدرسة تقع بوسط ريفي بجهة الساقية وهي في حاجة ماسة الى بعث عدد من النوادي الفكرية والرياضية والثقافية بما يسهم من تخفيف وطاة القلق لدى التلاميذ الذين يتميز عدد هام منهم بنتائجهم المتميزة رغم الظروف الصعبة .
كما يتميز عدد هام من هؤولاء التلاميذ ببعض المواهب وكم هم في حاجة الى تفجير هذه الطاقات والمشاركة في المناسبات الرياضية والثقافية على المستويين المحلي والجهوي ولم لا الوطني.
يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية بالخروبة من معتمدية ساقية سيدي يوسف من الغياب الكلي للانشطة الثقافية والرياضية وتقتصر مشاركة المدرسة في الاحتفال باحداث 8 فيفري 1958 ويعود نقص التجهيزات وغياب الفضاءات الرياضية والملاعب من ابرز العوائق التي تحرم تلاميذ المدرسة المذكورة من ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية مثل تلاميذ المدارس الاخرى وخاصة بالمدن كما تفتقر المدرسة الى المؤطرين والمنشطين بالاضافة الى غياب الدعم المعنوي من طرف الاولياء .
ويشعر تلاميذ المدرسة بالحقرة والملل في غياب اي متنفس رياضي كان او فكري وتستحق المدرسة المذكورة لفتة من السلط الجهوية وخاصة المندوبية الجهوية للتعليم بالكاف .
يذكر بان المدرسة تقع بوسط ريفي بجهة الساقية وهي في حاجة ماسة الى بعث عدد من النوادي الفكرية والرياضية والثقافية بما يسهم من تخفيف وطاة القلق لدى التلاميذ الذين يتميز عدد هام منهم بنتائجهم المتميزة رغم الظروف الصعبة .
كما يتميز عدد هام من هؤولاء التلاميذ ببعض المواهب وكم هم في حاجة الى تفجير هذه الطاقات والمشاركة في المناسبات الرياضية والثقافية على المستويين المحلي والجهوي ولم لا الوطني.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018