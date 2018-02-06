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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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ساقية سيدي يوسف.. مدرسة الخروبة .. غياب كلّي للأنشطة الرياضيّة والثقافيّة
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شروق الجهات
ساقية سيدي يوسف.. مدرسة الخروبة .. غياب كلّي للأنشطة الرياضيّة والثقافيّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية بالخروبة من معتمدية ساقية سيدي يوسف من الغياب الكلي للانشطة الثقافية والرياضية وتقتصر مشاركة المدرسة في الاحتفال باحداث 8 فيفري 1958 ويعود نقص التجهيزات وغياب الفضاءات الرياضية والملاعب من ابرز العوائق التي تحرم تلاميذ المدرسة المذكورة من ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية مثل تلاميذ المدارس الاخرى وخاصة بالمدن كما تفتقر المدرسة الى المؤطرين والمنشطين بالاضافة الى غياب الدعم المعنوي من طرف الاولياء .
ويشعر تلاميذ المدرسة بالحقرة والملل في غياب اي متنفس رياضي كان او فكري وتستحق المدرسة المذكورة لفتة من السلط الجهوية وخاصة المندوبية الجهوية للتعليم بالكاف .
يذكر بان المدرسة تقع بوسط ريفي بجهة الساقية وهي في حاجة ماسة الى بعث عدد من النوادي الفكرية والرياضية والثقافية بما يسهم من تخفيف وطاة القلق لدى التلاميذ الذين يتميز عدد هام منهم بنتائجهم المتميزة رغم الظروف الصعبة .
كما يتميز عدد هام من هؤولاء التلاميذ ببعض المواهب وكم هم في حاجة الى تفجير هذه الطاقات والمشاركة في المناسبات الرياضية والثقافية على المستويين المحلي والجهوي ولم لا الوطني.

سمير العيادي
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شروق الجهات
ساقية سيدي يوسف.. مدرسة الخروبة .. غياب كلّي للأنشطة الرياضيّة والثقافيّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية بالخروبة من معتمدية ساقية سيدي يوسف من الغياب الكلي للانشطة الثقافية والرياضية وتقتصر مشاركة المدرسة في الاحتفال باحداث 8 فيفري 1958 ويعود نقص التجهيزات وغياب الفضاءات الرياضية والملاعب من ابرز العوائق التي تحرم تلاميذ المدرسة المذكورة من ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية مثل تلاميذ المدارس الاخرى وخاصة بالمدن كما تفتقر المدرسة الى المؤطرين والمنشطين بالاضافة الى غياب الدعم المعنوي من طرف الاولياء .
ويشعر تلاميذ المدرسة بالحقرة والملل في غياب اي متنفس رياضي كان او فكري وتستحق المدرسة المذكورة لفتة من السلط الجهوية وخاصة المندوبية الجهوية للتعليم بالكاف .
يذكر بان المدرسة تقع بوسط ريفي بجهة الساقية وهي في حاجة ماسة الى بعث عدد من النوادي الفكرية والرياضية والثقافية بما يسهم من تخفيف وطاة القلق لدى التلاميذ الذين يتميز عدد هام منهم بنتائجهم المتميزة رغم الظروف الصعبة .
كما يتميز عدد هام من هؤولاء التلاميذ ببعض المواهب وكم هم في حاجة الى تفجير هذه الطاقات والمشاركة في المناسبات الرياضية والثقافية على المستويين المحلي والجهوي ولم لا الوطني.

سمير العيادي
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ساقية سيدي يوسف.. مدرسة الخروبة .. غياب كلّي للأنشطة الرياضيّة والثقافيّة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية بالخروبة من معتمدية ساقية
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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