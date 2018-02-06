يحدث في جربة.. أستاذة تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات !

ما رأي وزير التربية ونقابة التعليم الثانوي في استاذة فرنسية تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات داخل القسم ؟ يحدث هذا في إعدادية اولاد عمر بجزيرة جربة حيث كره تلاميذ السنة السابعة اساسي هذه المادة بسبب سلوك استاذتهم والتي تناديهم بأسماء الحيوانات وتشبههم بتلك الحيوانات وتجلس الى طاولتها وتطلب منهم الصمت باعتبار انها «منشغلة ومتأثرة بموت احد افراد عائلتها» علما وان الامر متكرّر بشكل لافت فهل مات كل اهلها ؟

أحد التلاميذ، حين سألته عن سبب عدم اعلامهم ادارة الاعدادية بهذا الامر او تقديم عريضة للادارة طلبا لوقف تجاوزات هذه المدرّسة، أجابني «الادارة تصطف دائما الى جانب الاطار التربوي وبالتالي سنكون مخطئين في نظرها في حال اشتكينا هذه الاستاذة!».





أسماء سحبون