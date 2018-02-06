يحدث في جربة.. أستاذة تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات !

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ما رأي وزير التربية ونقابة التعليم الثانوي في استاذة فرنسية تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات داخل القسم ؟ يحدث هذا في إعدادية اولاد عمر بجزيرة جربة حيث كره تلاميذ السنة السابعة اساسي هذه المادة بسبب سلوك استاذتهم والتي تناديهم بأسماء الحيوانات وتشبههم بتلك الحيوانات وتجلس الى طاولتها وتطلب منهم الصمت باعتبار انها «منشغلة ومتأثرة بموت احد افراد عائلتها» علما وان الامر متكرّر بشكل لافت فهل مات كل اهلها ؟
أحد التلاميذ، حين سألته عن سبب عدم اعلامهم ادارة الاعدادية بهذا الامر او تقديم عريضة للادارة طلبا لوقف تجاوزات هذه المدرّسة، أجابني «الادارة تصطف دائما الى جانب الاطار التربوي وبالتالي سنكون مخطئين في نظرها في حال اشتكينا هذه الاستاذة!».
ما رأي وزير التربية ونقابة التعليم الثانوي في استاذة فرنسية تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات داخل القسم ؟ يحدث هذا في إعدادية اولاد عمر بجزيرة جربة حيث كره تلاميذ السنة السابعة اساسي هذه المادة بسبب سلوك استاذتهم والتي تناديهم بأسماء الحيوانات وتشبههم بتلك الحيوانات وتجلس الى طاولتها وتطلب منهم الصمت باعتبار انها «منشغلة ومتأثرة بموت احد افراد عائلتها» علما وان الامر متكرّر بشكل لافت فهل مات كل اهلها ؟
أحد التلاميذ، حين سألته عن سبب عدم اعلامهم ادارة الاعدادية بهذا الامر او تقديم عريضة للادارة طلبا لوقف تجاوزات هذه المدرّسة، أجابني «الادارة تصطف دائما الى جانب الاطار التربوي وبالتالي سنكون مخطئين في نظرها في حال اشتكينا هذه الاستاذة!».
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018