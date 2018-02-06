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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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يحدث في جربة.. أستاذة تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات !
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شروق الجهات
يحدث في جربة.. أستاذة تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

ما رأي وزير التربية ونقابة التعليم الثانوي في استاذة فرنسية تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات داخل القسم ؟ يحدث هذا في إعدادية اولاد عمر بجزيرة جربة حيث كره تلاميذ السنة السابعة اساسي هذه المادة بسبب سلوك استاذتهم والتي تناديهم بأسماء الحيوانات وتشبههم بتلك الحيوانات وتجلس الى طاولتها وتطلب منهم الصمت باعتبار انها «منشغلة ومتأثرة بموت احد افراد عائلتها» علما وان الامر متكرّر بشكل لافت فهل مات كل اهلها ؟
أحد التلاميذ، حين سألته عن سبب عدم اعلامهم ادارة الاعدادية بهذا الامر او تقديم عريضة للادارة طلبا لوقف تجاوزات هذه المدرّسة، أجابني «الادارة تصطف دائما الى جانب الاطار التربوي وبالتالي سنكون مخطئين في نظرها في حال اشتكينا هذه الاستاذة!».

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شروق الجهات
يحدث في جربة.. أستاذة تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

ما رأي وزير التربية ونقابة التعليم الثانوي في استاذة فرنسية تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات داخل القسم ؟ يحدث هذا في إعدادية اولاد عمر بجزيرة جربة حيث كره تلاميذ السنة السابعة اساسي هذه المادة بسبب سلوك استاذتهم والتي تناديهم بأسماء الحيوانات وتشبههم بتلك الحيوانات وتجلس الى طاولتها وتطلب منهم الصمت باعتبار انها «منشغلة ومتأثرة بموت احد افراد عائلتها» علما وان الامر متكرّر بشكل لافت فهل مات كل اهلها ؟
أحد التلاميذ، حين سألته عن سبب عدم اعلامهم ادارة الاعدادية بهذا الامر او تقديم عريضة للادارة طلبا لوقف تجاوزات هذه المدرّسة، أجابني «الادارة تصطف دائما الى جانب الاطار التربوي وبالتالي سنكون مخطئين في نظرها في حال اشتكينا هذه الاستاذة!».

أسماء سحبون
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يحدث في جربة.. أستاذة تنعت تلاميذها بأسماء الحيوانات !
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ما رأي وزير التربية ونقابة التعليم الثانوي في استاذة فرنسية
المزيد >>
ساقية سيدي يوسف.. مدرسة الخروبة .. غياب كلّي للأنشطة الرياضيّة والثقافيّة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية بالخروبة من معتمدية ساقية
المزيد >>
جندوبة.. 5 مسارح مدرسية لاثراء الأنشطة الثقافية
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصبحت الانشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية
المزيد >>
أخبار الطلبة .. طالبتان في مسابقة الإبداع والابتكار
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستعد طالبتان بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة للمشاركة في مسابقة «HULT PRIZE « التي ينظمها ينظمها رئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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