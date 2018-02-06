بطاقة.. .. وماتت هويدة من أجل التعلّم

في الوقت الذي كان فيه اغلب التلاميذ يتمتّعون بعطلة بعد «مارطون» الامتحانات طالعنا خبر وفاة التلميذة هويدة المرسّمة بالتّاسعة اساسي اثر سقوطها من شاحنة وقد كانت متوجّهة رفقة ثلّة من العاملات في الحقل الفلاحيّ الى ضيعة زيتون لتعمل مدّة يوم كامل مقابل حفنة من الدّنانير علّها تُوفّر بعض حاجياتها وتعين والدتها على مجابهة مصاريف الدّراسة خاصة وانها يتيمة الاب. إنّ مثل هذه الحوادث التي تواترت في الْمُدَّة الاخيرة تكشف عن معاناة هذه الفئة وما تتعرّض اليه من استغلال ومعاملة غير إنسانيّة، لكنّها تجعلنا كذلك نظفر بإجابة دقيقة تشرح لنا بدقّة اسباب الانقطاع المبكّر لعدد كبير من التّلاميذ والاختلال الرّهيب بين الجهات في نتائج المناظرات والامتحانات الوطنيّة ، فالجهات المحظوظة هي التي تتصدّر القائمة ويتحصّل تلاميذها على اعلى المعدّلات أمّا الجهات المُهمّشة ومناطق الظلّ فهي غالبا في ذيل القائمة وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا عن مفهوم الانصاف الذي يتردّد في خطب المسؤولين في مجال التربية. لقد اضحى التّعليم رحلة تتطلّب تضحيات ماديّة جسيمة وتحوّلت الدّروس الخصوصيّة الى سنّة مؤكّدة بل «فرض عين» لا يمكن للتلميذ ان يستغني عنه وبهذا اصبحت الفئات المهمّشة غير قادرة على مواكبة هذه التحوّلات بعد ان تغيّرت سياسة الدّولة وهُمِّشت المدرسة العموميّة وفُتح الطريق امام القطاع الخاصّ. فبعد ان كانت دولة الاستقلال تُوفّر الدّعم للتلاميذ المعوزين وتُقدّم لهم الاكل والأدوات مجانا وتخصّص ميزانيّة ضخمة لوزارة التربية وتبني المدارس والمعاهد في كلّ أنحاء البلاد اصبحت عاجزة على تعهّد وصيانة تلك المكتسبات فتداعت البنية التحتيّة واندثرت كلّ تلك المكتسبات ووجد تلاميذ تلك المناطق المهمّشة أنفسهم في مواجهة هذه المعضلة رفقة اسرهم التي غيّرت من سلّم أولوياتها وأصبحت تجهد نفسها لتوفير المعاش اليومي ولا تفكّر في التّعليم لأنّه اصبح من النّوافل التي لا يقدر عليها إلاّ الميسورين وتكون المبادرات الفرديّة على غرار ما قامت به هنيدة صرخة في هذا الظلام الدّامس لاستعادة حقّ مكتسب حقّ التعلّم والنّجاح لقد سعت الى توفير بعض الاموال علّها تُساهم بجهدها الضّئيل في سدّ هذه الهوّة ولكنّ هذا الحلّ الفرديّ لا يمكن ان يُشكِّل الا بصيص أمل في ظلام دامس. فهل ان موتها قادر على احياء الضمائر والسهر على تحقيق حق جميع اطفال تونس في طلب العلم؟

بقلم: هادية الشاهد المسيهلي