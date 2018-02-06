بطاقة.. .. وماتت هويدة من أجل التعلّم

-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
في الوقت الذي كان فيه اغلب التلاميذ يتمتّعون بعطلة بعد «مارطون» الامتحانات طالعنا خبر وفاة التلميذة هويدة المرسّمة بالتّاسعة اساسي اثر سقوطها من شاحنة وقد كانت متوجّهة رفقة ثلّة من العاملات في الحقل الفلاحيّ الى ضيعة زيتون لتعمل مدّة يوم كامل مقابل حفنة من الدّنانير علّها تُوفّر بعض حاجياتها وتعين والدتها على مجابهة مصاريف الدّراسة خاصة وانها يتيمة الاب. إنّ مثل هذه الحوادث التي تواترت في الْمُدَّة الاخيرة تكشف عن معاناة هذه الفئة وما تتعرّض اليه من استغلال ومعاملة غير إنسانيّة، لكنّها تجعلنا كذلك نظفر بإجابة دقيقة تشرح لنا بدقّة اسباب الانقطاع المبكّر لعدد كبير من التّلاميذ والاختلال الرّهيب بين الجهات في نتائج المناظرات والامتحانات الوطنيّة ، فالجهات المحظوظة هي التي تتصدّر القائمة ويتحصّل تلاميذها على اعلى المعدّلات أمّا الجهات المُهمّشة ومناطق الظلّ فهي غالبا في ذيل القائمة وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا عن مفهوم الانصاف الذي يتردّد في خطب المسؤولين في مجال التربية. لقد اضحى التّعليم رحلة تتطلّب تضحيات ماديّة جسيمة وتحوّلت الدّروس الخصوصيّة الى سنّة مؤكّدة بل «فرض عين» لا يمكن للتلميذ ان يستغني عنه وبهذا اصبحت الفئات المهمّشة غير قادرة على مواكبة هذه التحوّلات بعد ان تغيّرت سياسة الدّولة وهُمِّشت المدرسة العموميّة وفُتح الطريق امام القطاع الخاصّ. فبعد ان كانت دولة الاستقلال تُوفّر الدّعم للتلاميذ المعوزين وتُقدّم لهم الاكل والأدوات مجانا وتخصّص ميزانيّة ضخمة لوزارة التربية وتبني المدارس والمعاهد في كلّ أنحاء البلاد اصبحت عاجزة على تعهّد وصيانة تلك المكتسبات فتداعت البنية التحتيّة واندثرت كلّ تلك المكتسبات ووجد تلاميذ تلك المناطق المهمّشة أنفسهم في مواجهة هذه المعضلة رفقة اسرهم التي غيّرت من سلّم أولوياتها وأصبحت تجهد نفسها لتوفير المعاش اليومي ولا تفكّر في التّعليم لأنّه اصبح من النّوافل التي لا يقدر عليها إلاّ الميسورين وتكون المبادرات الفرديّة على غرار ما قامت به هنيدة صرخة في هذا الظلام الدّامس لاستعادة حقّ مكتسب حقّ التعلّم والنّجاح لقد سعت الى توفير بعض الاموال علّها تُساهم بجهدها الضّئيل في سدّ هذه الهوّة ولكنّ هذا الحلّ الفرديّ لا يمكن ان يُشكِّل الا بصيص أمل في ظلام دامس. فهل ان موتها قادر على احياء الضمائر والسهر على تحقيق حق جميع اطفال تونس في طلب العلم؟
في الوقت الذي كان فيه اغلب التلاميذ يتمتّعون بعطلة بعد «مارطون» الامتحانات طالعنا خبر وفاة التلميذة هويدة المرسّمة بالتّاسعة اساسي اثر سقوطها من شاحنة وقد كانت متوجّهة رفقة ثلّة من العاملات في الحقل الفلاحيّ الى ضيعة زيتون لتعمل مدّة يوم كامل مقابل حفنة من الدّنانير علّها تُوفّر بعض حاجياتها وتعين والدتها على مجابهة مصاريف الدّراسة خاصة وانها يتيمة الاب. إنّ مثل هذه الحوادث التي تواترت في الْمُدَّة الاخيرة تكشف عن معاناة هذه الفئة وما تتعرّض اليه من استغلال ومعاملة غير إنسانيّة، لكنّها تجعلنا كذلك نظفر بإجابة دقيقة تشرح لنا بدقّة اسباب الانقطاع المبكّر لعدد كبير من التّلاميذ والاختلال الرّهيب بين الجهات في نتائج المناظرات والامتحانات الوطنيّة ، فالجهات المحظوظة هي التي تتصدّر القائمة ويتحصّل تلاميذها على اعلى المعدّلات أمّا الجهات المُهمّشة ومناطق الظلّ فهي غالبا في ذيل القائمة وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا عن مفهوم الانصاف الذي يتردّد في خطب المسؤولين في مجال التربية. لقد اضحى التّعليم رحلة تتطلّب تضحيات ماديّة جسيمة وتحوّلت الدّروس الخصوصيّة الى سنّة مؤكّدة بل «فرض عين» لا يمكن للتلميذ ان يستغني عنه وبهذا اصبحت الفئات المهمّشة غير قادرة على مواكبة هذه التحوّلات بعد ان تغيّرت سياسة الدّولة وهُمِّشت المدرسة العموميّة وفُتح الطريق امام القطاع الخاصّ. فبعد ان كانت دولة الاستقلال تُوفّر الدّعم للتلاميذ المعوزين وتُقدّم لهم الاكل والأدوات مجانا وتخصّص ميزانيّة ضخمة لوزارة التربية وتبني المدارس والمعاهد في كلّ أنحاء البلاد اصبحت عاجزة على تعهّد وصيانة تلك المكتسبات فتداعت البنية التحتيّة واندثرت كلّ تلك المكتسبات ووجد تلاميذ تلك المناطق المهمّشة أنفسهم في مواجهة هذه المعضلة رفقة اسرهم التي غيّرت من سلّم أولوياتها وأصبحت تجهد نفسها لتوفير المعاش اليومي ولا تفكّر في التّعليم لأنّه اصبح من النّوافل التي لا يقدر عليها إلاّ الميسورين وتكون المبادرات الفرديّة على غرار ما قامت به هنيدة صرخة في هذا الظلام الدّامس لاستعادة حقّ مكتسب حقّ التعلّم والنّجاح لقد سعت الى توفير بعض الاموال علّها تُساهم بجهدها الضّئيل في سدّ هذه الهوّة ولكنّ هذا الحلّ الفرديّ لا يمكن ان يُشكِّل الا بصيص أمل في ظلام دامس. فهل ان موتها قادر على احياء الضمائر والسهر على تحقيق حق جميع اطفال تونس في طلب العلم؟
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018