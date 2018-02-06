الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
البطولة العربية للكرة الطائرة.. النجم يفتتح بـ«العربي» القطري... والترجي أمام «الأمان» السوداني
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
رياضات أخرى
البطولة العربية للكرة الطائرة.. النجم يفتتح بـ«العربي» القطري... والترجي أمام «الأمان» السوداني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تنطلق البطولة العربية للأندية بتونس يوم السبت 17 فيفري ويمثلنا فيها كما هو معلوم النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي ينطلق بمواجهة قوية أمام العربي القطري يوم السبت 17 فيفري 2018 بقصر الرياضة بالمنزه (س 18) ويلعب الترجي أمام نادي «الأمان» السوداني في نفس اليوم والساعة في قاعة الزواوي.أما بقية مباريات الفريقين التونسيين فانها ستكون على النحو التالي:
الأحد 18 جانفي 2018
النجم – سبيد بول اللبناني (س 18 – المنزه)
الترجي – السيب العماني (س 18 – الزواوي)
الأثنين 19 جانفي 2018
النجم – السلام العماني (س 18 – المنزه)
الترجي – البشمركة العراقي (س 18 – الزواوي)
الثلاثاء 20 جانفي 2018
النجم الساحلي – الهلال السوداني (س 18 – المنزه)
الترجي (راحة)
الأربعاء 21 جانفي 2018
الترجي – برج بوعريريج الجزائري (س 18 – الزواوي)
النجم (راحة)
الخميس 21 فيفري 2018
راحة لجميع الفرق
الجمعة 22 فيفري 2018
ربع النهائي
السبت 23 فيفري 2018
نصف النهائي
الأحد 24 فيفري 2018
الدور النهائي
مولودية بوسالم في طليعة البلاي آوت
يبدو أن المنافسة على طليعة البلاي آوت ستكون قوية للغاية. فاذا كان الامتياز للأولمبي القليبي باعتباره تحصل على ثلاث نقاط اثر فوزه على فريق قوي ومنافس على الطليعة هو مستقبل المرسى بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22 – 25) و(25 – 20) و(25 – 21) و(25 – 20). واذا كان النقل الصفاقسي قد تحصل هو الآخر على ثلاث نقاط بفوزه على بريد صفاقس بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (20 – 25) و(25 – 21) و(25 – 16) و(25 – 15) فان الطليعة رغم كونها مشتركة برصيد ثلاث نقاط لثلاثة فرق فانها تبقى لمولودية بوسالم بحساب الأشواط المدفوعة على المقبولة لأن المولودية فازت على نادي تونس الجوية بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 17) و(25 – 19) و(25 – 23) ولم تخسر أي شوط عكس الأولمبي القليبي والنقل الصفاقسي اللذين خسر كل منهما شوطا.

عبد المجيد مصلح
تقرؤون أيضا
البطولة العربية للكرة الطائرة.. النجم يفتتح بـ«العربي» القطري... والترجي أمام «الأمان» السوداني
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنطلق البطولة العربية للأندية بتونس يوم السبت 17
المزيد >>
الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء...
المزيد >>
الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعب
المزيد >>
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رياضات أخرى
البطولة العربية للكرة الطائرة.. النجم يفتتح بـ«العربي» القطري... والترجي أمام «الأمان» السوداني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تنطلق البطولة العربية للأندية بتونس يوم السبت 17 فيفري ويمثلنا فيها كما هو معلوم النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي ينطلق بمواجهة قوية أمام العربي القطري يوم السبت 17 فيفري 2018 بقصر الرياضة بالمنزه (س 18) ويلعب الترجي أمام نادي «الأمان» السوداني في نفس اليوم والساعة في قاعة الزواوي.أما بقية مباريات الفريقين التونسيين فانها ستكون على النحو التالي:
الأحد 18 جانفي 2018
النجم – سبيد بول اللبناني (س 18 – المنزه)
الترجي – السيب العماني (س 18 – الزواوي)
الأثنين 19 جانفي 2018
النجم – السلام العماني (س 18 – المنزه)
الترجي – البشمركة العراقي (س 18 – الزواوي)
الثلاثاء 20 جانفي 2018
النجم الساحلي – الهلال السوداني (س 18 – المنزه)
الترجي (راحة)
الأربعاء 21 جانفي 2018
الترجي – برج بوعريريج الجزائري (س 18 – الزواوي)
النجم (راحة)
الخميس 21 فيفري 2018
راحة لجميع الفرق
الجمعة 22 فيفري 2018
ربع النهائي
السبت 23 فيفري 2018
نصف النهائي
الأحد 24 فيفري 2018
الدور النهائي
مولودية بوسالم في طليعة البلاي آوت
يبدو أن المنافسة على طليعة البلاي آوت ستكون قوية للغاية. فاذا كان الامتياز للأولمبي القليبي باعتباره تحصل على ثلاث نقاط اثر فوزه على فريق قوي ومنافس على الطليعة هو مستقبل المرسى بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22 – 25) و(25 – 20) و(25 – 21) و(25 – 20). واذا كان النقل الصفاقسي قد تحصل هو الآخر على ثلاث نقاط بفوزه على بريد صفاقس بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (20 – 25) و(25 – 21) و(25 – 16) و(25 – 15) فان الطليعة رغم كونها مشتركة برصيد ثلاث نقاط لثلاثة فرق فانها تبقى لمولودية بوسالم بحساب الأشواط المدفوعة على المقبولة لأن المولودية فازت على نادي تونس الجوية بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 17) و(25 – 19) و(25 – 23) ولم تخسر أي شوط عكس الأولمبي القليبي والنقل الصفاقسي اللذين خسر كل منهما شوطا.

عبد المجيد مصلح
تقرؤون أيضا
البطولة العربية للكرة الطائرة.. النجم يفتتح بـ«العربي» القطري... والترجي أمام «الأمان» السوداني
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنطلق البطولة العربية للأندية بتونس يوم السبت 17
المزيد >>
الكرة الطائرة.. النجم في الطليعة... وللقليبي «قفزة سريعة»
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عندما تساءلنا في عدد السبت الماضي هل «يكسب» النجم قمة الصفاقسي والترجي فإننا كنا نعني هل ان نتيجة ذلك اللقاء...
المزيد >>
الملعب الزاراتي: الكيك بوكسينغ تتألق
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بالاضافة الى النتائج المتميزة لأصناف الشبان في الملعب
المزيد >>
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ..مشـــــاركة مكثفـــــة
05 فيفري 2018 السّاعة 21:00
احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
﻿