البطولة العربية للكرة الطائرة.. النجم يفتتح بـ«العربي» القطري... والترجي أمام «الأمان» السوداني

تنطلق البطولة العربية للأندية بتونس يوم السبت 17 فيفري ويمثلنا فيها كما هو معلوم النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي ينطلق بمواجهة قوية أمام العربي القطري يوم السبت 17 فيفري 2018 بقصر الرياضة بالمنزه (س 18) ويلعب الترجي أمام نادي «الأمان» السوداني في نفس اليوم والساعة في قاعة الزواوي.أما بقية مباريات الفريقين التونسيين فانها ستكون على النحو التالي:

الأحد 18 جانفي 2018

النجم – سبيد بول اللبناني (س 18 – المنزه)

الترجي – السيب العماني (س 18 – الزواوي)

الأثنين 19 جانفي 2018

النجم – السلام العماني (س 18 – المنزه)

الترجي – البشمركة العراقي (س 18 – الزواوي)

الثلاثاء 20 جانفي 2018

النجم الساحلي – الهلال السوداني (س 18 – المنزه)

الترجي (راحة)

الأربعاء 21 جانفي 2018

الترجي – برج بوعريريج الجزائري (س 18 – الزواوي)

النجم (راحة)

الخميس 21 فيفري 2018

راحة لجميع الفرق

الجمعة 22 فيفري 2018

ربع النهائي

السبت 23 فيفري 2018

نصف النهائي

الأحد 24 فيفري 2018

الدور النهائي

مولودية بوسالم في طليعة البلاي آوت

يبدو أن المنافسة على طليعة البلاي آوت ستكون قوية للغاية. فاذا كان الامتياز للأولمبي القليبي باعتباره تحصل على ثلاث نقاط اثر فوزه على فريق قوي ومنافس على الطليعة هو مستقبل المرسى بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22 – 25) و(25 – 20) و(25 – 21) و(25 – 20). واذا كان النقل الصفاقسي قد تحصل هو الآخر على ثلاث نقاط بفوزه على بريد صفاقس بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (20 – 25) و(25 – 21) و(25 – 16) و(25 – 15) فان الطليعة رغم كونها مشتركة برصيد ثلاث نقاط لثلاثة فرق فانها تبقى لمولودية بوسالم بحساب الأشواط المدفوعة على المقبولة لأن المولودية فازت على نادي تونس الجوية بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 17) و(25 – 19) و(25 – 23) ولم تخسر أي شوط عكس الأولمبي القليبي والنقل الصفاقسي اللذين خسر كل منهما شوطا.





عبد المجيد مصلح