البطولة العربية للكرة الطائرة.. النجم يفتتح بـ«العربي» القطري... والترجي أمام «الأمان» السوداني

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تنطلق البطولة العربية للأندية بتونس يوم السبت 17 فيفري ويمثلنا فيها كما هو معلوم النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي ينطلق بمواجهة قوية أمام العربي القطري يوم السبت 17 فيفري 2018 بقصر الرياضة بالمنزه (س 18) ويلعب الترجي أمام نادي «الأمان» السوداني في نفس اليوم والساعة في قاعة الزواوي.أما بقية مباريات الفريقين التونسيين فانها ستكون على النحو التالي:
الأحد 18 جانفي 2018
النجم – سبيد بول اللبناني (س 18 – المنزه)
الترجي – السيب العماني (س 18 – الزواوي)
الأثنين 19 جانفي 2018
النجم – السلام العماني (س 18 – المنزه)
الترجي – البشمركة العراقي (س 18 – الزواوي)
الثلاثاء 20 جانفي 2018
النجم الساحلي – الهلال السوداني (س 18 – المنزه)
الترجي (راحة)
الأربعاء 21 جانفي 2018
الترجي – برج بوعريريج الجزائري (س 18 – الزواوي)
النجم (راحة)
الخميس 21 فيفري 2018
راحة لجميع الفرق
الجمعة 22 فيفري 2018
ربع النهائي
السبت 23 فيفري 2018
نصف النهائي
الأحد 24 فيفري 2018
الدور النهائي
مولودية بوسالم في طليعة البلاي آوت
يبدو أن المنافسة على طليعة البلاي آوت ستكون قوية للغاية. فاذا كان الامتياز للأولمبي القليبي باعتباره تحصل على ثلاث نقاط اثر فوزه على فريق قوي ومنافس على الطليعة هو مستقبل المرسى بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22 – 25) و(25 – 20) و(25 – 21) و(25 – 20). واذا كان النقل الصفاقسي قد تحصل هو الآخر على ثلاث نقاط بفوزه على بريد صفاقس بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (20 – 25) و(25 – 21) و(25 – 16) و(25 – 15) فان الطليعة رغم كونها مشتركة برصيد ثلاث نقاط لثلاثة فرق فانها تبقى لمولودية بوسالم بحساب الأشواط المدفوعة على المقبولة لأن المولودية فازت على نادي تونس الجوية بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 17) و(25 – 19) و(25 – 23) ولم تخسر أي شوط عكس الأولمبي القليبي والنقل الصفاقسي اللذين خسر كل منهما شوطا.
تنطلق البطولة العربية للأندية بتونس يوم السبت 17 فيفري ويمثلنا فيها كما هو معلوم النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي ينطلق بمواجهة قوية أمام العربي القطري يوم السبت 17 فيفري 2018 بقصر الرياضة بالمنزه (س 18) ويلعب الترجي أمام نادي «الأمان» السوداني في نفس اليوم والساعة في قاعة الزواوي.أما بقية مباريات الفريقين التونسيين فانها ستكون على النحو التالي:
الأحد 18 جانفي 2018
النجم – سبيد بول اللبناني (س 18 – المنزه)
الترجي – السيب العماني (س 18 – الزواوي)
الأثنين 19 جانفي 2018
النجم – السلام العماني (س 18 – المنزه)
الترجي – البشمركة العراقي (س 18 – الزواوي)
الثلاثاء 20 جانفي 2018
النجم الساحلي – الهلال السوداني (س 18 – المنزه)
الترجي (راحة)
الأربعاء 21 جانفي 2018
الترجي – برج بوعريريج الجزائري (س 18 – الزواوي)
النجم (راحة)
الخميس 21 فيفري 2018
راحة لجميع الفرق
الجمعة 22 فيفري 2018
ربع النهائي
السبت 23 فيفري 2018
نصف النهائي
الأحد 24 فيفري 2018
الدور النهائي
مولودية بوسالم في طليعة البلاي آوت
يبدو أن المنافسة على طليعة البلاي آوت ستكون قوية للغاية. فاذا كان الامتياز للأولمبي القليبي باعتباره تحصل على ثلاث نقاط اثر فوزه على فريق قوي ومنافس على الطليعة هو مستقبل المرسى بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (22 – 25) و(25 – 20) و(25 – 21) و(25 – 20). واذا كان النقل الصفاقسي قد تحصل هو الآخر على ثلاث نقاط بفوزه على بريد صفاقس بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (20 – 25) و(25 – 21) و(25 – 16) و(25 – 15) فان الطليعة رغم كونها مشتركة برصيد ثلاث نقاط لثلاثة فرق فانها تبقى لمولودية بوسالم بحساب الأشواط المدفوعة على المقبولة لأن المولودية فازت على نادي تونس الجوية بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 17) و(25 – 19) و(25 – 23) ولم تخسر أي شوط عكس الأولمبي القليبي والنقل الصفاقسي اللذين خسر كل منهما شوطا.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018