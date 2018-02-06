في انتظار التأكيد الرسمي من الجامعة ... نهائي كأس تونس أكابر وكبريات في قاعة باجة

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من المنتظر ان يتم تنظيم نهائي كأس تونس لكرة اليد اكابر وكبريات خارج العاصمة في اطار السعي لتشريك الجهات الداخلية في تنظيم عرس كرة اليد السنوي ومن المنتظر ان يحتضن الشمال الغربي وولاية باجة تحديدا نهائي 2018 المقرر ليوم 9 جوان المقبل.
وقد بادرت الهيئة الديرة لفريق نادي كرة اليد بباجة بطلب تنظيم عرس النهائي عن طريق مراسلة كتابية للجامعة التونسية لكرة اليد كما ان كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري يساند الفكرة ويدعمها خاصة وان رياضة كرة اليد في الشمال وفي باجة تحديدا تحتاج لمثل هذه البادرة حتى تعطي تسهم في دفع الجهات المسؤولة وأهالي الجهة للاهتمام اكثر بهذه الرياضة الشعبية الثانية في تونس.
الجامعة لا تمانع
نؤكد ان رئيس الجامعة مراد المستيري نفسه ومن معه في المكتب الجامعي لا يرون مانعا في اسناد تنظيم نهائي الكأس لمدينة باجة ولكن هذا القرار لم يتم اتخاذه بصفة رسمية في انتظار عرضه للنقاش في اجتماع مكتب جامعي.
كل الظروف متوفرة
لا شك ان كل الظروف مواتية لإنجاح عرس نهائي كرة اليد في باجة فالقاعة تتسع لقربة 2000 متفرج واحتضنت منذ ايام نهائي سوبر الكرة الطائرة بحضور جماهيري مكثف.
وقد لا يعلم كثيرون ان قاعة باجة بها مدارج جانبية من الجهتين ومجهزة بسبورة لامعة رقمية ومحيط القاعة مهيئ لإيواء عدد هام السيارات ثم لا ننسى قرب مدينة باجة من العاصمة والطقس في شهر جوان في الشمال عادة ما يكون ملائما لتنظيم المقابلات الرياضية وبما ان موعد 9 جوان سيكون يوما من ايام شهر رمضان فلا شك انه سيغري لكثيرين لزيارة مدينة باجة التي تعيش اجواء استثنائية في هذا الشهر.
يبقى ان المكتب الجامعي مطالب بالقيام بزيارة للجهة وللقاعة حتى يتسنى له التعرف على بعض النقائص والمطالبة بإصلاحها و تلافيها قبل موعد النهائي.
وللإشارة فان ولايات اخرى ترغب في احتضان نهائي الكأس على غرار مدنين وزغوان والمنستير ولكنها لم تطلب ذلك رسميا على غرار ولاية باجة.
فهل يتحقق حلم ابناء باجة ويعيشون فرحة احتضان عرس كرة اليد لأول مرة في مدينة من الشمال الغربي أم ان للجامعة راي آخر؟
من المنتظر ان يتم تنظيم نهائي كأس تونس لكرة اليد اكابر وكبريات خارج العاصمة في اطار السعي لتشريك الجهات الداخلية في تنظيم عرس كرة اليد السنوي ومن المنتظر ان يحتضن الشمال الغربي وولاية باجة تحديدا نهائي 2018 المقرر ليوم 9 جوان المقبل.
وقد بادرت الهيئة الديرة لفريق نادي كرة اليد بباجة بطلب تنظيم عرس النهائي عن طريق مراسلة كتابية للجامعة التونسية لكرة اليد كما ان كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري يساند الفكرة ويدعمها خاصة وان رياضة كرة اليد في الشمال وفي باجة تحديدا تحتاج لمثل هذه البادرة حتى تعطي تسهم في دفع الجهات المسؤولة وأهالي الجهة للاهتمام اكثر بهذه الرياضة الشعبية الثانية في تونس.
الجامعة لا تمانع
نؤكد ان رئيس الجامعة مراد المستيري نفسه ومن معه في المكتب الجامعي لا يرون مانعا في اسناد تنظيم نهائي الكأس لمدينة باجة ولكن هذا القرار لم يتم اتخاذه بصفة رسمية في انتظار عرضه للنقاش في اجتماع مكتب جامعي.
كل الظروف متوفرة
لا شك ان كل الظروف مواتية لإنجاح عرس نهائي كرة اليد في باجة فالقاعة تتسع لقربة 2000 متفرج واحتضنت منذ ايام نهائي سوبر الكرة الطائرة بحضور جماهيري مكثف.
وقد لا يعلم كثيرون ان قاعة باجة بها مدارج جانبية من الجهتين ومجهزة بسبورة لامعة رقمية ومحيط القاعة مهيئ لإيواء عدد هام السيارات ثم لا ننسى قرب مدينة باجة من العاصمة والطقس في شهر جوان في الشمال عادة ما يكون ملائما لتنظيم المقابلات الرياضية وبما ان موعد 9 جوان سيكون يوما من ايام شهر رمضان فلا شك انه سيغري لكثيرين لزيارة مدينة باجة التي تعيش اجواء استثنائية في هذا الشهر.
يبقى ان المكتب الجامعي مطالب بالقيام بزيارة للجهة وللقاعة حتى يتسنى له التعرف على بعض النقائص والمطالبة بإصلاحها و تلافيها قبل موعد النهائي.
وللإشارة فان ولايات اخرى ترغب في احتضان نهائي الكأس على غرار مدنين وزغوان والمنستير ولكنها لم تطلب ذلك رسميا على غرار ولاية باجة.
فهل يتحقق حلم ابناء باجة ويعيشون فرحة احتضان عرس كرة اليد لأول مرة في مدينة من الشمال الغربي أم ان للجامعة راي آخر؟
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018