في انتظار التأكيد الرسمي من الجامعة ... نهائي كأس تونس أكابر وكبريات في قاعة باجة

من المنتظر ان يتم تنظيم نهائي كأس تونس لكرة اليد اكابر وكبريات خارج العاصمة في اطار السعي لتشريك الجهات الداخلية في تنظيم عرس كرة اليد السنوي ومن المنتظر ان يحتضن الشمال الغربي وولاية باجة تحديدا نهائي 2018 المقرر ليوم 9 جوان المقبل.

وقد بادرت الهيئة الديرة لفريق نادي كرة اليد بباجة بطلب تنظيم عرس النهائي عن طريق مراسلة كتابية للجامعة التونسية لكرة اليد كما ان كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري يساند الفكرة ويدعمها خاصة وان رياضة كرة اليد في الشمال وفي باجة تحديدا تحتاج لمثل هذه البادرة حتى تعطي تسهم في دفع الجهات المسؤولة وأهالي الجهة للاهتمام اكثر بهذه الرياضة الشعبية الثانية في تونس.

الجامعة لا تمانع

نؤكد ان رئيس الجامعة مراد المستيري نفسه ومن معه في المكتب الجامعي لا يرون مانعا في اسناد تنظيم نهائي الكأس لمدينة باجة ولكن هذا القرار لم يتم اتخاذه بصفة رسمية في انتظار عرضه للنقاش في اجتماع مكتب جامعي.

كل الظروف متوفرة

لا شك ان كل الظروف مواتية لإنجاح عرس نهائي كرة اليد في باجة فالقاعة تتسع لقربة 2000 متفرج واحتضنت منذ ايام نهائي سوبر الكرة الطائرة بحضور جماهيري مكثف.

وقد لا يعلم كثيرون ان قاعة باجة بها مدارج جانبية من الجهتين ومجهزة بسبورة لامعة رقمية ومحيط القاعة مهيئ لإيواء عدد هام السيارات ثم لا ننسى قرب مدينة باجة من العاصمة والطقس في شهر جوان في الشمال عادة ما يكون ملائما لتنظيم المقابلات الرياضية وبما ان موعد 9 جوان سيكون يوما من ايام شهر رمضان فلا شك انه سيغري لكثيرين لزيارة مدينة باجة التي تعيش اجواء استثنائية في هذا الشهر.

يبقى ان المكتب الجامعي مطالب بالقيام بزيارة للجهة وللقاعة حتى يتسنى له التعرف على بعض النقائص والمطالبة بإصلاحها و تلافيها قبل موعد النهائي.

وللإشارة فان ولايات اخرى ترغب في احتضان نهائي الكأس على غرار مدنين وزغوان والمنستير ولكنها لم تطلب ذلك رسميا على غرار ولاية باجة.

فهل يتحقق حلم ابناء باجة ويعيشون فرحة احتضان عرس كرة اليد لأول مرة في مدينة من الشمال الغربي أم ان للجامعة راي آخر؟





منير الزوابي