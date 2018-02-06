من صـُداع الإقنـــاع إلى تراجع النـّتائـــج .. .كيف يخرج الترجي من أزمته ؟

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أطرد الترجي فوزي البنزرتي لفشله في الإقناع وانتقل المنذر كبيّر من الإدارة الفنيّة إلى الفريق الأوّل أملا في تحقيق الإقلاع غير أنّ الربّان الجديد لم يُوفّق بعد في إنهاء الأوجاع التي تَعمّقت بعد ضَياع أربع نقاط في سباق البطولة والسّقوط المُدوّي في الكأس على يد نجم المتلوي الذي لم يَتذوّق من قبل طعم الفوز على «المكشخة» صاحبة الهَيمنة التاريخيّة والأرقام القياسيّة في المُسابقتين المَحليتين.
فترة فراغ
تُؤكد الأرقام التي لا تكذب ولا تَتجمّل أنّ شيخ الأندية التونسيّة يَمرّ بفترة فراغ تسبّبت في خروج مبكّر ومُوجع من كأس تونس علاوة على تَواصل نزيف النقاط في سباق «المحترفين» حيث خرج النادي من بن قردان وقابس بتعادلين مُخيّبين للآمال. وانتصر بشقّ الأنفس على بنزرت بهدف يتيم للجويني. وقد اهتزّت الشباك الترجيّة منذ قدوم المنذر في أربع مُناسبات (بين بطولة وكأس) ولم تتحرّك «الماكينة» الهجوميّة سوى في أربع مرّات ليجني الفريق بذلك خمس نقاط من أصل تسع مُمكنة. وهذه الحصيلة مُتواضعة وتَبعث على القلق خاصّة أنّ الخسائر المُسجّلة تَزامنت مع أداء باهت ومع صحوة «القوى التقليديّة» التي عبّرت بصفة علانيّة عن نَواياها في اللّحاق بالترجي الذي يَتصدّر الترتيب بفارق 8 نقاط عن النّجم الذي يُراهن على الـ»كلاسيكو» المُرتقب أمام صاحب الرّيادة في منتصف فيفري الجاري لإنعاش حظوظه في قلب المُعطيات.
عراقيل بالجملة
اجتمعت عدّة أسباب وحَالت دون تحقيق القفزة النوعيّة التي تَنتظرها الجماهير الترجيّة التي تُريد ناديها في أفضل حالاته الفنيّة ليحافظ على زعامته المحليّة ويَدخل رابطة الأبطال الافريقيّة بقوّة بداية من الأسبوع الحالي عندما يَصطدم النادي خارج دياره بـ»الوئام» المُوريتاني. وتُوجد في الحقيقة العديد من الأشياء التي عطّلت عمليّة الإقلاع منها «الانحرافات» التكتيكيّة والفنيّة الكبيرة التي عرفها الفريق زمن البنزرتي الذي حاد عن المَسار الصّحيح منذ التَتويج بالبطولة على حساب النّجم وكانت المُعاناة بارزة للعيان في المسابقة العربيّة قبل أن يَنهار النادي في رابطة الأبطال على يد الـ»أهلاويّة». وأفرزت تلك الخيبة حالة من الاحتقان ما أثّر سلبيّا في الأجواء العامّة. ومن غير المعقول طبعا ربط كلّ المشاكل التي واجهها الفريق بـ»زلاّت» البنزرتي الذي غادر دون أن يَتحسّن المَردود. ذلك أنّ الجمعيّة دَفعت فاتورة الأداء المَهزوز لـ»نجومها» بداية بالحارس بن شريفيّة إلى الهدّاف طه ياسين الخنيسي وهو أحد «ضحايا» تربّصات المنتخب التي أربكت التّحضيرات واستنزفت طاقات اللاعبين وعادت بشهادة الجميع بالوبال على شيخ الأندية التونسية الذي تَضرّر كثيرا من مَوجة العقوبات والإصابات ومن «تسيّب» بعض لاعبيه (بن صغير نموذجا). وتَضرّر الفريق كذلك من الحسابات الخاطئة في ملف الانتدابات بدليل ما حَصل مع «مايكل» الذي لا أحد يَعلم لماذا عاد ولماذا رحل؟. ويُعاني النادي كما هو معروف من مشاكل كثيرة في الدفاع وأيضا في الهجوم الذي فشل في انهاء مُسلسل الفرص المَهدورة. ومن الواضح أنّ الفريق لم يَجد بعد التوازن المنشود خاصّة في ظلّ التحوّلات التي شهدها الزاد البشري الذي خسر مجهودات ساسي وبن يوسف مقابل التحاق الدربالي والبلايلي ومنصر...
هذا المطلوب
يُدرك المُنذر كبيّر أن تدريب الترجي يُعتبر «فرصة العمر» لمعانقة المجد ورفع لقب البطولة للمرّة الأولى وربّما الأخيرة في مشواره التّدريبي. وهو حلم كان مُتاحا لعمّار السويح لولا «فلسلفته» العجيبة وسوء تصرّفه مع تلك اللّحظة التاريخيّة التي قد لا تتكرّر. ولاشكّ في أنّ المنذر - وهو الخبير بأجواء الحديقة «ب» - يَعلم عين اليقين بأنّ الجمهور الأصفر والأحمر سيتغاضى عن عثرة الكأس وسيتحلّى بالمزيد من الصّبر على أمل أن ينقلب الوضع. لكن هذا لا يَعني أنّه سينتظر كثيرا. وما على المنذر الآن سوى انهاء «ثورة الشكّ» من خلال تعديل الأوتار ورفع «العصا الغَليظة» في وجه «النّجوم» ومنح الأولويّة للأسماء المُستعدّة لبلّ «المريول» لا للـ»كوارجيّة» الذين يَحسبون أنّ مقاعدهم مَضمونة بحجّة «النجوميّة» و»الأقدميّة» كما يَتصوّر بن شريفيّة وشمّام والدربالي والذوّادي وبقير الذي حَرمت شخصيته «الهشّة» الفريق من التسجيل في شباك السويسي وربّما العبور وذلك بضربة جزاء أهدرها بقير بشكل غريب تماما كما فعل بالأمس القريب في مباراة بنزرت.
أطرد الترجي فوزي البنزرتي لفشله في الإقناع وانتقل المنذر كبيّر من الإدارة الفنيّة إلى الفريق الأوّل أملا في تحقيق الإقلاع غير أنّ الربّان الجديد لم يُوفّق بعد في إنهاء الأوجاع التي تَعمّقت بعد ضَياع أربع نقاط في سباق البطولة والسّقوط المُدوّي في الكأس على يد نجم المتلوي الذي لم يَتذوّق من قبل طعم الفوز على «المكشخة» صاحبة الهَيمنة التاريخيّة والأرقام القياسيّة في المُسابقتين المَحليتين.
فترة فراغ
تُؤكد الأرقام التي لا تكذب ولا تَتجمّل أنّ شيخ الأندية التونسيّة يَمرّ بفترة فراغ تسبّبت في خروج مبكّر ومُوجع من كأس تونس علاوة على تَواصل نزيف النقاط في سباق «المحترفين» حيث خرج النادي من بن قردان وقابس بتعادلين مُخيّبين للآمال. وانتصر بشقّ الأنفس على بنزرت بهدف يتيم للجويني. وقد اهتزّت الشباك الترجيّة منذ قدوم المنذر في أربع مُناسبات (بين بطولة وكأس) ولم تتحرّك «الماكينة» الهجوميّة سوى في أربع مرّات ليجني الفريق بذلك خمس نقاط من أصل تسع مُمكنة. وهذه الحصيلة مُتواضعة وتَبعث على القلق خاصّة أنّ الخسائر المُسجّلة تَزامنت مع أداء باهت ومع صحوة «القوى التقليديّة» التي عبّرت بصفة علانيّة عن نَواياها في اللّحاق بالترجي الذي يَتصدّر الترتيب بفارق 8 نقاط عن النّجم الذي يُراهن على الـ»كلاسيكو» المُرتقب أمام صاحب الرّيادة في منتصف فيفري الجاري لإنعاش حظوظه في قلب المُعطيات.
عراقيل بالجملة
اجتمعت عدّة أسباب وحَالت دون تحقيق القفزة النوعيّة التي تَنتظرها الجماهير الترجيّة التي تُريد ناديها في أفضل حالاته الفنيّة ليحافظ على زعامته المحليّة ويَدخل رابطة الأبطال الافريقيّة بقوّة بداية من الأسبوع الحالي عندما يَصطدم النادي خارج دياره بـ»الوئام» المُوريتاني. وتُوجد في الحقيقة العديد من الأشياء التي عطّلت عمليّة الإقلاع منها «الانحرافات» التكتيكيّة والفنيّة الكبيرة التي عرفها الفريق زمن البنزرتي الذي حاد عن المَسار الصّحيح منذ التَتويج بالبطولة على حساب النّجم وكانت المُعاناة بارزة للعيان في المسابقة العربيّة قبل أن يَنهار النادي في رابطة الأبطال على يد الـ»أهلاويّة». وأفرزت تلك الخيبة حالة من الاحتقان ما أثّر سلبيّا في الأجواء العامّة. ومن غير المعقول طبعا ربط كلّ المشاكل التي واجهها الفريق بـ»زلاّت» البنزرتي الذي غادر دون أن يَتحسّن المَردود. ذلك أنّ الجمعيّة دَفعت فاتورة الأداء المَهزوز لـ»نجومها» بداية بالحارس بن شريفيّة إلى الهدّاف طه ياسين الخنيسي وهو أحد «ضحايا» تربّصات المنتخب التي أربكت التّحضيرات واستنزفت طاقات اللاعبين وعادت بشهادة الجميع بالوبال على شيخ الأندية التونسية الذي تَضرّر كثيرا من مَوجة العقوبات والإصابات ومن «تسيّب» بعض لاعبيه (بن صغير نموذجا). وتَضرّر الفريق كذلك من الحسابات الخاطئة في ملف الانتدابات بدليل ما حَصل مع «مايكل» الذي لا أحد يَعلم لماذا عاد ولماذا رحل؟. ويُعاني النادي كما هو معروف من مشاكل كثيرة في الدفاع وأيضا في الهجوم الذي فشل في انهاء مُسلسل الفرص المَهدورة. ومن الواضح أنّ الفريق لم يَجد بعد التوازن المنشود خاصّة في ظلّ التحوّلات التي شهدها الزاد البشري الذي خسر مجهودات ساسي وبن يوسف مقابل التحاق الدربالي والبلايلي ومنصر...
هذا المطلوب
يُدرك المُنذر كبيّر أن تدريب الترجي يُعتبر «فرصة العمر» لمعانقة المجد ورفع لقب البطولة للمرّة الأولى وربّما الأخيرة في مشواره التّدريبي. وهو حلم كان مُتاحا لعمّار السويح لولا «فلسلفته» العجيبة وسوء تصرّفه مع تلك اللّحظة التاريخيّة التي قد لا تتكرّر. ولاشكّ في أنّ المنذر - وهو الخبير بأجواء الحديقة «ب» - يَعلم عين اليقين بأنّ الجمهور الأصفر والأحمر سيتغاضى عن عثرة الكأس وسيتحلّى بالمزيد من الصّبر على أمل أن ينقلب الوضع. لكن هذا لا يَعني أنّه سينتظر كثيرا. وما على المنذر الآن سوى انهاء «ثورة الشكّ» من خلال تعديل الأوتار ورفع «العصا الغَليظة» في وجه «النّجوم» ومنح الأولويّة للأسماء المُستعدّة لبلّ «المريول» لا للـ»كوارجيّة» الذين يَحسبون أنّ مقاعدهم مَضمونة بحجّة «النجوميّة» و»الأقدميّة» كما يَتصوّر بن شريفيّة وشمّام والدربالي والذوّادي وبقير الذي حَرمت شخصيته «الهشّة» الفريق من التسجيل في شباك السويسي وربّما العبور وذلك بضربة جزاء أهدرها بقير بشكل غريب تماما كما فعل بالأمس القريب في مباراة بنزرت.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018