أخبار النجم الساحلي .. الترجي يعتذر عن حادثة السرقة ويهدي شبان النجم هواتف جوالة

بالحد الأدنى المطلوب نجح فريق جوهرة الساحل كما هو معلوم في اقتلاع بطاقة العبور الى الدور القادم من سباق كأس الجمهورية بعد الانتصار الصعب على فريق العالية الرياضية. اليوم ستركن المجموعة الى راحة خاطفة لينصب التركيز بعد ذلك على الموعد القادم حيث سيتجه اهتمام النجم نحو الاعداد الجيد وفي متسع من الوقت لكلاسيكو الجولة الخامسة من مرحلة الاياب يوم يوم الخميس 15 فيفري الجاري والذي سيقوده الى ملعب رادس لمواجهة متصدر الترتيب الترجي الرياضي.. نقول في متسع من الوقت لأن فريق جوهرة الساحل معفى من الدور التمهيدي الثاني لتصفيات رابطة الأبطال الافريقية التي تدور نهاية هذا الاسبوع.

رسالة شكر للعالية «الغالية»

انهزم فريق العالية الرياضية ضد النجم الساحلي وخرج مرفوع الرأس من مسابقة كأس الجمهورية بشهادة القاصي والداني لكن هذا الفريق الطموح يستحق الشكر والتقدير لأنه لعب بندية مع ضيفه فريق جوهرة الساحل رغم الفوارق الفنية بين الناديين. الشكر والتقدير أيضا لأهالي مدينة العالية الذين أحسنوا وفادة «السواحلية» وقاموا بتكريمهم بعد المقابلة... وإزاء حرارة الاستقبال وكرم الوفادة سارعت إدارة النجم الساحلي ببعث رسالة شكر وامتنان الى المسؤولين عن فريق العالية الرياضية اعترافا لهم بكرم الضيافة وحسن المعاملة وتوطيدا للعلاقات الأخوية بين مختلف الجمعيات الرياضية بغض النظر عن النتائج الفنية الحاصلة فوق الميدان والتي تظل ثانوية ولا وزن لها اذ انقطع حبل الود بين فرق الوطن الواحد... ولعل أروع مثال عاشه فريق «ليتوال» كان هذه المرة في احدى جهات منطقة الشمال.

احتياطون فوتوا الفرصة

مباراة أول أمس ضد العالية الرياضية شكلت فرصة لعديد اللاعبين الاحتياطيين لاقناع الاطار الفني باللعب في التشكيلة وذلك في غياب الأجانب وعديد الركائز الا ان جل العناصر التي تم الاستنجاد بخدماتها لاحت بمردود متواضع ودون ذكر الاسماء فإن هذه العناصر مطالبة بمضاعفة العمل بما أنها لن توفّر بدائل جيدة في مختلف المراكز حسب رد فعل المتابعين.

وضعية غامضة لكشريدة

أعلنت إدارة النجم الساحلي في وقت سابق وتحديدا خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية عن توصلها الى حل مع اللاعب وجدي كشريدة يقضي بتسريح هذا الأخير وحتى فسخ عقده مع الفريق بالتراضي قبل ان يتحول الى فرنسا ومنها الى سويسرا لإجراء اختبار مع نادي غراس هوبر... خلال الايام القليلة الماضية تواجد كشريدة بسوسة لإتمام اجراءات خروجه النهائي. من جهته أفادنا السيد المهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم ان إدارة النجم الساحلي أعطت موافقتها الرسمية لانتقال كشريدة الى فريق غراس هوبر في شكل اعارة مع امكانية التفويت النهائي الا ان وضعية اللاعب مع النادي السويسري لازالت غامضة حتى بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية. من جهة أخرى علمنا وأنه في صورة عدم توصل هذا اللاعب الى صيغة تفاهم مع مسؤولي النادي السويسري الى غاية نهاية هذا الاسبوع فإن كشريدة قد يعود الى حضيرة النجم الساحلي لمواصلة المشوار مع بقية زملائه.

النقاز أضاع عروضا انقليزية

بالرغم من تعاقده لمدة 3 مواسم ونصف مع نادي الزمالك فإن بعض الحقائق ما انفكت تنكشف بين الحين والآخر بخصوص احتراف الظهير الأيمن للنجم الساحلي الدولي حمدي النقاز حيث أعلن موقع «هايتيك» الانقليزي ان فرقا انقليزية كانت تريد انتداب هذا اللاعب وهي اندية ينتمي معضمها الى الدرجة الأولى الانقليزية وبعضها الآخر تنتمي الى الدوري الانقليزي الممتاز على اغرار بريستول سيتي وكوينزبارك راندجرز وميدلزبره من الدرجة الأولى ونادي نيوكاسل ويونايتد وسوانزي سيتي من الدوري الانقليزي الممتاز الا ان حمدي النقاز سبق العروض الرسمية للأندية الانقليزية بالتعاقد مع نادي الزمالك... فهل ترى أن هذا الاختيار كان صائبا... هذا ما سيكشفه المستقبل القريب.

... وكان «رجل» أول لقاء

كشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك على تويتر عن اختيار جماهير هذا الفريق للمدافع الدولي حمدي النقاز رجلا للمباراة التي جمعت الزمالك بنادي طنطا لحساب الجولة 22 من الدوري المصري والتي انتهت بانتصار أصحاب الارض (2ـ1) . النقاز قدم أداء جيّدا حيث كان وراء التمريرة التي افتتح بها زميله عماد فتحي التسجيل منذ الدقيقة التاسعة من الشوط الاول.

الترجي يعتذر للنجم

تلقت هيئة النجم الساحلي أول أمس الاحد رسالة اعتذار من نظيرتها في الترجي الرياضي على خلفية حادثة سرقة حجرات ملابس شبان النجم في حديقة حسان بلخوجة بالعاصمة خلال المباراة التي جمعت الفريقين منذ بضعة أسابيع. وسعيا منها للحفاظ على نقاوة الأجواء والعلاقة بين الناديين قامت إدارة الترجي الرياضي بإرسال هواتف جوالة لشبان النجم الساحلي الذين فقدوا هواتفهم خلال الحادثة في الحديقة «ب» بالاضافة الى وصولات شراء ازياء رياضية جديدة على اعتبار ان بعضهم فقد أيضا ازياءه في ذلك اليوم.

هذه البادرة وجدت صداها الايجابي في صفوف الاحباء والأنصار.

محمد باللطيفة