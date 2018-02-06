قضية لاعب كرة اليد الايراني تأخذ منعرجا جديدا ... السفارة تتدخل... شكوى للجامعة..والترجي لا يبالي

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تحدثنا في عدد سابق عن قضية اللاعب الايراني للترجي يوسف امين انزهاد الذي عاد الى تونس منذ اسبوع للالتحاق بفريقه الترجي لكنه فوجئ بفسخ عقده من طرف ادارة الترجي دون اعلام مسبق.
وحسب تأكيد اللاعب الايراني فان ادارة الترجي سارعت بجلب عدل تنفيذ لإثبات غيابه عن الفريق يوم 7 ديسمبر وهو اليوم الذي سافر فيه اللاعب للالتحاق بتحضيرات منتخب ايران.
وقد فشل اللاعب في ايجاد حل مع ادارة الترجي التي اكدت سابقا انها فسخت عقد اللاعب بسبب غيابه غير الشرعي، والجديد في هذا الملف أن يوسف امين انزهاد لجأ للسفارة الايرانية بتونس والتقى السفير الايراني وطرح عليه مشكلته وطلب تدخله لحل الاشكال مع الترجي وقد بادرت السفارة بتعيين محام للدفاع عن اللاعب كما انها مكنته من مبلغ مالي لكي يستطيع تصريف شؤونه اليومية في ظل عدم حصوله على مستحقاته من الترجي.
ونشير ايضا ان اللاعب تقدم بقضية لدى لجنة النزاعات بجامعة كرة اليد وطلب الاستعجال في النظر فيها لان اللاعب يرفض البقاء في حالة بطالة كروية قد تؤثر على جاهزيته خاصة وانه عائد من تجربة دولية في بطولة آسيا.
ولا نعلم أن كان الترجي فعلا على حق ام لا في طريقة تخليه عن اللاعب ولكن من الممكن تسوية الملف بصفة ودية لأنه بدأ يسئ لسمعة الترجي خاصة وان الامر يتعلق بلاعب اجنبي وليس تونسيا.
تحدثنا في عدد سابق عن قضية اللاعب الايراني للترجي يوسف امين انزهاد الذي عاد الى تونس منذ اسبوع للالتحاق بفريقه الترجي لكنه فوجئ بفسخ عقده من طرف ادارة الترجي دون اعلام مسبق.
وحسب تأكيد اللاعب الايراني فان ادارة الترجي سارعت بجلب عدل تنفيذ لإثبات غيابه عن الفريق يوم 7 ديسمبر وهو اليوم الذي سافر فيه اللاعب للالتحاق بتحضيرات منتخب ايران.
وقد فشل اللاعب في ايجاد حل مع ادارة الترجي التي اكدت سابقا انها فسخت عقد اللاعب بسبب غيابه غير الشرعي، والجديد في هذا الملف أن يوسف امين انزهاد لجأ للسفارة الايرانية بتونس والتقى السفير الايراني وطرح عليه مشكلته وطلب تدخله لحل الاشكال مع الترجي وقد بادرت السفارة بتعيين محام للدفاع عن اللاعب كما انها مكنته من مبلغ مالي لكي يستطيع تصريف شؤونه اليومية في ظل عدم حصوله على مستحقاته من الترجي.
ونشير ايضا ان اللاعب تقدم بقضية لدى لجنة النزاعات بجامعة كرة اليد وطلب الاستعجال في النظر فيها لان اللاعب يرفض البقاء في حالة بطالة كروية قد تؤثر على جاهزيته خاصة وانه عائد من تجربة دولية في بطولة آسيا.
ولا نعلم أن كان الترجي فعلا على حق ام لا في طريقة تخليه عن اللاعب ولكن من الممكن تسوية الملف بصفة ودية لأنه بدأ يسئ لسمعة الترجي خاصة وان الامر يتعلق بلاعب اجنبي وليس تونسيا.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018