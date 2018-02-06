قضية لاعب كرة اليد الايراني تأخذ منعرجا جديدا ... السفارة تتدخل... شكوى للجامعة..والترجي لا يبالي

تحدثنا في عدد سابق عن قضية اللاعب الايراني للترجي يوسف امين انزهاد الذي عاد الى تونس منذ اسبوع للالتحاق بفريقه الترجي لكنه فوجئ بفسخ عقده من طرف ادارة الترجي دون اعلام مسبق.

وحسب تأكيد اللاعب الايراني فان ادارة الترجي سارعت بجلب عدل تنفيذ لإثبات غيابه عن الفريق يوم 7 ديسمبر وهو اليوم الذي سافر فيه اللاعب للالتحاق بتحضيرات منتخب ايران.

وقد فشل اللاعب في ايجاد حل مع ادارة الترجي التي اكدت سابقا انها فسخت عقد اللاعب بسبب غيابه غير الشرعي، والجديد في هذا الملف أن يوسف امين انزهاد لجأ للسفارة الايرانية بتونس والتقى السفير الايراني وطرح عليه مشكلته وطلب تدخله لحل الاشكال مع الترجي وقد بادرت السفارة بتعيين محام للدفاع عن اللاعب كما انها مكنته من مبلغ مالي لكي يستطيع تصريف شؤونه اليومية في ظل عدم حصوله على مستحقاته من الترجي.

ونشير ايضا ان اللاعب تقدم بقضية لدى لجنة النزاعات بجامعة كرة اليد وطلب الاستعجال في النظر فيها لان اللاعب يرفض البقاء في حالة بطالة كروية قد تؤثر على جاهزيته خاصة وانه عائد من تجربة دولية في بطولة آسيا.

ولا نعلم أن كان الترجي فعلا على حق ام لا في طريقة تخليه عن اللاعب ولكن من الممكن تسوية الملف بصفة ودية لأنه بدأ يسئ لسمعة الترجي خاصة وان الامر يتعلق بلاعب اجنبي وليس تونسيا.





منير الزوابي