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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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أخبــــار اتحاد بن قردان.. اليوم ينطلق الاعداد للمغامرة الافريقية 
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. اليوم ينطلق الاعداد للمغامرة الافريقية 
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

رغم الهزيمة الثقيلة على أرضية ميدانه ضد النادي الصفاقسي في مسابقة كأس تونس فإن الجميع في اتحاد بن قردان لم يتحسر كثيرا على خروج فريقه من هذه المسابقة لان هدف الجميع هو التركيز على مباريات البطولة في ظل وضعية زملاء ياسين بوفالغة في الترتيب والتي تتطلب تحضيرا خاصا من الجميع وحتى المدرب سمير السليمي اكد بعد لقاء النادي الصفاقسي أن همه الوحيد هو انقاذ الاتحاد وضمان بقائه بالرابطة الاولى وحتى مباريات كأس الاتحاد الافريقي التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع بملاقاة نادي جوبا السوداني لن تكون هدف الاطار الفني. 
اليوم العودة للتمارين
منح المدرب سمير السليمي راحة لكافة المجموعة لمدة يوم واحد حيث يعود زملاء حسام الدين الطبوبي اليوم الى اجواء  التحضيرات استعدادا لمغامرة كاس الاتحاد الافريقي هذا الأحد حيث يستضيف اتحاد بن قردان فريق نادي جوبا السوداني في نطاق الدور التمهيدي الاول وسيحتضن اللقاء ملعب 7مارس بعد موافقة الاتحاد الافريقي وقد برمج الاطار الفني سبعة حصص تدريبية قبل الدخول في معسكر خاطف.
لماذا تراجع مردود مروان بريك؟
منذ انتدابه خلال الميركاتو الشتوي وجد الحارس مروان بريك نفسه اساسيا حيث قدم الاضافة للمجموعة في مقابلات البطولة لكن تراجع مردوده خاصة ضد النادي الصفاقسي الذي قبل أربعة أهداف كاملة  لذلك فان احباء الاتحاد طالبوا حارسهم بمزيد العمل والتركيز خاصة في ظل التعويل على خبرته في المقابلات القادمة.
عودة جماعية
تشهد تشكيلة الاتحاد خلال مواجهة نادي جوبا السوداني هذا الاحد عودة جماعية لبعض العناصر الأساسية التي تغيبت ضد النادي الصفاقسي لأسباب صحية مثل ايمن بن اسماعيل وخالد يحي وياسين بوفالغة.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. اليوم ينطلق الاعداد للمغامرة الافريقية 
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

رغم الهزيمة الثقيلة على أرضية ميدانه ضد النادي الصفاقسي في مسابقة كأس تونس فإن الجميع في اتحاد بن قردان لم يتحسر كثيرا على خروج فريقه من هذه المسابقة لان هدف الجميع هو التركيز على مباريات البطولة في ظل وضعية زملاء ياسين بوفالغة في الترتيب والتي تتطلب تحضيرا خاصا من الجميع وحتى المدرب سمير السليمي اكد بعد لقاء النادي الصفاقسي أن همه الوحيد هو انقاذ الاتحاد وضمان بقائه بالرابطة الاولى وحتى مباريات كأس الاتحاد الافريقي التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع بملاقاة نادي جوبا السوداني لن تكون هدف الاطار الفني. 
اليوم العودة للتمارين
منح المدرب سمير السليمي راحة لكافة المجموعة لمدة يوم واحد حيث يعود زملاء حسام الدين الطبوبي اليوم الى اجواء  التحضيرات استعدادا لمغامرة كاس الاتحاد الافريقي هذا الأحد حيث يستضيف اتحاد بن قردان فريق نادي جوبا السوداني في نطاق الدور التمهيدي الاول وسيحتضن اللقاء ملعب 7مارس بعد موافقة الاتحاد الافريقي وقد برمج الاطار الفني سبعة حصص تدريبية قبل الدخول في معسكر خاطف.
لماذا تراجع مردود مروان بريك؟
منذ انتدابه خلال الميركاتو الشتوي وجد الحارس مروان بريك نفسه اساسيا حيث قدم الاضافة للمجموعة في مقابلات البطولة لكن تراجع مردوده خاصة ضد النادي الصفاقسي الذي قبل أربعة أهداف كاملة  لذلك فان احباء الاتحاد طالبوا حارسهم بمزيد العمل والتركيز خاصة في ظل التعويل على خبرته في المقابلات القادمة.
عودة جماعية
تشهد تشكيلة الاتحاد خلال مواجهة نادي جوبا السوداني هذا الاحد عودة جماعية لبعض العناصر الأساسية التي تغيبت ضد النادي الصفاقسي لأسباب صحية مثل ايمن بن اسماعيل وخالد يحي وياسين بوفالغة.

الطاهر الحمروني
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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