أخبــــار اتحاد بن قردان.. اليوم ينطلق الاعداد للمغامرة الافريقية

رغم الهزيمة الثقيلة على أرضية ميدانه ضد النادي الصفاقسي في مسابقة كأس تونس فإن الجميع في اتحاد بن قردان لم يتحسر كثيرا على خروج فريقه من هذه المسابقة لان هدف الجميع هو التركيز على مباريات البطولة في ظل وضعية زملاء ياسين بوفالغة في الترتيب والتي تتطلب تحضيرا خاصا من الجميع وحتى المدرب سمير السليمي اكد بعد لقاء النادي الصفاقسي أن همه الوحيد هو انقاذ الاتحاد وضمان بقائه بالرابطة الاولى وحتى مباريات كأس الاتحاد الافريقي التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع بملاقاة نادي جوبا السوداني لن تكون هدف الاطار الفني.

اليوم العودة للتمارين

منح المدرب سمير السليمي راحة لكافة المجموعة لمدة يوم واحد حيث يعود زملاء حسام الدين الطبوبي اليوم الى اجواء التحضيرات استعدادا لمغامرة كاس الاتحاد الافريقي هذا الأحد حيث يستضيف اتحاد بن قردان فريق نادي جوبا السوداني في نطاق الدور التمهيدي الاول وسيحتضن اللقاء ملعب 7مارس بعد موافقة الاتحاد الافريقي وقد برمج الاطار الفني سبعة حصص تدريبية قبل الدخول في معسكر خاطف.

لماذا تراجع مردود مروان بريك؟

منذ انتدابه خلال الميركاتو الشتوي وجد الحارس مروان بريك نفسه اساسيا حيث قدم الاضافة للمجموعة في مقابلات البطولة لكن تراجع مردوده خاصة ضد النادي الصفاقسي الذي قبل أربعة أهداف كاملة لذلك فان احباء الاتحاد طالبوا حارسهم بمزيد العمل والتركيز خاصة في ظل التعويل على خبرته في المقابلات القادمة.

عودة جماعية

تشهد تشكيلة الاتحاد خلال مواجهة نادي جوبا السوداني هذا الاحد عودة جماعية لبعض العناصر الأساسية التي تغيبت ضد النادي الصفاقسي لأسباب صحية مثل ايمن بن اسماعيل وخالد يحي وياسين بوفالغة.





الطاهر الحمروني