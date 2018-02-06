أخبــــار اتحاد بن قردان.. اليوم ينطلق الاعداد للمغامرة الافريقية 

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رغم الهزيمة الثقيلة على أرضية ميدانه ضد النادي الصفاقسي في مسابقة كأس تونس فإن الجميع في اتحاد بن قردان لم يتحسر كثيرا على خروج فريقه من هذه المسابقة لان هدف الجميع هو التركيز على مباريات البطولة في ظل وضعية زملاء ياسين بوفالغة في الترتيب والتي تتطلب تحضيرا خاصا من الجميع وحتى المدرب سمير السليمي اكد بعد لقاء النادي الصفاقسي أن همه الوحيد هو انقاذ الاتحاد وضمان بقائه بالرابطة الاولى وحتى مباريات كأس الاتحاد الافريقي التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع بملاقاة نادي جوبا السوداني لن تكون هدف الاطار الفني.
اليوم العودة للتمارين
منح المدرب سمير السليمي راحة لكافة المجموعة لمدة يوم واحد حيث يعود زملاء حسام الدين الطبوبي اليوم الى اجواء التحضيرات استعدادا لمغامرة كاس الاتحاد الافريقي هذا الأحد حيث يستضيف اتحاد بن قردان فريق نادي جوبا السوداني في نطاق الدور التمهيدي الاول وسيحتضن اللقاء ملعب 7مارس بعد موافقة الاتحاد الافريقي وقد برمج الاطار الفني سبعة حصص تدريبية قبل الدخول في معسكر خاطف.
لماذا تراجع مردود مروان بريك؟
منذ انتدابه خلال الميركاتو الشتوي وجد الحارس مروان بريك نفسه اساسيا حيث قدم الاضافة للمجموعة في مقابلات البطولة لكن تراجع مردوده خاصة ضد النادي الصفاقسي الذي قبل أربعة أهداف كاملة لذلك فان احباء الاتحاد طالبوا حارسهم بمزيد العمل والتركيز خاصة في ظل التعويل على خبرته في المقابلات القادمة.
عودة جماعية
تشهد تشكيلة الاتحاد خلال مواجهة نادي جوبا السوداني هذا الاحد عودة جماعية لبعض العناصر الأساسية التي تغيبت ضد النادي الصفاقسي لأسباب صحية مثل ايمن بن اسماعيل وخالد يحي وياسين بوفالغة.
رغم الهزيمة الثقيلة على أرضية ميدانه ضد النادي الصفاقسي في مسابقة كأس تونس فإن الجميع في اتحاد بن قردان لم يتحسر كثيرا على خروج فريقه من هذه المسابقة لان هدف الجميع هو التركيز على مباريات البطولة في ظل وضعية زملاء ياسين بوفالغة في الترتيب والتي تتطلب تحضيرا خاصا من الجميع وحتى المدرب سمير السليمي اكد بعد لقاء النادي الصفاقسي أن همه الوحيد هو انقاذ الاتحاد وضمان بقائه بالرابطة الاولى وحتى مباريات كأس الاتحاد الافريقي التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع بملاقاة نادي جوبا السوداني لن تكون هدف الاطار الفني.
اليوم العودة للتمارين
منح المدرب سمير السليمي راحة لكافة المجموعة لمدة يوم واحد حيث يعود زملاء حسام الدين الطبوبي اليوم الى اجواء التحضيرات استعدادا لمغامرة كاس الاتحاد الافريقي هذا الأحد حيث يستضيف اتحاد بن قردان فريق نادي جوبا السوداني في نطاق الدور التمهيدي الاول وسيحتضن اللقاء ملعب 7مارس بعد موافقة الاتحاد الافريقي وقد برمج الاطار الفني سبعة حصص تدريبية قبل الدخول في معسكر خاطف.
لماذا تراجع مردود مروان بريك؟
منذ انتدابه خلال الميركاتو الشتوي وجد الحارس مروان بريك نفسه اساسيا حيث قدم الاضافة للمجموعة في مقابلات البطولة لكن تراجع مردوده خاصة ضد النادي الصفاقسي الذي قبل أربعة أهداف كاملة لذلك فان احباء الاتحاد طالبوا حارسهم بمزيد العمل والتركيز خاصة في ظل التعويل على خبرته في المقابلات القادمة.
عودة جماعية
تشهد تشكيلة الاتحاد خلال مواجهة نادي جوبا السوداني هذا الاحد عودة جماعية لبعض العناصر الأساسية التي تغيبت ضد النادي الصفاقسي لأسباب صحية مثل ايمن بن اسماعيل وخالد يحي وياسين بوفالغة.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018