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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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أخبار مستقبل قابس.. رئيس هيئة الأحباء يتراجع عن الاستقالة والمـرزوقي يدعو لمزيــد من الصـــبر
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. رئيس هيئة الأحباء يتراجع عن الاستقالة والمـرزوقي يدعو لمزيــد من الصـــبر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تمكن فريق مستقبل قابس رغم الصعوبات التي عرفها الفريق مؤخرا من اقتطاع ورقة الترشح للدور القادم لسباق الأميرة الذي يستضيف خلاله النادي الأولمبي للنقل يوم 4افريل من أجل مواصلة المغامرة بنجاح.
هذا الترشح سيمكن اللاعبين من جرعة معنوية هامة لباقي المشوار وخاصة دربيات الجولتين القادمتين ضد مدنين والملعب القابسي لكن السؤال المطروح هو هل سيعود اليوم اللاعبون للتدرب بعد اضراب الأسبوع الفارط ام تتواصل المقاطعة في ظل الإصرار على نيل المستحقات المالية.
دعم، انتظار وصبر
«الشروق» التقت غسان المرزوقي رئيس النادي وسألته عن الوضع فأشار أن أزمة فريقه هي أزمة تعرفها جل الأندية مشددا على أن الأزمة تعود إلى عزوف الداعمين وعدم إيفاء المجمع بتعهداته داعيا لاعبيه إلى بعض الصبر الإضافي في انتظار فرج قريب.
تراجع
تجدر الإشارة إلى تراجع رئيس هيئة الأحباء نهاد بن حميدة على قرار الاستقالة ومواصلته لمهامه نزولا عند رغبة الكثيرين واعتبارا لدقة المرحلة وخاصة ما تتطلبه الاستعدادات لدربي قابس منتصف الشهر الجاري.

رؤوف عزيز
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. رئيس هيئة الأحباء يتراجع عن الاستقالة والمـرزوقي يدعو لمزيــد من الصـــبر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تمكن فريق مستقبل قابس رغم الصعوبات التي عرفها الفريق مؤخرا من اقتطاع ورقة الترشح للدور القادم لسباق الأميرة الذي يستضيف خلاله النادي الأولمبي للنقل يوم 4افريل من أجل مواصلة المغامرة بنجاح.
هذا الترشح سيمكن اللاعبين من جرعة معنوية هامة لباقي المشوار وخاصة دربيات الجولتين القادمتين ضد مدنين والملعب القابسي لكن السؤال المطروح هو هل سيعود اليوم اللاعبون للتدرب بعد اضراب الأسبوع الفارط ام تتواصل المقاطعة في ظل الإصرار على نيل المستحقات المالية.
دعم، انتظار وصبر
«الشروق» التقت غسان المرزوقي رئيس النادي وسألته عن الوضع فأشار أن أزمة فريقه هي أزمة تعرفها جل الأندية مشددا على أن الأزمة تعود إلى عزوف الداعمين وعدم إيفاء المجمع بتعهداته داعيا لاعبيه إلى بعض الصبر الإضافي في انتظار فرج قريب.
تراجع
تجدر الإشارة إلى تراجع رئيس هيئة الأحباء نهاد بن حميدة على قرار الاستقالة ومواصلته لمهامه نزولا عند رغبة الكثيرين واعتبارا لدقة المرحلة وخاصة ما تتطلبه الاستعدادات لدربي قابس منتصف الشهر الجاري.

رؤوف عزيز
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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