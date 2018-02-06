أخبار مستقبل قابس.. رئيس هيئة الأحباء يتراجع عن الاستقالة والمـرزوقي يدعو لمزيــد من الصـــبر

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تمكن فريق مستقبل قابس رغم الصعوبات التي عرفها الفريق مؤخرا من اقتطاع ورقة الترشح للدور القادم لسباق الأميرة الذي يستضيف خلاله النادي الأولمبي للنقل يوم 4افريل من أجل مواصلة المغامرة بنجاح.
هذا الترشح سيمكن اللاعبين من جرعة معنوية هامة لباقي المشوار وخاصة دربيات الجولتين القادمتين ضد مدنين والملعب القابسي لكن السؤال المطروح هو هل سيعود اليوم اللاعبون للتدرب بعد اضراب الأسبوع الفارط ام تتواصل المقاطعة في ظل الإصرار على نيل المستحقات المالية.
دعم، انتظار وصبر
«الشروق» التقت غسان المرزوقي رئيس النادي وسألته عن الوضع فأشار أن أزمة فريقه هي أزمة تعرفها جل الأندية مشددا على أن الأزمة تعود إلى عزوف الداعمين وعدم إيفاء المجمع بتعهداته داعيا لاعبيه إلى بعض الصبر الإضافي في انتظار فرج قريب.
تراجع
تجدر الإشارة إلى تراجع رئيس هيئة الأحباء نهاد بن حميدة على قرار الاستقالة ومواصلته لمهامه نزولا عند رغبة الكثيرين واعتبارا لدقة المرحلة وخاصة ما تتطلبه الاستعدادات لدربي قابس منتصف الشهر الجاري.
تمكن فريق مستقبل قابس رغم الصعوبات التي عرفها الفريق مؤخرا من اقتطاع ورقة الترشح للدور القادم لسباق الأميرة الذي يستضيف خلاله النادي الأولمبي للنقل يوم 4افريل من أجل مواصلة المغامرة بنجاح.
هذا الترشح سيمكن اللاعبين من جرعة معنوية هامة لباقي المشوار وخاصة دربيات الجولتين القادمتين ضد مدنين والملعب القابسي لكن السؤال المطروح هو هل سيعود اليوم اللاعبون للتدرب بعد اضراب الأسبوع الفارط ام تتواصل المقاطعة في ظل الإصرار على نيل المستحقات المالية.
دعم، انتظار وصبر
«الشروق» التقت غسان المرزوقي رئيس النادي وسألته عن الوضع فأشار أن أزمة فريقه هي أزمة تعرفها جل الأندية مشددا على أن الأزمة تعود إلى عزوف الداعمين وعدم إيفاء المجمع بتعهداته داعيا لاعبيه إلى بعض الصبر الإضافي في انتظار فرج قريب.
تراجع
تجدر الإشارة إلى تراجع رئيس هيئة الأحباء نهاد بن حميدة على قرار الاستقالة ومواصلته لمهامه نزولا عند رغبة الكثيرين واعتبارا لدقة المرحلة وخاصة ما تتطلبه الاستعدادات لدربي قابس منتصف الشهر الجاري.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018