أخبار شبيبة القيروان.. وقفة احتجاجية للإطاحة بما تبقى من هيئة العلاني

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غابت الحلول الملموسة لإنقاذ الشبيبة من الوضعية الحرجة جدا التي اصبحت تعيشها بحكم خطورة الحالة الصحية التي ادت بالفريق الى نفق مظلم.. الشبيبة تتخبط منذ مدة في ازمة كبيرة ليست ككل الازمات التي مرت بها سابقا وقد بحت كل الحناجر المطالبة بلم الشمل وفتح الابواب امام الاحباء الغيورين القادرين على مد يد المساعدة للجمعية لكن لا مجيب كما فشلت كل الضغوطات والتدخلات ومحاولات الاقناع لإجبار الهيئة المديرة على الاستقالة حتى يتسنى انقاذ الفريق قبل فوات الاوان الا ان ما تبقى من مسؤولين بعد انسحاب 4 اعضاء وتجميد البعض الاخر لنشاطهم مازالوا متشبثين بالكرسي.
التشخيص أكد ان الشبيبة في حالة صعبة والاحباء ملوا الانتظار وهم يشاهدون فريقهم يغرق ولا احد قادر على الانقاذ مما جعلهم يعيشون حالة من الهيستيريا والغضب والتوتر خوفا على مصير فريقهم في غياب ردة فعل من المسؤولين او حتى اللاعبين الذين فقدوا الثقة في امكانياتهم واصبحوا يعيشون حالة شك جراء فقدان الثقة في المسؤولين وعدم صرف مستحقاتهم المالية والوعود الزائفة مما افقد اللاعبين التركيز على المقابلات وما المردود المتواضع جدا في الجولة الاخيرة من البطولة ضد النادي الافريقي والانسحاب المر اول امس في سباق الكاس امام مستقبل السبيخة احد اندية الرابطة الثالثة الا دليل على ان اللاعبين فقدوا لذة اللعب ونكهة العطاء على الميدان كما انهم لم يعد يهتموا بالضغوطات المسلطة عليهم في غياب الادارة.
تواصل المعاناة
فشل وراء فشل.. معنويات تحت الصفر لتتواصل معاناة «الجي اس كا» ورغم غضب واستياء جماهير الاخضر والابيض الا ان كل المؤشرات تؤكد ان الحال سوف لن يتغير ما لم يتدخل الاحباء لإنقاذ الجمعية من الكابوس المزعج الذي اصبحت تعيشه نتيجة هذه الاخفاقات مما جعل الازمة تتعمق وبالتالي فان اصابع الاتهام موجهة خاصة للهيئة المديرة المنقسمة والغائبة والعاجزة على القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها وايضا للاعبين الذين دخلوا في حرب باردة مع الهيئة غير عابئين بخطورة الموقف وما يمكن ان يؤول اليه الامر في المستقبل.. والكلمة الان عند احباء الشبيبة الذين يرفضون مشاهدة بنيان هذه المدرسة العريقة يتهاوى شيئا فشيئا في غياب اي تحركات او مبادرات لرسم استراتيجية واضحة من شانها انقاذ الشبيبة قبل فوات الاوان خاصة وان وضعية الفريق ليست مطمئنة في سلم الترتيب وتنتظره مقابلات صعبة في بقية مشوار البطولة.
دعوة لوقفة احتجاجية للاطاحة بالهيئة
فاض كاس الصبر بعد الانسحاب من الكاس ضد مستقبل السبيخة وقد دعا شق كبير من الاحباء على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة بالشبيبة بوقفة احتجاجية لاجبار ما تبقى من اعضاء الهيئة على الاستقالة وتكليف هيئة تسييرية لادارة شؤون الجمعية في انتظار الدعوة الى جلسة عامة انتخابية استثنائية.
غابت الحلول الملموسة لإنقاذ الشبيبة من الوضعية الحرجة جدا التي اصبحت تعيشها بحكم خطورة الحالة الصحية التي ادت بالفريق الى نفق مظلم.. الشبيبة تتخبط منذ مدة في ازمة كبيرة ليست ككل الازمات التي مرت بها سابقا وقد بحت كل الحناجر المطالبة بلم الشمل وفتح الابواب امام الاحباء الغيورين القادرين على مد يد المساعدة للجمعية لكن لا مجيب كما فشلت كل الضغوطات والتدخلات ومحاولات الاقناع لإجبار الهيئة المديرة على الاستقالة حتى يتسنى انقاذ الفريق قبل فوات الاوان الا ان ما تبقى من مسؤولين بعد انسحاب 4 اعضاء وتجميد البعض الاخر لنشاطهم مازالوا متشبثين بالكرسي.
التشخيص أكد ان الشبيبة في حالة صعبة والاحباء ملوا الانتظار وهم يشاهدون فريقهم يغرق ولا احد قادر على الانقاذ مما جعلهم يعيشون حالة من الهيستيريا والغضب والتوتر خوفا على مصير فريقهم في غياب ردة فعل من المسؤولين او حتى اللاعبين الذين فقدوا الثقة في امكانياتهم واصبحوا يعيشون حالة شك جراء فقدان الثقة في المسؤولين وعدم صرف مستحقاتهم المالية والوعود الزائفة مما افقد اللاعبين التركيز على المقابلات وما المردود المتواضع جدا في الجولة الاخيرة من البطولة ضد النادي الافريقي والانسحاب المر اول امس في سباق الكاس امام مستقبل السبيخة احد اندية الرابطة الثالثة الا دليل على ان اللاعبين فقدوا لذة اللعب ونكهة العطاء على الميدان كما انهم لم يعد يهتموا بالضغوطات المسلطة عليهم في غياب الادارة.
تواصل المعاناة
فشل وراء فشل.. معنويات تحت الصفر لتتواصل معاناة «الجي اس كا» ورغم غضب واستياء جماهير الاخضر والابيض الا ان كل المؤشرات تؤكد ان الحال سوف لن يتغير ما لم يتدخل الاحباء لإنقاذ الجمعية من الكابوس المزعج الذي اصبحت تعيشه نتيجة هذه الاخفاقات مما جعل الازمة تتعمق وبالتالي فان اصابع الاتهام موجهة خاصة للهيئة المديرة المنقسمة والغائبة والعاجزة على القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها وايضا للاعبين الذين دخلوا في حرب باردة مع الهيئة غير عابئين بخطورة الموقف وما يمكن ان يؤول اليه الامر في المستقبل.. والكلمة الان عند احباء الشبيبة الذين يرفضون مشاهدة بنيان هذه المدرسة العريقة يتهاوى شيئا فشيئا في غياب اي تحركات او مبادرات لرسم استراتيجية واضحة من شانها انقاذ الشبيبة قبل فوات الاوان خاصة وان وضعية الفريق ليست مطمئنة في سلم الترتيب وتنتظره مقابلات صعبة في بقية مشوار البطولة.
دعوة لوقفة احتجاجية للاطاحة بالهيئة
فاض كاس الصبر بعد الانسحاب من الكاس ضد مستقبل السبيخة وقد دعا شق كبير من الاحباء على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة بالشبيبة بوقفة احتجاجية لاجبار ما تبقى من اعضاء الهيئة على الاستقالة وتكليف هيئة تسييرية لادارة شؤون الجمعية في انتظار الدعوة الى جلسة عامة انتخابية استثنائية.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018