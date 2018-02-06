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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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أخبار الملعب القابسي.. مرارة بعد الانسحاب من الكأس ومطالبة بالتعويض أمام الافريقي
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كرة القدم
أخبار الملعب القابسي.. مرارة بعد الانسحاب من الكأس ومطالبة بالتعويض أمام الافريقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

خرج الملعب القابسي من مسابقة كأس تونس ضد فريق النجم العلوي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل وبالعودة إلى هذه المباراة فان «الستيدة «اكتفت بلعب شوط وحيد حيث تمكنت من تسجيل هدفين مع تفنن الخط الامامي في اضاعة عدد كبير من الفرص لكن الفترة الثانية لا احد كان يصدق تراجع مردود زملاء اكرم بن ساسي وهو ما ترك الفرصة للفريق المحلي لتعديل النتيجة في مرحلة اولى ثم كان محظوظا عندما ترشح بركلات الترجيح.
أحباء الستيدة لم يستوعبوا هذا الانسحاب المرير خاصة وأن الجميع كان ينوي الذهاب بعيدا في هذه المسابقة في ظل القرعة الموجهة.
اللاعبون في قفص الاتهام
حركية كبيرة داخل احباء الملعب القابسي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الكل وجه اصابع الاتهام إلى اللاعبين الذين تراجع مردود هم بشكل محير رغم توفير كل أسباب الراحة من طرف المسؤولين الذين طالهم الانتقاد من طرف الانصار وعادوا بهم إلى بداية الموسم وكيف فرط الفريق في أغلب ركائزه الأساسية مثل يوسف الفوزاعي وايمن الكثيري وحمزة حدة واليو سيسي وهشام السيفي ودرامي ميكايلو واحمد حسني وأكد الاحباء أن الهيئة طعنت الفريق بالاستغناء على هؤلاء في المقابل لم تنجح في تعويضهم.
اضافة الأجانب
بعد أن تغيب الرباعي الأجنبي في الستيدة موزيس اوركوما وشارلي واريال كونان وايزاكا ابودو عن لقاء الكأس  بسبب القوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم فقد تبيّن أن اضافة هؤلاء كانت كبيرة في مقابلات البطولة.
الاعداد للافريقي
يشرع الملعب القابسي اليوم في الاعداد للقاء الجولة القادمة التي يستضيف من خلالها زملاء علاء قمش فريق النادي الافريقي وسيكون الفريق مطالبا بتدارك انسحابه من مسابقة الكأس وتحقيق الانتصار امام احسن فريق في الفترة الحالية ونعني به النادي الافريقي فهل ينجح خالد بن يحيى في ترميم معنويات اللاعبين؟.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار الملعب القابسي.. مرارة بعد الانسحاب من الكأس ومطالبة بالتعويض أمام الافريقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

خرج الملعب القابسي من مسابقة كأس تونس ضد فريق النجم العلوي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل وبالعودة إلى هذه المباراة فان «الستيدة «اكتفت بلعب شوط وحيد حيث تمكنت من تسجيل هدفين مع تفنن الخط الامامي في اضاعة عدد كبير من الفرص لكن الفترة الثانية لا احد كان يصدق تراجع مردود زملاء اكرم بن ساسي وهو ما ترك الفرصة للفريق المحلي لتعديل النتيجة في مرحلة اولى ثم كان محظوظا عندما ترشح بركلات الترجيح.
أحباء الستيدة لم يستوعبوا هذا الانسحاب المرير خاصة وأن الجميع كان ينوي الذهاب بعيدا في هذه المسابقة في ظل القرعة الموجهة.
اللاعبون في قفص الاتهام
حركية كبيرة داخل احباء الملعب القابسي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الكل وجه اصابع الاتهام إلى اللاعبين الذين تراجع مردود هم بشكل محير رغم توفير كل أسباب الراحة من طرف المسؤولين الذين طالهم الانتقاد من طرف الانصار وعادوا بهم إلى بداية الموسم وكيف فرط الفريق في أغلب ركائزه الأساسية مثل يوسف الفوزاعي وايمن الكثيري وحمزة حدة واليو سيسي وهشام السيفي ودرامي ميكايلو واحمد حسني وأكد الاحباء أن الهيئة طعنت الفريق بالاستغناء على هؤلاء في المقابل لم تنجح في تعويضهم.
اضافة الأجانب
بعد أن تغيب الرباعي الأجنبي في الستيدة موزيس اوركوما وشارلي واريال كونان وايزاكا ابودو عن لقاء الكأس  بسبب القوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم فقد تبيّن أن اضافة هؤلاء كانت كبيرة في مقابلات البطولة.
الاعداد للافريقي
يشرع الملعب القابسي اليوم في الاعداد للقاء الجولة القادمة التي يستضيف من خلالها زملاء علاء قمش فريق النادي الافريقي وسيكون الفريق مطالبا بتدارك انسحابه من مسابقة الكأس وتحقيق الانتصار امام احسن فريق في الفترة الحالية ونعني به النادي الافريقي فهل ينجح خالد بن يحيى في ترميم معنويات اللاعبين؟.

الطاهر الحمروني
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
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