أخبار الملعب القابسي.. مرارة بعد الانسحاب من الكأس ومطالبة بالتعويض أمام الافريقي

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خرج الملعب القابسي من مسابقة كأس تونس ضد فريق النجم العلوي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل وبالعودة إلى هذه المباراة فان «الستيدة «اكتفت بلعب شوط وحيد حيث تمكنت من تسجيل هدفين مع تفنن الخط الامامي في اضاعة عدد كبير من الفرص لكن الفترة الثانية لا احد كان يصدق تراجع مردود زملاء اكرم بن ساسي وهو ما ترك الفرصة للفريق المحلي لتعديل النتيجة في مرحلة اولى ثم كان محظوظا عندما ترشح بركلات الترجيح.
أحباء الستيدة لم يستوعبوا هذا الانسحاب المرير خاصة وأن الجميع كان ينوي الذهاب بعيدا في هذه المسابقة في ظل القرعة الموجهة.
اللاعبون في قفص الاتهام
حركية كبيرة داخل احباء الملعب القابسي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الكل وجه اصابع الاتهام إلى اللاعبين الذين تراجع مردود هم بشكل محير رغم توفير كل أسباب الراحة من طرف المسؤولين الذين طالهم الانتقاد من طرف الانصار وعادوا بهم إلى بداية الموسم وكيف فرط الفريق في أغلب ركائزه الأساسية مثل يوسف الفوزاعي وايمن الكثيري وحمزة حدة واليو سيسي وهشام السيفي ودرامي ميكايلو واحمد حسني وأكد الاحباء أن الهيئة طعنت الفريق بالاستغناء على هؤلاء في المقابل لم تنجح في تعويضهم.
اضافة الأجانب
بعد أن تغيب الرباعي الأجنبي في الستيدة موزيس اوركوما وشارلي واريال كونان وايزاكا ابودو عن لقاء الكأس بسبب القوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم فقد تبيّن أن اضافة هؤلاء كانت كبيرة في مقابلات البطولة.
الاعداد للافريقي
يشرع الملعب القابسي اليوم في الاعداد للقاء الجولة القادمة التي يستضيف من خلالها زملاء علاء قمش فريق النادي الافريقي وسيكون الفريق مطالبا بتدارك انسحابه من مسابقة الكأس وتحقيق الانتصار امام احسن فريق في الفترة الحالية ونعني به النادي الافريقي فهل ينجح خالد بن يحيى في ترميم معنويات اللاعبين؟.
خرج الملعب القابسي من مسابقة كأس تونس ضد فريق النجم العلوي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل وبالعودة إلى هذه المباراة فان «الستيدة «اكتفت بلعب شوط وحيد حيث تمكنت من تسجيل هدفين مع تفنن الخط الامامي في اضاعة عدد كبير من الفرص لكن الفترة الثانية لا احد كان يصدق تراجع مردود زملاء اكرم بن ساسي وهو ما ترك الفرصة للفريق المحلي لتعديل النتيجة في مرحلة اولى ثم كان محظوظا عندما ترشح بركلات الترجيح.
أحباء الستيدة لم يستوعبوا هذا الانسحاب المرير خاصة وأن الجميع كان ينوي الذهاب بعيدا في هذه المسابقة في ظل القرعة الموجهة.
اللاعبون في قفص الاتهام
حركية كبيرة داخل احباء الملعب القابسي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الكل وجه اصابع الاتهام إلى اللاعبين الذين تراجع مردود هم بشكل محير رغم توفير كل أسباب الراحة من طرف المسؤولين الذين طالهم الانتقاد من طرف الانصار وعادوا بهم إلى بداية الموسم وكيف فرط الفريق في أغلب ركائزه الأساسية مثل يوسف الفوزاعي وايمن الكثيري وحمزة حدة واليو سيسي وهشام السيفي ودرامي ميكايلو واحمد حسني وأكد الاحباء أن الهيئة طعنت الفريق بالاستغناء على هؤلاء في المقابل لم تنجح في تعويضهم.
اضافة الأجانب
بعد أن تغيب الرباعي الأجنبي في الستيدة موزيس اوركوما وشارلي واريال كونان وايزاكا ابودو عن لقاء الكأس بسبب القوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم فقد تبيّن أن اضافة هؤلاء كانت كبيرة في مقابلات البطولة.
الاعداد للافريقي
يشرع الملعب القابسي اليوم في الاعداد للقاء الجولة القادمة التي يستضيف من خلالها زملاء علاء قمش فريق النادي الافريقي وسيكون الفريق مطالبا بتدارك انسحابه من مسابقة الكأس وتحقيق الانتصار امام احسن فريق في الفترة الحالية ونعني به النادي الافريقي فهل ينجح خالد بن يحيى في ترميم معنويات اللاعبين؟.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018