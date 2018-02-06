أخبار النادي الافريقي.. عودة جماعية أمام «الستيدة» والهيئة تشكر أهالي الشبيكة

نجح النادي الافريقي في المرور الى الدور الموالي من سباق الكأس بعد عودته من ملعب الشبيكة بفوز مقنع وسهل رغم الغيابات البارزة في التشكيلة.

الافريقي تجاوز بنجاح عقبة احد فرق مدينة الأغالبة لكنه بالتأكيد سيعود الى الجهة من خلال مواجهة فريق السبيخة لحساب الدور الثمن النهائي لكن إلى غاية ذلك الموعد سيعود ابناء المدرّب «مارشان» مجدّدا للتركيز على مشوار البطولة الذي سيتضمّن عديد اللقاءات الصعبة بدءا برحلة الفريق هذا الأسبوع الى قابس لمواجهة «الستيدة» ثمّ مباراة الدربي ولقاء الكلاسيكو ضد النجم الساحلي, ورغم أنّه من مصلحة الفريق عدم تسليط مزيد من الضغط على اللاعبين فإنّ ما تحقق من نتائج الى حدّ الآن قد ضاعف من حماس الأحبّاء ورفع من سقف طموحاتهم لنيل المرتبة الثانية التي لا يفصل عنها سوى ثلاث نقاط سيكون حصادها ممكنا خلال مواجهة المنافسين المباشرين.

العيادي والارقام القياسية

بعد أن وقّع على اسرع هدف في البطولة يبدو ان متوسط ميدان الافريقي غازي العيادي اصبح يعشق الارقام القياسية حيث نجح خلال مباراة الكأس ضد الشبيكة في التوقيع على أسرع هدف في مشوار الكأس حيث سجّل اولى اهداف الافريقي خلال اربعين ثانية فقط عن بداية المباراة . الاكيد ان لهذه الارقام دلالة كبيرة على قيمة اللاعب الشاب الذي ما انفكّ يثبت من جولة إلى أخرى ان مكانه موجود في قائمة المنتخب الوطني ولا ينتظر غير لفتة صغيرة واعتراف من جانب الناخب الوطني نبيل معلول بقدرة متوسط ميدان الافريقي على الإفادة والإضافة.

رسالة شكر لأهالي الشبيكة

اينما حلّ النادي الافريقي حلّ معه الفرح ,هي حقيقة لا يمكن انكارها وقد تكون تجسّدت بصورة اوضح خلال تنقّل الفريق الى مدينة الشبيكة بمناسبة مباراة الكأس والذي رافقه استقبال حافل من قبل الجماهير الرياضية المحلية أخجل اللاعبين والمسؤولين, بعثة الافريقي التي وصلت بصعوبة كبيرة الى ملعب المباراة بسبب التجّمع الهائل للأحبّاء لم تكن قادرة على مغادرته بسهولة أمام رغبة احباء الافريقي والجماهير المحلية في التقاط صور تذكارية مع لاعبي الفريق والاطار المرافق.

ابناء الافريقي والمسؤولين انبهروا كثيرا بحفاوة الاستقبال وأثنوا كثيرا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال من قبل ادارة نادي الشبيكة وأهالي الجهة وقد وجهّت ادارة النادي أمس رسالة شكر لنظيرتها بفريق الشبيكة ضمّنتها خالص عبارات الإحترام والتقدير على حسن الضيافة .

يذكر في نفس السياق ان حافلة الافريقي قد تعرّضت في طريق العودة الى العاصمة الى الرشق بالحجارة مما تسبّب في بعض الاضرار الطفيفة, هذا ولم يقع تحديد هوية الفاعلين لكن الواضح من خلال بعض الشهادات انّها مجموعة من احباء احد الفرق المنافسة.

عاطف الدخيلي وهدية الاخ الاكبر

قام الحارس عاطف الدخيلي خلال الاسبوع الفارط بحركة نبيلة تمثّلت في اهدائه لبعض المستلزمات الرياضة الخاصة بحراس المرمى وذلك لفائدة زملائه في بقية الفروع الاخرى . الدخيلي بقدر العطاء فوق الميدان كان أيضا معطاء خارج الملعب وقدّم صورة للاعب المثالي الذي يعشق ناديه ولا يبخل بمدّ يد المساعدة كلما دعت الحاجة.

بلخيثر جاهز لافتكاك مكانه

انهى اللاعب الجزائري مختار بلخيثر مرحلة الاعداد البدني واستعاد جانبا كبيرا من امكاناته البدنية ومن المنتظر ان يدخله الاطار الفنّي ضمن حساباته بالنسبة للقاء المقبل ضد الملعب القابسي . بلخيثر الذي يتلهّف للعودة الى اجواء المبارايات الرسمية سيكون مطالبا بالعمل أكثر وبتثبيت مكانه على الجهة اليمنى في التشكيلة الاساسية.

عودة جماعية

تسجّل تشكيلة النادي الافريقي هذا الأسبوع عودة جماعية لأبرز المتغيّبين عن مباراة الكأس حيث ينتظر أن يظهر في اللقاء المقبل أمام الملعب القابسي ثلاثي الهجوم صابر خليفة وزهير الذوادي اللذين تعافا من إصابتهما وبلال الخفيفي الذي استوفى عقوبة الانذار الثالث بالإضافة الى المهاجم الايفواري «فيليب اغوسي» الذي منعته قوانين الرابطة من تعزيز صفوف الفريق في لقاء الكأس.

«ابوكو» والعودة المؤجّلة

كان من المفروض ان يعود اليوم اللاعب الغاني «نيكولاس ابوكو» أمس الى تونس بعد ان تمّ فضّ الاشكال مع إدارة ناديه لكن يبدو أن عودته قد تتأجّل بيومين اضافيين باعتبار ان رئيس تشيلسي رفض السماح للاعب بالمغادرة الى حين الانتهاء من إجراءات التحويل البنكي وعلى اعتبار ايضا أنّ الهيئة التسييرية قامت بتحويل المبلغ المالي محور الخلاف (70 الف دولار) يوم الجمعة الفارط ودخوله فعليا الى الحساب الجاري للفريق الغاني لن يتمّ قبل نهار اليوم لذلك يتوقّع ان يكون يوم غد أو بعده هو موعد عودة اللاعب.

مستحقات «كرول» وفريق العلمة

بالكاد ينتهي النادي الافريقي من غلق ملف شائك حتّى يصطدم بملف آخر أكثر تعقيدا ونعني به هذه المرّة ملف المدرب الهولندي «رود كرول» الذي يدين له الفريق بمبلغ مالي يتجاوز المليار والنصف (550 الف يورو ) وسيتعّين على الهيئة التسييرية سداده قبل موفّى الشهر الحالي حتّى لا يقع الفريق تحت طائلة عقوبة «الفيفا» بما أن الهيئة التسييرية فوّتت في آجال الطعن على الحكم الابتدائي.

هيئة الافريقي ستكون مطالبة ايضا في نفس الآجال بسداد مبلغ مماثل لفائدة نادي العلمة الجزائري (400 الف يورو) بعنوان عائدات صفقة انتقال ابراهيم الشنيحي لنادي باب الجديد والأكيد ان هيئة حمودية ستكون امام خيارين لا ثالث لهما، الاوّل هو توفير مستحقات «كرول» ثم البحث بالتوازي مع ذلك على مخرج توافقي مع مسؤولي فريق العلمة لجدولة الدين وعرض فكرة سداده على أقساط مع توفير ضمانات بنكية لأنّه من الصعب في كل الحالات خلاص مبلغ بقيمة 3 مليارات دفعة واحدة.





عبدالوهاب بلحاج