أخبار النادي الصفاقسي .. ثناء على المرزوقي وايدو وتربص قبل مواجهة المتلوي

تنفس احباء النادي الصفاقسي الصعداء بعد الانتصار العريض (4-0)الذي حققه فريقهم على حساب اتحاد بنقردان في نطاق الدور السادس عشر لكأس تونس وقد عبر لنا بعضهم عن ارتياحهم للآداء الطيب الذي قدمه الفريق الذي اثبت من خلاله انه استرجع فاعليته وتوازنه على مستوى الخطوط الثلاثة وما زاد في غبطتهم بروز المهاجم النيجيري الجديد ايدو كينغسلاي الذي اثبت انه قناص ماهر وهو اللاعب الذي طالما بحث عنه النادي الصفاقسي ويعدّ العثور عليه خطوة عملاقة الى الامام ويطالبون ان يواصل الفريق على نفس النسق وان يعودوا من المتلوي يوم السبت القادم بانتصار مقنع ويشفي الغليل.

المرزوقي بخير

اكد هداف البطولة التونسية علاء المرزوقي انه لاعب من طراز رفيع ناهيك انه قدم يوم الاحد الماضي امام بنقردان مباراة من افضل مبارياته وكان وراء الاهداف الثلاثة التي سجلها كل من ايدو في مناسبتين واللواتي في مناسبة فضلا عن الهدف الرابع الذي سجله بنفسه وقد تم اختياره رجل المباراة من طرف احباء النادي الصفاقسي الذين عبروا عن ارتياحهم للمردود الطيب الذي ما انفك يقدمه هذا اللاعب.

ما حز في نفوس الاحباء الاصابة التي تعرض لها المرزوقي على مستوى الرأس بحجارة مجهول عندما كان على خط التماس بملعب بنقردان ومن حسن حظه انه لم يصب بأذى ولم تسبب له الاصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس في أي مضاعفات وقد تبيّن بعد الكشوفات أن الاصابة خفيفة.

الزواغي في صحة جيدة

خير المدرب لسعد الدريدي عدم التعويل على الظهير الايسر اشرف الزواغي في مباراة بنقردان وذلك تجنبا للمضاعفات بعد ان احس المعني بالأمر بآلام خفيفة وقد أكد لنا طبيب الجمعية الدكتور حمادي قوبعة انه لا خوف على الزواغي باعتبار ان اصابته خفيفة ولا تكتسي اي خطورة وبإمكانه استئناف التمارين بدون قلق وبالتالي سيكون جاهزا لمباراة السبت القادم امام نجم المتلوي.

تربص في توزر

لئن كان التربص الذي اجراه النادي الصفاقسي في جرجيس قبل مباراة بنقردان ناجحا على جميع المستويات فإن الفريق سيدخل ابتداء من اليوم في تربص آخر لكن هذه المرة في توزر يتواصل الى يوم السبت القادم موعد مباراته امام نجم المتلوي وسيشارك في التربص كل اللاعبين تقريبا اي ما لا يقل عن 24 لاعبا.

نورالدين البكوش