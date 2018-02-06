أخبار النادي الصفاقسي .. ثناء على المرزوقي وايدو وتربص قبل مواجهة المتلوي

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تنفس احباء النادي الصفاقسي الصعداء بعد الانتصار العريض (4-0)الذي حققه فريقهم على حساب اتحاد بنقردان في نطاق الدور السادس عشر لكأس تونس وقد عبر لنا بعضهم عن ارتياحهم للآداء الطيب الذي قدمه الفريق الذي اثبت من خلاله انه استرجع فاعليته وتوازنه على مستوى الخطوط الثلاثة وما زاد في غبطتهم بروز المهاجم النيجيري الجديد ايدو كينغسلاي الذي اثبت انه قناص ماهر وهو اللاعب الذي طالما بحث عنه النادي الصفاقسي ويعدّ العثور عليه خطوة عملاقة الى الامام ويطالبون ان يواصل الفريق على نفس النسق وان يعودوا من المتلوي يوم السبت القادم بانتصار مقنع ويشفي الغليل.
المرزوقي بخير
اكد هداف البطولة التونسية علاء المرزوقي انه لاعب من طراز رفيع ناهيك انه قدم يوم الاحد الماضي امام بنقردان مباراة من افضل مبارياته وكان وراء الاهداف الثلاثة التي سجلها كل من ايدو في مناسبتين واللواتي في مناسبة فضلا عن الهدف الرابع الذي سجله بنفسه وقد تم اختياره رجل المباراة من طرف احباء النادي الصفاقسي الذين عبروا عن ارتياحهم للمردود الطيب الذي ما انفك يقدمه هذا اللاعب.
ما حز في نفوس الاحباء الاصابة التي تعرض لها المرزوقي على مستوى الرأس بحجارة مجهول عندما كان على خط التماس بملعب بنقردان ومن حسن حظه انه لم يصب بأذى ولم تسبب له الاصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس في أي مضاعفات وقد تبيّن بعد الكشوفات أن الاصابة خفيفة.
الزواغي في صحة جيدة
خير المدرب لسعد الدريدي عدم التعويل على الظهير الايسر اشرف الزواغي في مباراة بنقردان وذلك تجنبا للمضاعفات بعد ان احس المعني بالأمر بآلام خفيفة وقد أكد لنا طبيب الجمعية الدكتور حمادي قوبعة انه لا خوف على الزواغي باعتبار ان اصابته خفيفة ولا تكتسي اي خطورة وبإمكانه استئناف التمارين بدون قلق وبالتالي سيكون جاهزا لمباراة السبت القادم امام نجم المتلوي.
تربص في توزر
لئن كان التربص الذي اجراه النادي الصفاقسي في جرجيس قبل مباراة بنقردان ناجحا على جميع المستويات فإن الفريق سيدخل ابتداء من اليوم في تربص آخر لكن هذه المرة في توزر يتواصل الى يوم السبت القادم موعد مباراته امام نجم المتلوي وسيشارك في التربص كل اللاعبين تقريبا اي ما لا يقل عن 24 لاعبا.
تنفس احباء النادي الصفاقسي الصعداء بعد الانتصار العريض (4-0)الذي حققه فريقهم على حساب اتحاد بنقردان في نطاق الدور السادس عشر لكأس تونس وقد عبر لنا بعضهم عن ارتياحهم للآداء الطيب الذي قدمه الفريق الذي اثبت من خلاله انه استرجع فاعليته وتوازنه على مستوى الخطوط الثلاثة وما زاد في غبطتهم بروز المهاجم النيجيري الجديد ايدو كينغسلاي الذي اثبت انه قناص ماهر وهو اللاعب الذي طالما بحث عنه النادي الصفاقسي ويعدّ العثور عليه خطوة عملاقة الى الامام ويطالبون ان يواصل الفريق على نفس النسق وان يعودوا من المتلوي يوم السبت القادم بانتصار مقنع ويشفي الغليل.
المرزوقي بخير
اكد هداف البطولة التونسية علاء المرزوقي انه لاعب من طراز رفيع ناهيك انه قدم يوم الاحد الماضي امام بنقردان مباراة من افضل مبارياته وكان وراء الاهداف الثلاثة التي سجلها كل من ايدو في مناسبتين واللواتي في مناسبة فضلا عن الهدف الرابع الذي سجله بنفسه وقد تم اختياره رجل المباراة من طرف احباء النادي الصفاقسي الذين عبروا عن ارتياحهم للمردود الطيب الذي ما انفك يقدمه هذا اللاعب.
ما حز في نفوس الاحباء الاصابة التي تعرض لها المرزوقي على مستوى الرأس بحجارة مجهول عندما كان على خط التماس بملعب بنقردان ومن حسن حظه انه لم يصب بأذى ولم تسبب له الاصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس في أي مضاعفات وقد تبيّن بعد الكشوفات أن الاصابة خفيفة.
الزواغي في صحة جيدة
خير المدرب لسعد الدريدي عدم التعويل على الظهير الايسر اشرف الزواغي في مباراة بنقردان وذلك تجنبا للمضاعفات بعد ان احس المعني بالأمر بآلام خفيفة وقد أكد لنا طبيب الجمعية الدكتور حمادي قوبعة انه لا خوف على الزواغي باعتبار ان اصابته خفيفة ولا تكتسي اي خطورة وبإمكانه استئناف التمارين بدون قلق وبالتالي سيكون جاهزا لمباراة السبت القادم امام نجم المتلوي.
تربص في توزر
لئن كان التربص الذي اجراه النادي الصفاقسي في جرجيس قبل مباراة بنقردان ناجحا على جميع المستويات فإن الفريق سيدخل ابتداء من اليوم في تربص آخر لكن هذه المرة في توزر يتواصل الى يوم السبت القادم موعد مباراته امام نجم المتلوي وسيشارك في التربص كل اللاعبين تقريبا اي ما لا يقل عن 24 لاعبا.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018