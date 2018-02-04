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أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث تسرب غاز "الكلور" من محطة مياه شرب مجاورة لها.
وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية آمال عبد الظاهر: إن "تسرب الكلور من محطة مياه شرب بمنطقة السيوف، أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له، وجرى إخلاء مجمع المدارس بالكامل، خوفا من حدوث اختناقات بين التلاميذ".
وأكدت عبد الظاهر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أن الحادث وقع في المنطقة ذاتها العام الماضي.
وتابعت عبد الظاهر، أنه جرى التعامل الفوري مع التسرب وإخلاء المدارس، وأن مدير الأمن ومسؤولو مديرية التربية والتعليم وسيارات الإسعاف انتقلوا إلى موقع الحادث، للإشراف على الاجراءات المتخذة.
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث تسرب غاز "الكلور" من محطة مياه شرب مجاورة لها.
وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية آمال عبد الظاهر: إن "تسرب الكلور من محطة مياه شرب بمنطقة السيوف، أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له، وجرى إخلاء مجمع المدارس بالكامل، خوفا من حدوث اختناقات بين التلاميذ".
وأكدت عبد الظاهر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أن الحادث وقع في المنطقة ذاتها العام الماضي.
وتابعت عبد الظاهر، أنه جرى التعامل الفوري مع التسرب وإخلاء المدارس، وأن مدير الأمن ومسؤولو مديرية التربية والتعليم وسيارات الإسعاف انتقلوا إلى موقع الحادث، للإشراف على الاجراءات المتخذة.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018