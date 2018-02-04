مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح

قرّر اليوم الإثنين العاملون بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم الخميس 8 فيفري إلى حين إيجاد حلول للاحتجاجات الأخيرة بمدن الحوض المنجمي والأزمة التي لحقت بالشركة، حسب ما ورد بلائحة الإضراب.

ويذكر ان مدن الحوض المنجمي تشهد منذ مدة شللا تاما في انتاج الفسفاط ونقله بسبب سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات التي اثرت على المجمعين الكيميائيين بكلمن قابس والمظيلة اللذان توقفا ايضا عن العمل.