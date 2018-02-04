كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلنت اللجنة المركزية للمسابقات التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة ان عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس تونس للاكابر والكبريات ستجرى يوم الاحد 11 فيفري الجاري بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر اذاعة الشباب.

والاندية المتاهلة في صنف الاكابر هي النجم الرادسي حامل اللقب والنجم الساحلي وشبيبة المنازه والدالية الرياضية بقرمبالية وشبيبة القيروان والزهراء الرياضية والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري.

اما الفرق المترشحة في صنف الكبريات فهي نادي شرطة المرور حامل اللقب والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي وامل الوطن القبلي والملعب التونسي والجمعية النسائية بجمال والهلال الرياضي والجمعية النسائية ببنزرت.