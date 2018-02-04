محمد الناصر يستقبل سمير ماجول

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استقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد ظهر اليوم الاثنيبن بقصر باردو السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وتناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بالبلاد وأهميّة تضافر الجهود لدفع النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنهوض بالتنمية في الجهات.

وتقدّم رئيس المجلس بتهانيه لمنظمة الأعراف ولرئيسها اثر نجاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وانتخابه على رأس المنظمة، مشيدا بدور الاتحاد في تحقيق السلم الاجتماعي ودعم المسار الاقتصادي الوطني.

من جانبه أكّد رئيس منظمة الاعراف التزام قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومختلف هياكله في دعم المسار الديمقراطي بالبلاد والاضطلاع بدورهم التاريخي في تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.