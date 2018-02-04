علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ابتكر علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا عقارا جديدا من المسكنات الرذاذية غير الضارة، يقمع الألم بسرعة كبيرة.

وتوصل العلماء إلى تركيبة بخاخ أنفي يسكن الألم، ويتكون من ببتيد "لو-إنكيفالين"، حيث يصل إلى الدماغ مباشرة عبر الممرات الأنفية ولا يؤدي إلى التعوّد الذي تسببه عادة مسكنات الألم الأفيونية.

مسكن شائع قد يرتبط بإصابة الرجال بالعقم!مسكن شائع قد يرتبط بإصابة الرجال بالعقم!

ويؤكد العلماء أن ببتيد "لو-إنكيفالين" يتميز بفعاليته في البخاخ أكثر من الكبسولات التقليدية التي يذهب مفعولها في الدم قبل الوصول إلى مراكز الإحساس بالألم في الدماغ.

وأظهر البخاخ الجديد نتائج إيجابية بعد تجربته على القوارض ووصوله السريع إلى الدماغ وتسكينه للآلام.

ويخطط العلماء في الفترة القادمة لاختبارات سريرية على البشر لهذا البخاخ الذي سيشكل قفزة نوعية في السيطرة على الألم لدى المرضى وخاصة مرضى السرطان.

وكالات