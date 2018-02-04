علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام

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ابتكر علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا عقارا جديدا من المسكنات الرذاذية غير الضارة، يقمع الألم بسرعة كبيرة.
وتوصل العلماء إلى تركيبة بخاخ أنفي يسكن الألم، ويتكون من ببتيد "لو-إنكيفالين"، حيث يصل إلى الدماغ مباشرة عبر الممرات الأنفية ولا يؤدي إلى التعوّد الذي تسببه عادة مسكنات الألم الأفيونية.
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ويؤكد العلماء أن ببتيد "لو-إنكيفالين" يتميز بفعاليته في البخاخ أكثر من الكبسولات التقليدية التي يذهب مفعولها في الدم قبل الوصول إلى مراكز الإحساس بالألم في الدماغ.
وأظهر البخاخ الجديد نتائج إيجابية بعد تجربته على القوارض ووصوله السريع إلى الدماغ وتسكينه للآلام.
ويخطط العلماء في الفترة القادمة لاختبارات سريرية على البشر لهذا البخاخ الذي سيشكل قفزة نوعية في السيطرة على الألم لدى المرضى وخاصة مرضى السرطان.
ابتكر علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا عقارا جديدا من المسكنات الرذاذية غير الضارة، يقمع الألم بسرعة كبيرة.
وتوصل العلماء إلى تركيبة بخاخ أنفي يسكن الألم، ويتكون من ببتيد "لو-إنكيفالين"، حيث يصل إلى الدماغ مباشرة عبر الممرات الأنفية ولا يؤدي إلى التعوّد الذي تسببه عادة مسكنات الألم الأفيونية.
مسكن شائع قد يرتبط بإصابة الرجال بالعقم!مسكن شائع قد يرتبط بإصابة الرجال بالعقم!
ويؤكد العلماء أن ببتيد "لو-إنكيفالين" يتميز بفعاليته في البخاخ أكثر من الكبسولات التقليدية التي يذهب مفعولها في الدم قبل الوصول إلى مراكز الإحساس بالألم في الدماغ.
وأظهر البخاخ الجديد نتائج إيجابية بعد تجربته على القوارض ووصوله السريع إلى الدماغ وتسكينه للآلام.
ويخطط العلماء في الفترة القادمة لاختبارات سريرية على البشر لهذا البخاخ الذي سيشكل قفزة نوعية في السيطرة على الألم لدى المرضى وخاصة مرضى السرطان.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018