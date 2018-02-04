بسبب تصرفات لا علاقة لها بالنشاط النقابي: نقابة قوات الأمن الداخلي تشطب أسماء 4 نقابيين

قالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بلاغ لها اليوم انه تقرر شطب 4 نقابيين من النشاط وهم كلّ من كمال الرحيلي والحسين الكثيري وحمدة بوقلة ورضوان العياري.

وأوضحت في ذات بلاغ أنّ هذا القرار يأتي على خلفيّة حيادهم عن مبادئ العمل النقابي وعدم التزامهم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وتكرار تجاوزاتهم بإتيان تصرفات لا أخلاقية ولا علاقة لها بالنشاط النقابي.