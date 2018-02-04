هيئة الرقابة الإدارية والمالية تنشر قريبا تقريرها حول الأخطاء المتداولة في مجال التصرف العمومي

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ستقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، قريبا، بنشر تقريرها السنوي الذي يتضمن "الأخطاء الأكثر تداولا في مجال التصرف العمومي".

وأوضحت الهيئة أن التقرير سيحدد 10 أخطاء لكل مجال من مجالات التصرف في إسناد العطل وشهائد المرض بالوظيفة العمومية والتصرف في أسطول السيارات والوضع على الذمة".

وأشارت الهيئة، في بلاغ لها، إلى حرصها على إدراج توصيات في تقريرها "لتلافي الأخطاء المتداولة والحد منها باعتبارها تكبد المجموعة الوطنية أموالا هامة".

ويذكر أن الهيئة عقدت اجتماعا لتقديم آخر نتائج تنفيذ التوصيات في مجال الأملاك المصادرة وضمن مسار العملية النموذجية لمتابعة القرب التي أطلقتها منذ أشهر.

وات