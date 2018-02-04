هيئة الرقابة الإدارية والمالية تنشر قريبا تقريرها حول الأخطاء المتداولة في مجال التصرف العمومي

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ستقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، قريبا، بنشر تقريرها السنوي الذي يتضمن "الأخطاء الأكثر تداولا في مجال التصرف العمومي".
وأوضحت الهيئة أن التقرير سيحدد 10 أخطاء لكل مجال من مجالات التصرف في إسناد العطل وشهائد المرض بالوظيفة العمومية والتصرف في أسطول السيارات والوضع على الذمة".
وأشارت الهيئة، في بلاغ لها، إلى حرصها على إدراج توصيات في تقريرها "لتلافي الأخطاء المتداولة والحد منها باعتبارها تكبد المجموعة الوطنية أموالا هامة".
ويذكر أن الهيئة عقدت اجتماعا لتقديم آخر نتائج تنفيذ التوصيات في مجال الأملاك المصادرة وضمن مسار العملية النموذجية لمتابعة القرب التي أطلقتها منذ أشهر.
ستقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، قريبا، بنشر تقريرها السنوي الذي يتضمن "الأخطاء الأكثر تداولا في مجال التصرف العمومي".
وأوضحت الهيئة أن التقرير سيحدد 10 أخطاء لكل مجال من مجالات التصرف في إسناد العطل وشهائد المرض بالوظيفة العمومية والتصرف في أسطول السيارات والوضع على الذمة".
وأشارت الهيئة، في بلاغ لها، إلى حرصها على إدراج توصيات في تقريرها "لتلافي الأخطاء المتداولة والحد منها باعتبارها تكبد المجموعة الوطنية أموالا هامة".
ويذكر أن الهيئة عقدت اجتماعا لتقديم آخر نتائج تنفيذ التوصيات في مجال الأملاك المصادرة وضمن مسار العملية النموذجية لمتابعة القرب التي أطلقتها منذ أشهر.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018