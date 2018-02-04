بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري: رئاسة الحكومة تفسر التحسن بتطبيق أحكام قانون المالية 2018

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قدمت رئاسة الحكومة، إثر مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018، مؤشرات عن ظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري لكامل شهر جانفي 2018. وفسرت رئاسة الحكومة ظهور بوادر التحسن بعد دخول، حيز التطبيق، الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير، التي جاءت في إطار القانون ذاته.
وشهدت المبادلات التجارية خلال جانفي 2018 فيما يتعلق بالصادرات زيادة بنسبة 39 بالمائة فيما إرتفعت الواردات، خلال الفترة ذاتها، ب25،5 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2017. وتحسن، تبعا لذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات ب7 نقاط ليصل إلى 71،8 بالمائة في جانفي 2018 مقابل 64،8 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصاءات صدرت عن رئاسة الحكومة.
وأشارت ذات الإحصاءات إلى تضاعف صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية خلال جانفي 2018 مقارنة بجانفي 2017 لتقدر قيمتها ب507 مليون دينار. فيما تطورت صادرات النسيج والملابس والأحذية بنسبة 27 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 بالمائة.
وشهدت بدورها المداخيل السياحية في جانفي 2018 إرتفاعا قدرت نسبته ب15،7 بالمائة مقارنة ب2017 لتصل الى مستوى 151،7 مليون دينار مقابل 131،1 مليون دينار.
يذكر أن العجز التجاري في تونس تعمق ليصل إلى 5،2 مليار أورو( ما يعادل 15،592 مليار دينار) لكامل 2017، ويعد هذا المستوى قياسيا، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة ب68،8 بالمائة مقابل 69،8 بالمائة في 2016 فيما قدرت قيمة العجز ب4،2 مليار أورو.
قدمت رئاسة الحكومة، إثر مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018، مؤشرات عن ظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري لكامل شهر جانفي 2018. وفسرت رئاسة الحكومة ظهور بوادر التحسن بعد دخول، حيز التطبيق، الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير، التي جاءت في إطار القانون ذاته.
وشهدت المبادلات التجارية خلال جانفي 2018 فيما يتعلق بالصادرات زيادة بنسبة 39 بالمائة فيما إرتفعت الواردات، خلال الفترة ذاتها، ب25،5 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2017. وتحسن، تبعا لذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات ب7 نقاط ليصل إلى 71،8 بالمائة في جانفي 2018 مقابل 64،8 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصاءات صدرت عن رئاسة الحكومة.
وأشارت ذات الإحصاءات إلى تضاعف صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية خلال جانفي 2018 مقارنة بجانفي 2017 لتقدر قيمتها ب507 مليون دينار. فيما تطورت صادرات النسيج والملابس والأحذية بنسبة 27 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 بالمائة.
وشهدت بدورها المداخيل السياحية في جانفي 2018 إرتفاعا قدرت نسبته ب15،7 بالمائة مقارنة ب2017 لتصل الى مستوى 151،7 مليون دينار مقابل 131،1 مليون دينار.
يذكر أن العجز التجاري في تونس تعمق ليصل إلى 5،2 مليار أورو( ما يعادل 15،592 مليار دينار) لكامل 2017، ويعد هذا المستوى قياسيا، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة ب68،8 بالمائة مقابل 69،8 بالمائة في 2016 فيما قدرت قيمة العجز ب4،2 مليار أورو.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018