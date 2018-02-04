الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري: رئاسة الحكومة تفسر التحسن بتطبيق أحكام قانون المالية 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
الأولى
بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري: رئاسة الحكومة تفسر التحسن بتطبيق أحكام قانون المالية 2018
05 فيفري 2018 | 18:35

قدمت رئاسة الحكومة، إثر مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018، مؤشرات عن ظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري لكامل شهر جانفي 2018. وفسرت رئاسة الحكومة ظهور بوادر التحسن بعد دخول، حيز التطبيق، الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير، التي جاءت في إطار القانون ذاته.

وشهدت المبادلات التجارية خلال جانفي 2018 فيما يتعلق بالصادرات زيادة بنسبة 39 بالمائة فيما إرتفعت الواردات، خلال الفترة ذاتها، ب25،5 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2017. وتحسن، تبعا لذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات ب7 نقاط ليصل إلى 71،8 بالمائة في جانفي 2018 مقابل 64،8 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصاءات صدرت عن رئاسة الحكومة.

وأشارت ذات الإحصاءات إلى تضاعف صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية خلال جانفي 2018 مقارنة بجانفي 2017 لتقدر قيمتها ب507 مليون دينار. فيما تطورت صادرات النسيج والملابس والأحذية بنسبة 27 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 بالمائة.

وشهدت بدورها المداخيل السياحية في جانفي 2018 إرتفاعا قدرت نسبته ب15،7 بالمائة مقارنة ب2017 لتصل الى مستوى 151،7 مليون دينار مقابل 131،1 مليون دينار.

   يذكر أن العجز التجاري في تونس تعمق ليصل إلى 5،2 مليار أورو( ما يعادل 15،592 مليار دينار) لكامل 2017، ويعد هذا المستوى قياسيا، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة ب68،8 بالمائة مقابل 69،8 بالمائة في 2016 فيما قدرت قيمة العجز ب4،2 مليار أورو.

 

وات
تقرؤون أيضا
جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:27
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني: أصدرت اليوم الاثنين 5 فيفري 2018 النقابة الأساسية للصحة...
المزيد >>
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018 السّاعة 21:15
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان له اليوم رفضه ''للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج...
المزيد >>
مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث...
المزيد >>
مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح
05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
قرّر اليوم الإثنين العاملون بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري: رئاسة الحكومة تفسر التحسن بتطبيق أحكام قانون المالية 2018
05 فيفري 2018 | 18:35

قدمت رئاسة الحكومة، إثر مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018، مؤشرات عن ظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري لكامل شهر جانفي 2018. وفسرت رئاسة الحكومة ظهور بوادر التحسن بعد دخول، حيز التطبيق، الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير، التي جاءت في إطار القانون ذاته.

وشهدت المبادلات التجارية خلال جانفي 2018 فيما يتعلق بالصادرات زيادة بنسبة 39 بالمائة فيما إرتفعت الواردات، خلال الفترة ذاتها، ب25،5 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2017. وتحسن، تبعا لذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات ب7 نقاط ليصل إلى 71،8 بالمائة في جانفي 2018 مقابل 64،8 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصاءات صدرت عن رئاسة الحكومة.

وأشارت ذات الإحصاءات إلى تضاعف صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية خلال جانفي 2018 مقارنة بجانفي 2017 لتقدر قيمتها ب507 مليون دينار. فيما تطورت صادرات النسيج والملابس والأحذية بنسبة 27 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 بالمائة.

وشهدت بدورها المداخيل السياحية في جانفي 2018 إرتفاعا قدرت نسبته ب15،7 بالمائة مقارنة ب2017 لتصل الى مستوى 151،7 مليون دينار مقابل 131،1 مليون دينار.

   يذكر أن العجز التجاري في تونس تعمق ليصل إلى 5،2 مليار أورو( ما يعادل 15،592 مليار دينار) لكامل 2017، ويعد هذا المستوى قياسيا، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة ب68،8 بالمائة مقابل 69،8 بالمائة في 2016 فيما قدرت قيمة العجز ب4،2 مليار أورو.

 

وات
تقرؤون أيضا
جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:27
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني: أصدرت اليوم الاثنين 5 فيفري 2018 النقابة الأساسية للصحة...
المزيد >>
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018 السّاعة 21:15
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان له اليوم رفضه ''للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج...
المزيد >>
مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث...
المزيد >>
مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح
05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
قرّر اليوم الإثنين العاملون بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصلّ
لماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار! جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة...
﻿