في مركز إيواء المهاجرين بمدينة غريان الليبية: المهاجرون يواجهون المآسي بالفن والرياضة

طرابلس- الشروق اون لاين - هندة المنصري:

بعد المعارك الضارية التي جدت بين الجيش الليبي وعناصر من المهربين في مدينة صبراته في شهر سبتمبر 2017 انكشف العدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم احتجازهم لدى عصابات مهربي البشر وايهامهم بالإبحار نحو ايطاليا بعد دفعهم المبالغ مقابل ذلك.

لكن لم يجد المهاجرون سوى السراب والخيبة ,فيهم من قتل أثناء المعارك لانهم كانوا دروعا بشرية لدى المهربين وآلاف تم انقاذهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمجتمع المدني والهلال الأحمر وغيره من الجمعيات الخيرية والمدنية. وتم إيوائهم في مراكز خاصة وأهمها "مركز إيواء الحمراء بمدينة غريان الذي تكفل بتلك الأعداد رغم محدودية عدد الحراس وافرد الشرطة والبناءات التحتية .وهماك اطباء تجندوا لخدمة المهاجرين الذين يصرون وهم في مركز الإيواء على الوصول إلى أوروبا وإيطاليا. وعبر المهاجرون عن آلامهم عند عبورهم الصحراء ودفع الأموال للوصول إلى ليبيا ومتاعب البحر وغرق العديد منهم ,لكن رغم ذلك لا يودون الرجوع إلى بلدانهم كما عبروا عن إستيائهم من إستغلالهم بعد ان قيل عنهم انهم أصبحوا عبيدا يباعون في سوق النخاسة في ليبيا.

وداخل مخيم "مركز إيواء الحمراء بمدينة غريان" قام بعض المهاجرين بالرقص على انغام الموسيقى لمدة ساعات لم يرتاحوا بل تواصل الرقص والغناء الإفريقي بكل اللغات والأهازيج لأن المهاجرون من كل الدول الإفريقة توحدوا رغم آلامهم فكانت لوحات رائعة كانت الحركات متواصلة ولم يحسوا بالإجهاد والتعب وهذه ملاحظة بأنهم لا يعانون من سوء المعاملة أو التعذيب لأن المتعب لا يستطيع الوقوف على قدميه لكن الذي لاحظناه رقص وغناء لساعات لا يخيب الحدس ثم كان موعد الغداء الذي يعد بطريقة صحية ومنظمة .

وفي الفترة المسائية تمت مباراة رياضية بين فريق من المهاجرين وفريق النادي الأهلي الليبي قدموا من طرابلس كان اللعب ممتازا ومشوقا يخيل للناظر أنه بين فريق قدم من إفريقيا لتمثيل دولته لأن أناقة الزي وطريقة اللعب والمناورة وحتى الجمهور الذي كان يشجع ,من المهاجرين الذين يصفقون ويشجعون فريقهم على الأنغام الإفريقية التي ملأت أرجاء الملعب إنتهت المباراة بفوز الفريق" الأصفر" أي المهاجرون على الفريق الأهلي ورفع الكأس الذي سلمه المسؤولين للفريق الفائز, عمت الفرحة في الملعب مع أجواء الحماسة والانتصار ورفع المسؤول الأمني على الأعناق فرحة وبهجة.

وفي نفس المكان عبر وزير السياحة بحكومة الوفاق الليبية خضير بشير مالك "عن إرتياحه للتنظيم والخدمات الطيبة التي يحظى بها المهاجرون في مركز الإيواء وشاركهم الغداء وقرع معهم طبولهم الإفريقية ولكنه تكلم بمرارة عما لحق ليبيا جراء الدعاية الإعلامية الغربية بوصفها ليبيا "سوقا للعبيد". ووصفهم الوزير بصناع العنصرية وتغذيتها وذكّرهم بأن ليبيا كانت السباقة في إنشاء الإتحاد الإفريقي وأول بلد وفر للأفارقة مواطن شغل وآلاف منهم كبروا وترعرعوا ووصلوا حتى للجيل الثالث ولم يلعنوا ليبيا يوما ,لكن من لم يستطع الدخول ونهب خيرات ليبيا من الدول التي تدعي الديمقراطية أفسدت واشعلت في البلاد أزمات وتسليح ومؤامرات .

بعد ان استنفذت كل المؤامرات ضد ليبيا فتحاول بعض الاطراف الخارجية إحباط الليبيين بهذه القضية المفزعة(بيع العبيد) التي لا يفعلها عاقل بل تسربت الجريمة والسلاح بنفس اليد والعقل المدبر عن بعد مثلما تسلل آلاف من الدواعش على الأراضي الليبية لإرباك المنطقة كلها ليسكن الخوف والتأهب بدل البناء والرقي ولم يتفطنوا أن ليبيا هي المفتاح للسلم والأمان والخير من بحرها إلى صحرائها

لقد ارادت تلك الاطراف الخارجية صنع الشلل حتى في الدول المجاورة ..هكذا تحاك المؤامرات لكن لم تعد ليبيا وحدها الان فجيراننا في الجغرافيا وإخوتنا في التاريخ تفطنوا للخدعة والتئم الجرح, ونحن هنا في مدينة "غريان "بجبالها وزيتونها وكهوفها لا تستطيع أن تناديها سوى يا أخت "تالة والكاف وسليانة هذه المدن التي اعرفها وأشتم فيها زيتون غريان كلما مررت بها منذ الصغر .لم تنطل الأكاذيب على العاقل وسوف تندمل الجراح ومن هذا المكان الذي تقرع فيه الطبول الإفريقية والنغمات الليبية ستبدأ حكاية نهوض ليبيا بفضل أولادها وجيرانها .

انتهت الاحتفالية لكنني لم أنس ذلك الطفل "إيبو" الذي شد معطفي بقوة ولحقني للحافلة ,فقد والدته أمام عينيه في صبراته عند الإشتباكات مع المهربين كانت نظراته تودعنا ,مشهد أبكى كل المراسلين وبقيت صورته تحكي قصص حب الحياة والمغامرة حتى الموت.