جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي

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أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا حول ملف تجنيس الإيفواري فوسيني كوليبالي لاعب الترجي الرياضي.
ونفت الجامعة أن تكون وزارة العدل قد رفضت منح الجنسية التونسية لكوليبالي وجاء في بيان جامعة كرة القدم ما يلي: "توضح الجامعة التونسية لكرة القدم أنه عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية فإن وزارة العدل لم ترفض تجنيس كوليبالي".
وأضاف: "الجامعة التونسية هي التي تخلت تلقائيا عن ملف التجنيس من خلال مراسلة تشرفنا من خلالها بإعلام وزارة العدل بأن اللاعب المذكور لن تتم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".
وأكمل البيان: "بالتالي لا ترى الجامعة من وجهة نظرها الرياضية أنه بإمكان اللاعب تقديم خدمات جليلة للمنتخب الوطني في الوقت الحالي".
وتجدر الإشارة إلى أن مدرب منتخب تونس نبيل معلول أشرك كوليبالي في تربص الدوحة، ما أثار الجدل ضد المدرب الذي تعرض لانتقادات لاذعة بخصوص إشراك لاعب لا يحمل الجنسية التونسية.
أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا حول ملف تجنيس الإيفواري فوسيني كوليبالي لاعب الترجي الرياضي.
ونفت الجامعة أن تكون وزارة العدل قد رفضت منح الجنسية التونسية لكوليبالي وجاء في بيان جامعة كرة القدم ما يلي: "توضح الجامعة التونسية لكرة القدم أنه عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية فإن وزارة العدل لم ترفض تجنيس كوليبالي".
وأضاف: "الجامعة التونسية هي التي تخلت تلقائيا عن ملف التجنيس من خلال مراسلة تشرفنا من خلالها بإعلام وزارة العدل بأن اللاعب المذكور لن تتم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".
وأكمل البيان: "بالتالي لا ترى الجامعة من وجهة نظرها الرياضية أنه بإمكان اللاعب تقديم خدمات جليلة للمنتخب الوطني في الوقت الحالي".
وتجدر الإشارة إلى أن مدرب منتخب تونس نبيل معلول أشرك كوليبالي في تربص الدوحة، ما أثار الجدل ضد المدرب الذي تعرض لانتقادات لاذعة بخصوص إشراك لاعب لا يحمل الجنسية التونسية.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018