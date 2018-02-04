جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا حول ملف تجنيس الإيفواري فوسيني كوليبالي لاعب الترجي الرياضي.

ونفت الجامعة أن تكون وزارة العدل قد رفضت منح الجنسية التونسية لكوليبالي وجاء في بيان جامعة كرة القدم ما يلي: "توضح الجامعة التونسية لكرة القدم أنه عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية فإن وزارة العدل لم ترفض تجنيس كوليبالي".

وأضاف: "الجامعة التونسية هي التي تخلت تلقائيا عن ملف التجنيس من خلال مراسلة تشرفنا من خلالها بإعلام وزارة العدل بأن اللاعب المذكور لن تتم دعوته لتعزيز صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

وأكمل البيان: "بالتالي لا ترى الجامعة من وجهة نظرها الرياضية أنه بإمكان اللاعب تقديم خدمات جليلة للمنتخب الوطني في الوقت الحالي".

وتجدر الإشارة إلى أن مدرب منتخب تونس نبيل معلول أشرك كوليبالي في تربص الدوحة، ما أثار الجدل ضد المدرب الذي تعرض لانتقادات لاذعة بخصوص إشراك لاعب لا يحمل الجنسية التونسية.