هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها

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أكدت هولندا الاثنين رسميا سحب سفيرها من تركيا، ورفضها إرسال أنقرة سفيرا إلى البلاد بسبب فشل تحسين العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعدما منعت العام الماضي وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام.
أعلنت هولندا الاثنين سحب سفيرها رسميا من تركيا ورفضها إتاحة أنقرة إرسال سفير إلى البلاد بسبب صعوبة تحسين العلاقات بين البلدين التي تردت إلى أدنى مستوى.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وهولندا السنة الماضية حين منع مسؤولون هولنديون وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام عشية استفتاء حول الإصلاحات الدستورية في تركيا.
وقال وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا في بيان إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات".
وتابع أن الحكومة الهولندية قررت "رسميا سحب سفير هولندا من أنقرة الذي لم يزر تركيا منذ مارس 2017".
وتابع "طالما أن هولندا ليس لديها سفير في تركيا، فإنها لن تمنح إذنا لتسلم سفير تركي جديد مهامه في هولندا".
ووصلت العلاقات الهولندية-التركية إلى أدنى مستوياتها بعدما طردت هولندا وزيرة شؤون الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا في مارس الماضي، بعد تحديها حظرا حكوميا هولنديا على حضور تجمع لدعم الإصلاحات الدستورية التي طرحت في استفتاء في تركيا في أفريل وسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
واندلعت مظاهرات في روتردام عند مواكبتها خارج البلاد دون أن تتمكن من إلقاء كلمة خلال التجمع.
ثم عمدت شرطة مكافحة الشغب إلى تفريق تظاهرة عبر فيها المشاركون عن غضبهم، مستخدمة خراطيم المياه.وأثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء مارك روتي ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة إلى تركيا.
أكدت هولندا الاثنين رسميا سحب سفيرها من تركيا، ورفضها إرسال أنقرة سفيرا إلى البلاد بسبب فشل تحسين العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعدما منعت العام الماضي وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام.
أعلنت هولندا الاثنين سحب سفيرها رسميا من تركيا ورفضها إتاحة أنقرة إرسال سفير إلى البلاد بسبب صعوبة تحسين العلاقات بين البلدين التي تردت إلى أدنى مستوى.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وهولندا السنة الماضية حين منع مسؤولون هولنديون وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام عشية استفتاء حول الإصلاحات الدستورية في تركيا.
وقال وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا في بيان إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات".
وتابع أن الحكومة الهولندية قررت "رسميا سحب سفير هولندا من أنقرة الذي لم يزر تركيا منذ مارس 2017".
وتابع "طالما أن هولندا ليس لديها سفير في تركيا، فإنها لن تمنح إذنا لتسلم سفير تركي جديد مهامه في هولندا".
ووصلت العلاقات الهولندية-التركية إلى أدنى مستوياتها بعدما طردت هولندا وزيرة شؤون الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا في مارس الماضي، بعد تحديها حظرا حكوميا هولنديا على حضور تجمع لدعم الإصلاحات الدستورية التي طرحت في استفتاء في تركيا في أفريل وسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
واندلعت مظاهرات في روتردام عند مواكبتها خارج البلاد دون أن تتمكن من إلقاء كلمة خلال التجمع.
ثم عمدت شرطة مكافحة الشغب إلى تفريق تظاهرة عبر فيها المشاركون عن غضبهم، مستخدمة خراطيم المياه.وأثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء مارك روتي ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة إلى تركيا.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018