هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها

أكدت هولندا الاثنين رسميا سحب سفيرها من تركيا، ورفضها إرسال أنقرة سفيرا إلى البلاد بسبب فشل تحسين العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعدما منعت العام الماضي وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام.

أعلنت هولندا الاثنين سحب سفيرها رسميا من تركيا ورفضها إتاحة أنقرة إرسال سفير إلى البلاد بسبب صعوبة تحسين العلاقات بين البلدين التي تردت إلى أدنى مستوى.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وهولندا السنة الماضية حين منع مسؤولون هولنديون وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام عشية استفتاء حول الإصلاحات الدستورية في تركيا.

وقال وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا في بيان إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات".

وتابع أن الحكومة الهولندية قررت "رسميا سحب سفير هولندا من أنقرة الذي لم يزر تركيا منذ مارس 2017".

وتابع "طالما أن هولندا ليس لديها سفير في تركيا، فإنها لن تمنح إذنا لتسلم سفير تركي جديد مهامه في هولندا".

ووصلت العلاقات الهولندية-التركية إلى أدنى مستوياتها بعدما طردت هولندا وزيرة شؤون الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا في مارس الماضي، بعد تحديها حظرا حكوميا هولنديا على حضور تجمع لدعم الإصلاحات الدستورية التي طرحت في استفتاء في تركيا في أفريل وسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

واندلعت مظاهرات في روتردام عند مواكبتها خارج البلاد دون أن تتمكن من إلقاء كلمة خلال التجمع.

ثم عمدت شرطة مكافحة الشغب إلى تفريق تظاهرة عبر فيها المشاركون عن غضبهم، مستخدمة خراطيم المياه.وأثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء مارك روتي ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة إلى تركيا.

وكالات