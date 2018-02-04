توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس

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قابس- الشروق اون لاين - رؤوف الطابعي:

بنفاد مخزونها من الفسفاط توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس علی خلفية توقف نقل الفسفاط من مواقع الانتاج بالحوض المنجمي من ولاية قفصة نتيجة الاعتصامات .

ووردت معلومات مطلعة في هذا الصدد تفيد انطلاق عمليات تعهد وصيانة للمعدات والتجهيزات في انتظار العودة للانتاج التي لن تكون قبل اسبوعين.‎