طعن مستوطن بالضفة الغربية
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21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
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21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
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20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
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20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
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20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
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19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
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19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
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18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
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18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
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17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
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17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
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17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
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16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
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عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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طعن مستوطن بالضفة الغربية
أصيب مستوطن صهيوني ، مساء اليوم الإثنين، بجراح خطيرة ، جراء تعرضه لعملية طعن عند مدخل مستوطنة "أريئيل" المقامة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية فلسطينية.
وحسب ذات المصادر فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ فور تنفيذه للعملية، فيما تدخلت الطواقم الطبية لإسعاف المصاب الذي قُدرت جراحه بالخطيرة.
وكالات
جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
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مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح
05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
قرّر اليوم الإثنين العاملون بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم...المزيد >>
طعن مستوطن بالضفة الغربية
أصيب مستوطن صهيوني ، مساء اليوم الإثنين، بجراح خطيرة ، جراء تعرضه لعملية طعن عند مدخل مستوطنة "أريئيل" المقامة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية فلسطينية.
وحسب ذات المصادر فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ فور تنفيذه للعملية، فيما تدخلت الطواقم الطبية لإسعاف المصاب الذي قُدرت جراحه بالخطيرة.
وكالات
جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:27
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني: أصدرت اليوم الاثنين 5 فيفري 2018 النقابة الأساسية للصحة...المزيد >>
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018 السّاعة 21:15
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان له اليوم رفضه ''للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج...المزيد >>
مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018 السّاعة 20:58
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث...المزيد >>
مع تفاقم ازمة توقف انتاج الفسفاط: العاملون في المقر الاجتماعي للشركة في اضراب مفتوح
05 فيفري 2018 السّاعة 20:37
قرّر اليوم الإثنين العاملون بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم...المزيد >>
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
النوري الصلّلماذا تصرّ واشنطن على اتهام دمشق بـ«الكيمياوي»؟
عادت الولايات المتحدة هذه الايام الى فتح ملف الاسلحة الكيمياوية المزعوم في سوريا وقرع طبول الحرب مجددا ضد دمشق مشيرة الى أنّها تدرس تقارير حول استخدام النظام السوري غاز السارين...المزيد >>
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