طعن مستوطن بالضفة الغربية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أصيب مستوطن صهيوني ، مساء اليوم الإثنين، بجراح خطيرة ، جراء تعرضه لعملية طعن عند مدخل مستوطنة "أريئيل" المقامة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية فلسطينية.

وحسب ذات المصادر فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ فور تنفيذه للعملية، فيما تدخلت الطواقم الطبية لإسعاف المصاب الذي قُدرت جراحه بالخطيرة.

وكالات