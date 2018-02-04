لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تعقد اجتماعا وتنظر في جملة من المواضيع في علاقة بمهامها

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خصصت لجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس نواب الشعب اجتماعها، المنعقد اليوم الاثنين، للمصادقة على التقارير المتعلقة بزياراتها الميدانية إلى الكاف وجندوبة ومطار تونس قرطاج، والترتيب لزيارة ميناء رادس.
كما تداول أعضاء اللجنة في إمكانية وضع نظام داخلي خاص بعمل لجنة الأمن والدفاع أمام ما اعتبروه في تدخلاتهم "ضعفا في الآداء ومحدودية دورها الرقابي على المؤسستين الأمنية والعسكرية"، وذلك قبل التصويت بقبول مقترح إعداد وثيقة نظام عمل خاصة باللجنة.
وتم في جانب آخر، التصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين، على تنظيم لقاء بين مكتب اللجنة ورئيس البرلمان للاستيضاح حول مسألة الشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "DCAF"، بعد أن أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة رفض رئيس المجلس إمضاء اتفاقية شراكة مع هذه المنظمة.
وقررت اللجنة، في موضوع آخر، الاستماع إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إطار جلسة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات حول التحركات الاحتجاجية الأخيرة للصحفيين في علاقة بتعطيل عملهم والتهديدات الصادرة في حقهم من بعض الأمنيين.
خصصت لجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس نواب الشعب اجتماعها، المنعقد اليوم الاثنين، للمصادقة على التقارير المتعلقة بزياراتها الميدانية إلى الكاف وجندوبة ومطار تونس قرطاج، والترتيب لزيارة ميناء رادس.
كما تداول أعضاء اللجنة في إمكانية وضع نظام داخلي خاص بعمل لجنة الأمن والدفاع أمام ما اعتبروه في تدخلاتهم "ضعفا في الآداء ومحدودية دورها الرقابي على المؤسستين الأمنية والعسكرية"، وذلك قبل التصويت بقبول مقترح إعداد وثيقة نظام عمل خاصة باللجنة.
وتم في جانب آخر، التصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين، على تنظيم لقاء بين مكتب اللجنة ورئيس البرلمان للاستيضاح حول مسألة الشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "DCAF"، بعد أن أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة رفض رئيس المجلس إمضاء اتفاقية شراكة مع هذه المنظمة.
وقررت اللجنة، في موضوع آخر، الاستماع إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إطار جلسة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات حول التحركات الاحتجاجية الأخيرة للصحفيين في علاقة بتعطيل عملهم والتهديدات الصادرة في حقهم من بعض الأمنيين.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018