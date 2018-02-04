لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تعقد اجتماعا وتنظر في جملة من المواضيع في علاقة بمهامها

خصصت لجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس نواب الشعب اجتماعها، المنعقد اليوم الاثنين، للمصادقة على التقارير المتعلقة بزياراتها الميدانية إلى الكاف وجندوبة ومطار تونس قرطاج، والترتيب لزيارة ميناء رادس.

كما تداول أعضاء اللجنة في إمكانية وضع نظام داخلي خاص بعمل لجنة الأمن والدفاع أمام ما اعتبروه في تدخلاتهم "ضعفا في الآداء ومحدودية دورها الرقابي على المؤسستين الأمنية والعسكرية"، وذلك قبل التصويت بقبول مقترح إعداد وثيقة نظام عمل خاصة باللجنة.

وتم في جانب آخر، التصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين، على تنظيم لقاء بين مكتب اللجنة ورئيس البرلمان للاستيضاح حول مسألة الشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "DCAF"، بعد أن أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة رفض رئيس المجلس إمضاء اتفاقية شراكة مع هذه المنظمة.

وقررت اللجنة، في موضوع آخر، الاستماع إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إطار جلسة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات حول التحركات الاحتجاجية الأخيرة للصحفيين في علاقة بتعطيل عملهم والتهديدات الصادرة في حقهم من بعض الأمنيين.

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