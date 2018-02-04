السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتقدّمهم النقيب ناجي البغوري.
وأفاد رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين أن اللقاء استعرض أوضاع حرية الصحافة في البلاد ومشاكل القطاع خاصة في علاقة بالأحداث الأخيرة.
وأثنى نقيب الصحفيين على التفاعل الإيجابي لرئيس الدولة والتزامه بحماية ودعم حريّة الاعلام والتعبير باعتبارها أحد أهم ضمانات نجاح المسار الديمقراطي، وتأكيده على أهميّة مواصلة الحوار مع كل الأطراف المعنيّة لتجاوز الاخلالات الاخيرة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، إضافة إلى العمل على مزيد دعم حرية الصحافة والنهوض بقطاع الاعلام العمومي وتحسين ظروف عمل الصحفيين من خلال التسريع بإرساء التشريعات اللازمة.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتقدّمهم النقيب ناجي البغوري.
وأفاد رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين أن اللقاء استعرض أوضاع حرية الصحافة في البلاد ومشاكل القطاع خاصة في علاقة بالأحداث الأخيرة.
وأثنى نقيب الصحفيين على التفاعل الإيجابي لرئيس الدولة والتزامه بحماية ودعم حريّة الاعلام والتعبير باعتبارها أحد أهم ضمانات نجاح المسار الديمقراطي، وتأكيده على أهميّة مواصلة الحوار مع كل الأطراف المعنيّة لتجاوز الاخلالات الاخيرة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، إضافة إلى العمل على مزيد دعم حرية الصحافة والنهوض بقطاع الاعلام العمومي وتحسين ظروف عمل الصحفيين من خلال التسريع بإرساء التشريعات اللازمة.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018