السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتقدّمهم النقيب ناجي البغوري.

وأفاد رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين أن اللقاء استعرض أوضاع حرية الصحافة في البلاد ومشاكل القطاع خاصة في علاقة بالأحداث الأخيرة.

وأثنى نقيب الصحفيين على التفاعل الإيجابي لرئيس الدولة والتزامه بحماية ودعم حريّة الاعلام والتعبير باعتبارها أحد أهم ضمانات نجاح المسار الديمقراطي، وتأكيده على أهميّة مواصلة الحوار مع كل الأطراف المعنيّة لتجاوز الاخلالات الاخيرة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، إضافة إلى العمل على مزيد دعم حرية الصحافة والنهوض بقطاع الاعلام العمومي وتحسين ظروف عمل الصحفيين من خلال التسريع بإرساء التشريعات اللازمة.