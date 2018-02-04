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يوم الاثنين 05 فيفري 2018
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البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
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السياسي
البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018 | 16:44

أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية ال350، بقائمات تحت رعاية الحركة.

   وأوضح البحيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الإثنين، أن النهضة حرصت على أن تكون جميع قائماتها مشتركة بين "أبناء الحركة" ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.

   وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة " ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا".

   وأضاف أن الحركة، تعمل على أن يتم هذا الإستحقاق الإنتخابي في موعده المقرر ل6 ماي 2018 القادم وأن تجري هذه الانتخابات في أجواء تنافسية وأن يختار التونسيون البرامج الأصلح المعروضة عليهم.

   وأكد أن حركة النهضة، مدركة جيدا لوضع الفوضى والإنفلات في العمل البلدي طيلة السنوات السبع الأخيرة ، على المستويات البيئية والصحية والعمرانية، وهي متشبثة بإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها لهذا الغرض، وفق تعبيره.

   يذكر أن باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية ، سينطلق يوم 15 فيفري الجاري ويغلق يوم 22 من نفس الشهر.

   

وات
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السياسي
البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018 | 16:44

أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية ال350، بقائمات تحت رعاية الحركة.

   وأوضح البحيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الإثنين، أن النهضة حرصت على أن تكون جميع قائماتها مشتركة بين "أبناء الحركة" ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.

   وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة " ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا".

   وأضاف أن الحركة، تعمل على أن يتم هذا الإستحقاق الإنتخابي في موعده المقرر ل6 ماي 2018 القادم وأن تجري هذه الانتخابات في أجواء تنافسية وأن يختار التونسيون البرامج الأصلح المعروضة عليهم.

   وأكد أن حركة النهضة، مدركة جيدا لوضع الفوضى والإنفلات في العمل البلدي طيلة السنوات السبع الأخيرة ، على المستويات البيئية والصحية والعمرانية، وهي متشبثة بإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها لهذا الغرض، وفق تعبيره.

   يذكر أن باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية ، سينطلق يوم 15 فيفري الجاري ويغلق يوم 22 من نفس الشهر.

   

وات
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