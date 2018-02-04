البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة

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أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية ال350، بقائمات تحت رعاية الحركة.
وأوضح البحيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الإثنين، أن النهضة حرصت على أن تكون جميع قائماتها مشتركة بين "أبناء الحركة" ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.
وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة " ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا".
وأضاف أن الحركة، تعمل على أن يتم هذا الإستحقاق الإنتخابي في موعده المقرر ل6 ماي 2018 القادم وأن تجري هذه الانتخابات في أجواء تنافسية وأن يختار التونسيون البرامج الأصلح المعروضة عليهم.
وأكد أن حركة النهضة، مدركة جيدا لوضع الفوضى والإنفلات في العمل البلدي طيلة السنوات السبع الأخيرة ، على المستويات البيئية والصحية والعمرانية، وهي متشبثة بإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها لهذا الغرض، وفق تعبيره.
يذكر أن باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية ، سينطلق يوم 15 فيفري الجاري ويغلق يوم 22 من نفس الشهر.
أكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ، أن الحركة ستدخل الإنتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية ال350، بقائمات تحت رعاية الحركة.
وأوضح البحيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الإثنين، أن النهضة حرصت على أن تكون جميع قائماتها مشتركة بين "أبناء الحركة" ومستقلين، مشيرا الى أن هذه القائمات ستحمل شعار الحركة.
وأفاد بأن أغلب هذه القائمات سيترأسها مستقلون، موضحا أن النهضة " ترى في الانتخابات البلدية، استحقاقا وطنيا وعملا لخدمة التونسيين، لا استحقاقا حزبيا".
وأضاف أن الحركة، تعمل على أن يتم هذا الإستحقاق الإنتخابي في موعده المقرر ل6 ماي 2018 القادم وأن تجري هذه الانتخابات في أجواء تنافسية وأن يختار التونسيون البرامج الأصلح المعروضة عليهم.
وأكد أن حركة النهضة، مدركة جيدا لوضع الفوضى والإنفلات في العمل البلدي طيلة السنوات السبع الأخيرة ، على المستويات البيئية والصحية والعمرانية، وهي متشبثة بإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها لهذا الغرض، وفق تعبيره.
يذكر أن باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية ، سينطلق يوم 15 فيفري الجاري ويغلق يوم 22 من نفس الشهر.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018