سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده

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16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018
قال سفير فرنسا بتونس أوليفييه بوافر دارفور اليوم الاثنين، " كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية عليه العودة إلى بلده".
وأكد خلال لقاء صحفي عقده عقب الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي امانوايل ماكرون خلال الأسبوع المنقضي إلى تونس، أن السلطات الفرنسية تواجه هذه المسألة بصرامة شديدة.
وأضاف قائلا "لا نريد أن يعمل الشباب التونسي في فرنسا في ظروف هشة "، داعيا إلى ضرورة تقنين الهجرة ومراقبتها.
وبخصوص طلب حق اللجوء، أوضح السفير أن ملفات طالبي اللجوء الذين يعتبرون أنه ليس بامكانهم العيش في بلدانهم يتم النظر فيها بسرعة.
أما بالنسبة إلى الهجرة النظامية، فأفاد الديبلوماسي الفرنسي أن المصالح القنصلية لبلاده بتونس تتلقى سنويا بين 180 ألفا و190 ألف طلب حصول على تأشيرة وأن نسبة قبول الطلبات تصل إلى 90 بالمائة. وأردف قائلا "نحبذ تشجيع تنقل أصحاب المهن الفكرية والأكاديميين والصحفيين والفنانين والمثقفين...".
:
قال سفير فرنسا بتونس أوليفييه بوافر دارفور اليوم الاثنين، " كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية عليه العودة إلى بلده".
وأكد خلال لقاء صحفي عقده عقب الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي امانوايل ماكرون خلال الأسبوع المنقضي إلى تونس، أن السلطات الفرنسية تواجه هذه المسألة بصرامة شديدة.
وأضاف قائلا "لا نريد أن يعمل الشباب التونسي في فرنسا في ظروف هشة "، داعيا إلى ضرورة تقنين الهجرة ومراقبتها.
وبخصوص طلب حق اللجوء، أوضح السفير أن ملفات طالبي اللجوء الذين يعتبرون أنه ليس بامكانهم العيش في بلدانهم يتم النظر فيها بسرعة.
أما بالنسبة إلى الهجرة النظامية، فأفاد الديبلوماسي الفرنسي أن المصالح القنصلية لبلاده بتونس تتلقى سنويا بين 180 ألفا و190 ألف طلب حصول على تأشيرة وأن نسبة قبول الطلبات تصل إلى 90 بالمائة. وأردف قائلا "نحبذ تشجيع تنقل أصحاب المهن الفكرية والأكاديميين والصحفيين والفنانين والمثقفين...".
:
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018