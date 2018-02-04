تياغو سيلفا: إيقاف كريستيانو رونالدو أسهل من ميسي

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يستعد ريال مدريد الإسباني في غضون الأيام القليلة المقبلة لمواجهة تحدٍ مهم بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أقوي الفرق في الوقت الحالي، في ذهاب ثمن نهائي البطولة.
ولا يقدم الفريق الإسباني أفضل مستوياته هذا الموسم ببطولة الدوري، كما هو الحال بالنسبة لنجم الفريق، كريستيانو رونالدو، ولذلك صرح البرازيلي تياغو سيلفا قائد الفريق الباريسي، لموقع (le10sport) الفرنسي بأنه يفضل مواجهة "الدون" عن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
وأوضح المدافع البرازيلي الفارق بين مواجهة اللاعب البرتغالي وغريمه الأرجنتيني، والذي سبق أن واجهه في العام الماضي من نفس الدور للبطولة (التي لعب بها مباراة الإياب فقط والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6-1 محققا انتفاضة تاريخية).
وقال سيلفا: "الفارق الصغير بين اللاعبين هو أنه من الصعب إيقاف ميسي عندما يكون في موقف لاعب ضد لاعب أو حتى ضد لاعبين اثنين".
وأوضح: "أيضا رونالدو ليس من السهل إيقافه حتى وإن تم تخصيص لاعب لمراقبته وآخر في الخلف لضمان عدم اختراقه للدفاع، فكلا اللاعبين يفعلان أشياء مذهلة عند امتلاكهما للكرة مثلما يفعل البرازيلي نيمار أيضا".
وأشار" لكن من الصعب للغاية إيقاف ميسي مقارنة برونالدو"، موضحا أنه على الرغم من مرور رونالدو بحالة من عدم التوفيق ولكنه لا يزال يملك الوقت الكافي لاستعادة مستواه والحصول أيضا على الكرة الذهبية للمرة السادسة.
وأكد: "لقد استحق رونالدو جميع الألقاب التي حققها طوال مسيرته الرياضية، وعلى الرغم من أن الموسم الحالي ليس الأفضل بالنسبة له فهو أيضا لم ينته حتى الآن ومازال بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته".
وخلال أيام قليلة سيواجه سيلفا اللاعب البرتغالي أولا في ملعب "سانتياغو برنابيو" ثم في ملعب "حديقة الأمراء"، وسيتوجب الانتظار لمعرفة نتيجة المباراتين للتأكد إذا كان حقا من السهل إيقاف البرتغالي رونالدو.
يستعد ريال مدريد الإسباني في غضون الأيام القليلة المقبلة لمواجهة تحدٍ مهم بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أقوي الفرق في الوقت الحالي، في ذهاب ثمن نهائي البطولة.
ولا يقدم الفريق الإسباني أفضل مستوياته هذا الموسم ببطولة الدوري، كما هو الحال بالنسبة لنجم الفريق، كريستيانو رونالدو، ولذلك صرح البرازيلي تياغو سيلفا قائد الفريق الباريسي، لموقع (le10sport) الفرنسي بأنه يفضل مواجهة "الدون" عن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
وأوضح المدافع البرازيلي الفارق بين مواجهة اللاعب البرتغالي وغريمه الأرجنتيني، والذي سبق أن واجهه في العام الماضي من نفس الدور للبطولة (التي لعب بها مباراة الإياب فقط والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6-1 محققا انتفاضة تاريخية).
وقال سيلفا: "الفارق الصغير بين اللاعبين هو أنه من الصعب إيقاف ميسي عندما يكون في موقف لاعب ضد لاعب أو حتى ضد لاعبين اثنين".
وأوضح: "أيضا رونالدو ليس من السهل إيقافه حتى وإن تم تخصيص لاعب لمراقبته وآخر في الخلف لضمان عدم اختراقه للدفاع، فكلا اللاعبين يفعلان أشياء مذهلة عند امتلاكهما للكرة مثلما يفعل البرازيلي نيمار أيضا".
وأشار" لكن من الصعب للغاية إيقاف ميسي مقارنة برونالدو"، موضحا أنه على الرغم من مرور رونالدو بحالة من عدم التوفيق ولكنه لا يزال يملك الوقت الكافي لاستعادة مستواه والحصول أيضا على الكرة الذهبية للمرة السادسة.
وأكد: "لقد استحق رونالدو جميع الألقاب التي حققها طوال مسيرته الرياضية، وعلى الرغم من أن الموسم الحالي ليس الأفضل بالنسبة له فهو أيضا لم ينته حتى الآن ومازال بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته".
وخلال أيام قليلة سيواجه سيلفا اللاعب البرتغالي أولا في ملعب "سانتياغو برنابيو" ثم في ملعب "حديقة الأمراء"، وسيتوجب الانتظار لمعرفة نتيجة المباراتين للتأكد إذا كان حقا من السهل إيقاف البرتغالي رونالدو.
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-
-
20:19تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي "مؤشرات قوية" لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
05 فيفري 2018
-
20:02كرة السلة: الاعلان عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس اكابر والكبريات
05 فيفري 2018
-
19:47محمد الناصر يستقبل سمير ماجول
05 فيفري 2018
-
19:33علماء يبتكرون بخاخا يسكّن أشدّ الآلام
05 فيفري 2018
-
-
-
-
-
18:17جامعة كرة القدم تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تجنيس كوليبالي
05 فيفري 2018
-
18:02هولندا تسحب سفيرها من تركيا بسبب تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها
05 فيفري 2018
-
17:50توقف الانتاج بالوحدات الصناعية بقابس
05 فيفري 2018
-
17:32طعن مستوطن بالضفة الغربية
05 فيفري 2018
-
-
17:01السبسي يستقبل اعضاء نقابة الصحفيين
05 فيفري 2018
-
16:44البحيري: النهضة تدخل الانتخابات البلدية بقائمات تحت رعايتها في 350 دائرة
05 فيفري 2018
-
16:23سفير فرنسا بتونس: كل من دخل فرنسا بطريقة غير نظامية يجب أن يعود إلى بلده
05 فيفري 2018