تياغو سيلفا: إيقاف كريستيانو رونالدو أسهل من ميسي

يستعد ريال مدريد الإسباني في غضون الأيام القليلة المقبلة لمواجهة تحدٍ مهم بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أقوي الفرق في الوقت الحالي، في ذهاب ثمن نهائي البطولة.

ولا يقدم الفريق الإسباني أفضل مستوياته هذا الموسم ببطولة الدوري، كما هو الحال بالنسبة لنجم الفريق، كريستيانو رونالدو، ولذلك صرح البرازيلي تياغو سيلفا قائد الفريق الباريسي، لموقع (le10sport) الفرنسي بأنه يفضل مواجهة "الدون" عن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وأوضح المدافع البرازيلي الفارق بين مواجهة اللاعب البرتغالي وغريمه الأرجنتيني، والذي سبق أن واجهه في العام الماضي من نفس الدور للبطولة (التي لعب بها مباراة الإياب فقط والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6-1 محققا انتفاضة تاريخية).

وقال سيلفا: "الفارق الصغير بين اللاعبين هو أنه من الصعب إيقاف ميسي عندما يكون في موقف لاعب ضد لاعب أو حتى ضد لاعبين اثنين".

وأوضح: "أيضا رونالدو ليس من السهل إيقافه حتى وإن تم تخصيص لاعب لمراقبته وآخر في الخلف لضمان عدم اختراقه للدفاع، فكلا اللاعبين يفعلان أشياء مذهلة عند امتلاكهما للكرة مثلما يفعل البرازيلي نيمار أيضا".

وأشار" لكن من الصعب للغاية إيقاف ميسي مقارنة برونالدو"، موضحا أنه على الرغم من مرور رونالدو بحالة من عدم التوفيق ولكنه لا يزال يملك الوقت الكافي لاستعادة مستواه والحصول أيضا على الكرة الذهبية للمرة السادسة.

وأكد: "لقد استحق رونالدو جميع الألقاب التي حققها طوال مسيرته الرياضية، وعلى الرغم من أن الموسم الحالي ليس الأفضل بالنسبة له فهو أيضا لم ينته حتى الآن ومازال بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته".

وخلال أيام قليلة سيواجه سيلفا اللاعب البرتغالي أولا في ملعب "سانتياغو برنابيو" ثم في ملعب "حديقة الأمراء"، وسيتوجب الانتظار لمعرفة نتيجة المباراتين للتأكد إذا كان حقا من السهل إيقاف البرتغالي رونالدو.